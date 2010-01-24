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Thermaltake'den sabit diskler ve SSD sürücüler için SilverRiver serisi harici disk kutuları

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den sabit diskler ve SSD sürücüler için SilverRiver serisi harici disk kutuları
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ST0016

Kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümleriyle tanınan Thermaltake, sabit diskler ve SSD depolama sürücüleri için hazırladığı yeni disk kutularını duyurdu. SilverRiver II serisi altında hazırlanan Alüminyum yapılı yeni kutulardan ST0016 ve ST0017 modelleri 3.5-inç, ST0018 modeli ise 2.5-inç boyutundaki sürücülerle kullanılabiliyor.

Modeline göre 195 x 125 x 70 mm ve 136 x 79 x 17 mm boyutlarında olan yeni kutular, SATA 1.5Gbps ve SATA 3Gbps uyumlu sürücülere destek veriyorlar. ST0016 modeli hem eSATA hem USB, ST0017 ve ST0018 modelleri ise sadece USB portuyla gelen yeni disk kutuları, 19.99$-39.99$ arasında değişen yurt dışı satış fiyatlarıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde satışa sunulacaklar.

Thermaltake'den sabit diskler ve SSD sürücüler için SilverRiver serisi harici disk kutuları
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ST0017 ve ST0018


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alpabi 9 yıl
Neden USB 3.0 desteği eklemişler ki? hem daha pahalıya satabilirlerdi hemde daha çok meraklısı çıkar alırdı.
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talh4wk 9 yıl
güzel görünüyor haber için teşekkürler
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isimbulamadim 9 yıl
Bu ürünlerin amacı kasaya sığmayan HDD lere kalacak yer bulmak değil ki. Aslında evet, o da bir seçenek tabii ki ama asıl amaç taşınabilir bir depolama alanı yaratmak. External HDD'ni kendin yap, kendin kullan uygulaması bir nevi.

O değil de neden 2 modelde e-sata kullanılmamış, anlayamadım. Hadi bunlardan birisi 2.5" HDD için olanlardan. Klasik bir 5400rpm lik HDD için USB 2.0 gereken hızı sağlayabilir tabii. Ancak 7200rpm lik bir HDD takıldığında ne yapacak bu USB 2.0, onu bilemiyorum.

Daha vahimi ise ürünün açıklamasında da geçen SSD yazısı. Ürün belli ki SSD odaklı çıkartılmış ama gelişen SSD teknolojisine karşı USB 2.0 ne yapacak cidden merak ediyorum. USB 2.0 yüzünden SSD'lerin yazma ve okuma hızının yarısına bile yetişemeyecekse bu kutular, insanlar buna ne diye SSD taksınlar ki ? "Paraları bayıl ve yüksek kapasiteli SSD tak, 5400rpmlik HDD tadında kullan" gibi saçma bir durum oluşuyor gibi burada.

Burada anlatılan USB'den kasıt USB 3.0 ise işler değişir tabii ki ama eğer öyle olsaydı, firma bu özelliği kutuların tanıtımında bağıra bağıra dile getirirdi diye düşünüyorum.

Kısacası bence, şu anki teknolojinin çok uzağında kalan harici disk kutuları üretmiş Thermaltake. Üretilebilir, zaten fiyatları da makul, bunlara lafım yok ama insanlara SSD ler için diye bu kutuları satmaya çalışmaları beni hafiften sinirlendirdi. (Bu yorumu e-sata girişi olmayan iki modele ve destekledikleri USB formatının 2.0 olmasına göre yapıyorum tabii ki.)
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Mertcan. 9 yıl
Çok şık gerçekten , fiyatları da iyiymiş geldiği zaman alırım belki.
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Ezio Auditoré 9 yıl
şekli iyiymiş.
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