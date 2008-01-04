Thermaltake DuOrb cpu; çift fanlı işlemci soğutucusu

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Soğutma teknolojilerinde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Thermaltake'in 2008 yılına hızlı bir giriş yapacağı firmanın tepe yöneticisi ve kurucusu tarafından dile getirilmişti. Bu doğrultu da CES 2008'de yeni çözümlerini anons edecek olan Thermaltake'in kuşkusuz en dikat çekici ürünlerinin başında DuOrb işlemci soğutucusu yer alacak. Firmanın ekran kartları için hazırladığı DuOrb VGA soğutucusunun başarısı üzerine hazırlanan yeni çift fanlı soğutma bakır tabanlı yapısı, 6 adet ısı aktarım borusu ve en önemlisi sahip olduğu çift fan ile dikkat çekiyor. Kullanılan çift fan yüksek hava akımı sağlarken ayrıca sadece işlemci değil işlemci etrafında konumlanan PWM ve bellekleri de soğutabilmekte. Detayları CES 2008'de açıklanacak olan Thermaltake DuOrb'un dikkat çekici videosu aşağıda;