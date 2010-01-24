Thermaltake'den sabit diskler ve SSD sürücüler için SilverRiver serisi harici disk kutuları

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ST0016

Kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümleriyle tanınan Thermaltake, sabit diskler ve SSD depolama sürücüleri için hazırladığı yeni disk kutularını duyurdu. SilverRiver II serisi altında hazırlanan Alüminyum yapılı yeni kutulardan ST0016 ve ST0017 modelleri 3.5-inç, ST0018 modeli ise 2.5-inç boyutundaki sürücülerle kullanılabiliyor.

Modeline göre 195 x 125 x 70 mm ve 136 x 79 x 17 mm boyutlarında olan yeni kutular, SATA 1.5Gbps ve SATA 3Gbps uyumlu sürücülere destek veriyorlar. ST0016 modeli hem eSATA hem USB, ST0017 ve ST0018 modelleri ise sadece USB portuyla gelen yeni disk kutuları, 19.99$-39.99$ arasında değişen yurt dışı satış fiyatlarıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde satışa sunulacaklar.

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ST0017 ve ST0018