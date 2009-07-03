Thermaltake'den çift fanlı yeni ekran kartı soğutucusu; ISGC V320

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Komponent üretiminde iddialı isimlerden birisi olan Thermaltake, ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu. ISGC V320 kod adını taşıyan yeni soğutucu, 241 x 125 x 63 mm boyutlarında ve 738 gram ağırlığında. Bakır tabanlı 5 adet ısı aktarım borusuna ve yine Bakır tabanlı geliştirilmiş GPU temas yüzeyine sahip olan soğutucu, yüksek performans hedefi doğrultusunda çift fan ile donatılmış. 120mm çapındaki fanlar 800-1300 devir/dakika hızlarında çalışıyor ve 58.3 CFM hava üfleyebiliyorlar.

Bellek modülleri için ısı dağıtıcılarına da sahip olan Thermaltake ISGC V320 hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın en güncel ekran kartlarıyla kullanılabiliyor;

NVIDIA

GeForce GTX285 / GeForce GTX280

GeForce GTX275

GeForce GTX260 / GeForce GTS250

GeForce 9800GTX / GeForce 9800GTX+

GeForce 9800GT

GeForce 9600GT / GeForce 9600GSO

GeForce 9500GT

GeForce 8800 ULTRA

GeForce 8800GTX / GeForce 8800GTS

GeForce 8800GT / GeForce 8800GS

GeForce 8600GTS / GeForce 8600GT

GeForce 7900GTX / GeForce 7900GT

GeForce 7900GTO / GeForce 7900GS

ATI

Radeon HD4890 / Radeon HD4870

Radeon HD4850 / Radeon HD4830

Radeon HD4670

Radeon HD4650

Radeon HD3870

Radeon HD3850

Radeon X1950PRO / Radeon X1950XT

Radeon X1950XTX

Radeon X1900GT

Radeon X1900XT

Radeon X1900XTX

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni ekran kartı soğutucusunun fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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