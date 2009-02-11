Thermaltake'den yeni sıvı soğutma sistemi; ProWater880i

Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermaltake ürün gamına yeni bir sıvı soğutma sistemi ekliyor. Firmanın ProWater serisi dahilinde hazırladığı ProWater880i isimli yeni modeli AMD'nin Soket AM2/AM2+, K8 ve Intel'in de LGA1366, LGA775 ile Soket 478 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Tamamı Bakır olan özel su soğutma bloğuna ek olarak saatte 500 litre su taşıyabildiği belirtilen P500 kod adlı pompa, 350cc kapasiteli tank ve 120mm'lik (1000 ve 1200 devir/dakika) çift fan ile destkelenen özel bir radyatöre sahip.

3/8" bağlantısı yapabilen sıvı soğutma sistemi, Flow meter özelliği ile takip edilebiliyor. Minimum alanda maksimum soğutma performansı gözetilerek hazırlandığı belirtilen ProWater880i'nin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

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