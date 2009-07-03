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Thermaltake'den çift fanlı yeni ekran kartı soğutucusu; ISGC V320

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,4b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den çift fanlı yeni ekran kartı soğutucusu; ISGC V320
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Komponent üretiminde iddialı isimlerden birisi olan Thermaltake, ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu. ISGC V320 kod adını taşıyan yeni soğutucu, 241 x 125 x 63 mm boyutlarında ve 738 gram ağırlığında. Bakır tabanlı 5 adet ısı aktarım borusuna ve yine Bakır tabanlı geliştirilmiş GPU temas yüzeyine sahip olan soğutucu, yüksek performans hedefi doğrultusunda çift fan ile donatılmış. 120mm çapındaki fanlar 800-1300 devir/dakika hızlarında çalışıyor ve 58.3 CFM hava üfleyebiliyorlar.

Bellek modülleri için ısı dağıtıcılarına da sahip olan Thermaltake ISGC V320 hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın en güncel ekran kartlarıyla kullanılabiliyor;

NVIDIA
GeForce GTX285 / GeForce GTX280
GeForce GTX275
GeForce GTX260 / GeForce GTS250
GeForce 9800GTX / GeForce 9800GTX+
GeForce 9800GT
GeForce 9600GT / GeForce 9600GSO
GeForce 9500GT
GeForce 8800 ULTRA
GeForce 8800GTX / GeForce 8800GTS
GeForce 8800GT / GeForce 8800GS
GeForce 8600GTS / GeForce 8600GT
GeForce 7900GTX / GeForce 7900GT
GeForce 7900GTO / GeForce 7900GS

ATI
Radeon HD4890 / Radeon HD4870
Radeon HD4850 / Radeon HD4830
Radeon HD4670
Radeon HD4650
Radeon HD3870
Radeon HD3850
Radeon X1950PRO / Radeon X1950XT
Radeon X1950XTX
Radeon X1900GT
Radeon X1900XT
Radeon X1900XTX

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni ekran kartı soğutucusunun fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Thermaltake'den çift fanlı yeni ekran kartı soğutucusu; ISGC V320
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Thermaltake'den çift fanlı yeni ekran kartı soğutucusu; ISGC V320
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max975 10 yıl
gürültü seviyesi gerçekte iyi ise sorun yok...
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brnvarol 10 yıl

Orjinalden alıntı: apollonx

Ekran kartının soğutucusunu söküp değiştirmek garantiyi bozuyor diye söylüyorlar, eğer öyleyse bu ürünleri kim için yapıyorlar? Yoksa bu türkiyedeki teknik servislerin yan çizme şekillerimi?


evet garantisini bozar fakat garantiye göndermeden önce bu fanı söküp stok fanı takarsan tekrar garanti kapsamına girer

2004 de Vga silencer almıştım 9800pro yu 9800xt yapabilmek için, sonra arızalanınca 3 cm lik stok fanı takıp servise göndermiştim
o zamandan beri de stok fanlı kart kullanmadım gerçi

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Pandemic 10 yıl
@omkkio
Sen 4850 yi ısınan kartlar arasına koyma. GTx 285 yada 4870 fena ısınıyor. Gördüğüm en sıcak kart 4870x2, alev üflüyor arkasından...
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
soğutucunun gpu yu soğutacağı kesin ama ramlerin açık kalması kötü olmuş.acaba gpu dan ne kadar yüksek.ramlere ramsink takılabiliyorsa iş yapar gibi görünüyor
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omkkio 10 yıl
Xbitlabs, çok kapsamlı bir fan testi gerçekleştirmiş okumanızı tavsiye ederim. Thermaltake'in bu yeni çıkardığı ISGC fanlar ise tam bir fiyasko. Çok düşük hava basıncı üretmelerine rağmen bir hayli de sesli çalışıyorlarmış. Soğutucunun fiyatı düşük olursa üzerindeki fanları atıp yeni fanlar ile kullanılabilir. Zira ben Accelero S1 Rev 2'yi iki adet CM 12 lik fanla kullanıyorum, biraz çakma oldular (lastik ve UHU ile tutturmak zorunda kaldım) ama iyi iş çıkartıyorlar. 28 derece ortam sıcaklığın 4850 700/200 saat hızlarında tam yükte 48 derece :)
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selcuksert38 10 yıl
eger fıyatı da uygun olursa oc yapanlar için alınabılecek bı urun.
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TSForever 10 yıl
çok kalın ve ağır olmuş
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ahmetkep 10 yıl
görünüş itibariyle fan renkleri saydam olmalıydı.daha şık olurdu bence.tabi en önemlisi soğutma performansı.
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nirvana34 10 yıl
Tt her zamanki gibi kalitesini konuşturmuş.İki adet düşük devirli sessiz kasa fanı koymuşlar daha ne olsun.
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apollonx 10 yıl
Ekran kartının soğutucusunu söküp değiştirmek garantiyi bozuyor diye söylüyorlar, eğer öyleyse bu ürünleri kim için yapıyorlar? Yoksa bu türkiyedeki teknik servislerin yan çizme şekillerimi?
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