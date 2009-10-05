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Texas Instrumnets ARM tabanlı yeni uygulama işlemcisini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Texas Instrumnets ARM tabanlı yeni uygulama işlemcisini duyurdu
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Yarıiletken dünyasının önde gelen isimlerinden Texas Instruments yeni bir uygulama işlemcisini kullanıma sunuyor. Firmanın OMAP3530 Rev E adını taşıyan yongada sistem formundaki yeni işlemcisi, ARM Cortex-A8 mimarisini temel alıyor ve 720MHz'de çalışıyor. 520MHz'de çalışan dijital sinyal işlemcisine (TMS320C64x+ DSP) de sahip olan yeni SoC işlemcisinin 1400MIPS performansına ulaşabildiği açıklandı.

PowerVR tarafından hazırlanan SGX grafik çekirdeğine sahip olan yeni işlemcinin özellikle veri tabanı, prezentasyon, video eklentileri ve video konferans gibi uygulamalarda hız kazandırması bekleniyor. Hızlı açılış süresi vaat eden yeni yeni işlemcinin yüksek performans segmentindeki akıllı telefonlarda kullanılabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Texas Instruments OMAP3530 Rev E, çoklu paket seçenekleriyle satışa sunulurken, sistem üreticilerine maliyeti hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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gerbay 10 yıl
@KANUNI61

arm lar ın bayaa bir çeşidi var ve gömülü (embedded) sistemlerde çok yoğun şekilde kullanılıyor. microcontroller lar için endüstri standardı haline geldi.

ARM firması tasarımı yapıyor, microcontroller üretmiyor. Diğer firmalar ARM ın microcontroller larını lisanslayıp kendiler üretiyor ve kendileri üretirken de ARM çekirdek etrafına ilave özellikler de koyuyorlar.

arm.com/...

linkinden ilgili kategoriler ile ilgili sunuma bakarsanız bayaa bir fikir verir..
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KANUNI61 10 yıl
bu arm ler cep telefonlarındamı kullanılıyor
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TELESCOPE 10 yıl
performans + money paylaşım için teşekkürler


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