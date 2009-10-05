Texas Instrumnets ARM tabanlı yeni uygulama işlemcisini duyurdu

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Yarıiletken dünyasının önde gelen isimlerinden Texas Instruments yeni bir uygulama işlemcisini kullanıma sunuyor. Firmanın OMAP3530 Rev E adını taşıyan yongada sistem formundaki yeni işlemcisi, ARM Cortex-A8 mimarisini temel alıyor ve 720MHz'de çalışıyor. 520MHz'de çalışan dijital sinyal işlemcisine (TMS320C64x+ DSP) de sahip olan yeni SoC işlemcisinin 1400MIPS performansına ulaşabildiği açıklandı.

PowerVR tarafından hazırlanan SGX grafik çekirdeğine sahip olan yeni işlemcinin özellikle veri tabanı, prezentasyon, video eklentileri ve video konferans gibi uygulamalarda hız kazandırması bekleniyor. Hızlı açılış süresi vaat eden yeni yeni işlemcinin yüksek performans segmentindeki akıllı telefonlarda kullanılabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Texas Instruments OMAP3530 Rev E, çoklu paket seçenekleriyle satışa sunulurken, sistem üreticilerine maliyeti hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.