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Thermaltake DuOrb cpu; çift fanlı işlemci soğutucusu

11 yıl
22,7b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Soğutma teknolojilerinde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Thermaltake'in 2008 yılına hızlı bir giriş yapacağı firmanın tepe yöneticisi ve kurucusu tarafından dile getirilmişti. Bu doğrultu da CES 2008'de yeni çözümlerini anons edecek olan Thermaltake'in kuşkusuz en dikat çekici ürünlerinin başında DuOrb işlemci soğutucusu yer alacak. Firmanın ekran kartları için hazırladığı DuOrb VGA soğutucusunun başarısı üzerine hazırlanan yeni çift fanlı soğutma bakır tabanlı yapısı, 6 adet ısı aktarım borusu ve en önemlisi sahip olduğu çift fan ile dikkat çekiyor. Kullanılan çift fan yüksek hava akımı sağlarken ayrıca sadece işlemci değil işlemci etrafında konumlanan PWM ve bellekleri de soğutabilmekte. Detayları CES 2008'de açıklanacak olan Thermaltake DuOrb'un dikkat çekici videosu aşağıda;

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Ce5uR 11 yıl
İntel işlemci soğutucum var inanilmaz ses gelmeye başladi bugünlerde yeni bilgisayar veya yeni parçalar alicam.

Haber için tşkler fiziksel olarak süper görünüyor.
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Cnytkyz 11 yıl
Görüntüsü çok hoş, fiyatı ve performansı güzel olursa sallar piyasayı
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Rusty 11 yıl
videonun başındaki kısım hoşuma gitti ama ocz reaper gibi ramleri kullananlar sanırım bu soğutucuyu kullanamayacaklar
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MavidevEx 11 yıl
Ya ekran kartı için olan sanıp kafadan girmişim. İşlemci içinmiş. Olsun yine de seslidir bu. 2 tane fan bir yerde deilmi?
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MrPerFormance 11 yıl
ya bu fan büyük değilmi ram slotlarının üzerine denke gelmezmi.birde bu soğutucular amd slotlara ters düşüyor o nedenle kesinlikle ram slotlarının üzerini örteceği düşüncesindeyim.video yu burdan izlemem mümkün olmadığı için izlemeden yorum yaptım ama genel olarak soğutucu blokları böyle oluyor.
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ozkrmz 11 yıl
Görünüş çok heybetli. Umarım pratikte, boyutlarının ve devasa görünümünün hakkını verecek kadar soğutma sağlayabiliyordur (alttaki video'yu izlemedim). Yoksa yine yaygınlaşamadan silinip gidecek soğutucuların arasındaki yerini alır. Hele ki 100 $ seviyesinin üzerine çıkacaksa bu durumda muhakkak çok etkili olmak durumunda. Yalnızca rekor denemelerinin soğutucusu olmak çok satmayı sağlayamayacaktır.
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nos23 11 yıl
çok şirin seni yirim ben
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selimdural 11 yıl
Bunu 100$ dan aşşağı satmazlar bence.
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KabesTr 11 yıl
Yuh artık biraz abartılmış bence
Ama yine de çok güzel görünüyor
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