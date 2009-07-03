Thermaltake'den çift fanlı yeni ekran kartı soğutucusu; ISGC V320

Komponent üretiminde iddialı isimlerden birisi olan Thermaltake, ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu. ISGC V320 kod adını taşıyan yeni soğutucu, 241 x 125 x 63 mm boyutlarında ve 738 gram ağırlığında. Bakır tabanlı 5 adet ısı aktarım borusuna ve yine Bakır tabanlı geliştirilmiş GPU temas yüzeyine sahip olan soğutucu, yüksek performans hedefi doğrultusunda çift fan ile donatılmış. 120mm çapındaki fanlar 800-1300 devir/dakika hızlarında çalışıyor ve 58.3 CFM hava üfleyebiliyorlar.
Bellek modülleri için ısı dağıtıcılarına da sahip olan Thermaltake ISGC V320 hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın en güncel ekran kartlarıyla kullanılabiliyor;
NVIDIA
GeForce GTX285 / GeForce GTX280
GeForce GTX275
GeForce GTX260 / GeForce GTS250
GeForce 9800GTX / GeForce 9800GTX+
GeForce 9800GT
GeForce 9600GT / GeForce 9600GSO
GeForce 9500GT
GeForce 8800 ULTRA
GeForce 8800GTX / GeForce 8800GTS
GeForce 8800GT / GeForce 8800GS
GeForce 8600GTS / GeForce 8600GT
GeForce 7900GTX / GeForce 7900GT
GeForce 7900GTO / GeForce 7900GS
ATI
Radeon HD4890 / Radeon HD4870
Radeon HD4850 / Radeon HD4830
Radeon HD4670
Radeon HD4650
Radeon HD3870
Radeon HD3850
Radeon X1950PRO / Radeon X1950XT
Radeon X1950XTX
Radeon X1900GT
Radeon X1900XT
Radeon X1900XTX
Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni ekran kartı soğutucusunun fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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evet garantisini bozar fakat garantiye göndermeden önce bu fanı söküp stok fanı takarsan tekrar garanti kapsamına girer
2004 de Vga silencer almıştım 9800pro yu 9800xt yapabilmek için, sonra arızalanınca 3 cm lik stok fanı takıp servise göndermiştim
o zamandan beri de stok fanlı kart kullanmadım gerçi
Sen 4850 yi ısınan kartlar arasına koyma. GTx 285 yada 4870 fena ısınıyor. Gördüğüm en sıcak kart 4870x2, alev üflüyor arkasından...