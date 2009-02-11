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Thermaltake'den yeni sıvı soğutma sistemi; ProWater880i

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermaltake ürün gamına yeni bir sıvı soğutma sistemi ekliyor. Firmanın ProWater serisi dahilinde hazırladığı ProWater880i isimli yeni modeli AMD'nin Soket AM2/AM2+, K8 ve Intel'in de LGA1366, LGA775 ile Soket 478 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Tamamı Bakır olan özel su soğutma bloğuna ek olarak saatte 500 litre su taşıyabildiği belirtilen P500 kod adlı pompa, 350cc kapasiteli tank ve 120mm'lik (1000 ve 1200 devir/dakika) çift fan ile destkelenen özel bir radyatöre sahip.

3/8" bağlantısı yapabilen sıvı soğutma sistemi, Flow meter özelliği ile takip edilebiliyor. Minimum alanda maksimum soğutma performansı gözetilerek hazırlandığı belirtilen ProWater880i'nin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Thermaltake'den yeni sıvı soğutma sistemi; ProWater880i
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The.Prodigyy 10 yıl
ya zaten bole buyuk fımraların sogutma kıtlerını alacagına kendı sıvı sogutma kıtını olustursan daha ıyı bence ama ben alpachool extreme 3 taraftarıyım maxımum sogutma nede olsa
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avanak_abdi 10 yıl
ben de yakında sıvı soğutmaya geçmek istiyorum . sırf fan sesinden kurtulmak için :)
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arda1811 10 yıl
hala 478 için neden aparat ekliyorlar veya desteği veriyor ki hele ki 1366 soketten bahsederken
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JrMaster 10 yıl
TTnin sıvı sogutmasımı asla asla asla
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uglipancan 10 yıl
Fakat am3 e desteği yok galiba buda fiyatını düşmesini sağlayabilir sonuçta yavaştan am3 e geçiliyor.
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max975 10 yıl
sağladığı destek on numara ama bakalım ne kadar fiyatla girecek
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Thehunt 10 yıl
güzel kullanışlı bişeye benziyo diğerleri gibi dyil bence ama!sıvı sistemde de oem mantığı daha sağlıklı bence..
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00x men00 10 yıl
keşke kasa içine konabilseydi daha iyi olurdu dışarı pek güzel durmamış
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birolhan1 10 yıl
ben sıvı soğutma sistemi kurmak için parça bulamıyorum malesef. bu artık 2 sene sonra stoğa girer heralde.
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thermaltake, amd ve sıvı soğutma
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