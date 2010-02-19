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Thinksound'dan Rain ve Thunder adlı çevre dostu iki kulak içi kulaklık

Thinksound'un Rain ve Thunder adlı iki kulak içi kulaklığına biraz yakından bakalım.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Thinksound, Rain ve Thunder model adlarına sahip iki yeni çevre dostu kulak içi kulaklığı kullanıcılara sundu. Kulaklıkların kasalarının büyük kısmı ahşaptan yapılmış. Ahşap kasanın ses kalitesine olumlu yönde etki edeceği belirtilirken, kutu ve malzeme seçimlerinin de yine çevre dostu olmasına dikkat edilmiş. Bu iki güzel görünümlü kulaklığa biraz yakından bakalım.

 

Thinksound'dan Rain ve Thunder adlı çevre dostu iki kulak içi kulaklık
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Thinksound Rain kulak içi kulaklık

İlk model olan Rain, kahverengi ve kırmızı ahşap renk seçeneklerine sahip. Rain, 9 mm'lik dinamik sürücüler bulunduruyor. Sürücüler 20 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına sahipken, 16 Ohm'luk empedans değerleri de amfisiz kullanımda sorun çıkartmayacağını gösteriyor. Kullanıcıların izlenimlerine göre Rain daha çok yüksek frekansların başarımına odaklı bir ses karakteri çiziyor. Midlerinin ne çok önde ne çok geride kaldığı, tizlerinin detaylı, yumuşak ve doğal olduğu belirtiliyor. Ayrıca kulaklığın baslarda biraz zayıf ancak derin ve hızlı olduğu da eklenmiş. Rain, Y tipi kabloya ve altın kaplama 3,5 mm jack girişine sahip. Rain kulak içi kulaklık modeli, Thinksound'un sitesinde 99 Dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

 

Thinksound'dan Rain ve Thunder adlı çevre dostu iki kulak içi kulaklık
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Thinksound Thunder kulak içi kulaklık

İkinci model ise daha kısa kasa yapısına sahip olan Thunder modeli. Thunder da kahverengi ve kırmızı ahşap renk seçeneği sunuyor. Kulaklığın frekans tepki aralığı ve empedansı sırasıyla 20 Hz - 20 kHz ve 16 Ohm olarak Rain ile benzerlik gösteriyor. Thunder'ın sürücüleri yine dinamik sürücüler ancak farklı olarak 10 mm'lik çapa sahip. Thunder ses karakteri olarak da Rain'den farklılık gösteriyor; kulaklık daha güçlü, kontrollü ve derin baslar sunarken, tizlerde de Rain'e yakın başarım sunuyor. Ancak genel izlenimlerde Rain modelinin tizlerinin daha çok beğenildiğini söyleyebiliriz. Y tipi kablo ve altın kaplama 3,5 mm jack girişine sahip Thunder, Thinksound'un sitesinde 75 Dolar fiyat seviyesinden satılıyor.

 

Thinksound'dan Rain ve Thunder adlı çevre dostu iki kulak içi kulaklık
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Çevre dostu kutu içeriği

Her iki model de geri dönüşümlü materyallerin kullanıldığı kutulamaya sahip. Bu konuda diğer modeller ile farklılık gösteriyorlar. Kutu içeriklerinde 4 farklı boyutta silikon kulaklık ucu, taşıma kılıfı ve giysi mandalı bulunuyor. Giriş/orta seviye için bu iki güzel alternatifi sunan Thinksound'un sitesine buradan ulaşabilirsiniz.


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sotoxs 9 yıl
çok doğal görünüyor, fiyatı pek öyle olmasa da. güzel
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cengizhan72 9 yıl
Kulaklıklar adına olumlu bir haber lakin merak ettiğim bir durum var...acaba dışarı ses verme olasılığı varmı? bu durum heryerde duyulabiliyor.Her telden kulaklık takılınca birde ölümüne sesi sonuna kadar açılınca...:) pek çevre dostu olmuyorlar.
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tuzunoglu 9 yıl
@sertacaygun
Dostum ağaçlar yenilenebilir kaynaklar olduğundan çevre kirliliği yaratmazlar. Ağaçlar kesilse bile yenileri dikilir. Fakat plastik materyallerin geri dönüşümü çok zordur. Plastiği(veya diğer kirletici materyalleri) az kullandıkları için son derece çevreci sayılabilirler. Ağaç keserseniz çevreci olmazsınız. Geri dönüşümlü olmakla, geri dönüşümü sağlamak farklı şeyler. Neyse..
Kulaklıkları muhteşem buldum. Çok şıklar. Performansları da iyiyse alınabilir :)
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sertacaygun 9 yıl
Saçmalık ! Geridönüşümlü olmak çevrecilikse, insan en çevreci varlıklar arasında. Ölünce tamamı toprakta ne de olsa. Ama Dünya'ya en çok zarar veren de o.
Kulaklıklarda kullanılan ahşap için ağaç kesiliyor, çevreci olunuyor...
O zaman kendimle övüneyim çevrecilik konusunda.
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H. 9 yıl
İki modeli de yurtdışında baya tutuldu.. İnşallah Türkiye'de birileri denerde, yorumları duyarız
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