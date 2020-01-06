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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tile takipçili ilk dizüstü HP Elite Dragonfly oldu

    Entegre edilmiş Tile takipçisi sayesinde HP Elite Dragonfly dizüstü modelini 122 metre mesafeye kadar mobil uygulaması üzerinden takip edebilmek mümkün hale geliyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tile takipçili ilk dizüstü HP Elite Dragonfly oldu
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    Önemli eşyalarınıza tutturduğunuz ve belirli bir mesafeye kadar takip edebildiğiniz Bluetooth tabanlı takip cihazı Tile yıllardır piyasada varlık gösteriyor. İlk kez bir dizüstüne entegre edildi.

    HP Elite Dragonfly with Tile özellikleri

    HP Elite Dragonfly modeli Tile takipçisini barındıran ilk dizüstü modeli oldu. Tile cihazının en üst versiyonuna sahip olan dizüstü modelini 122 metre uzağa kadar hatta su altında bile takip edebilmeniz mümkün. Elbette dizüstü modeli suya dayanıklı değil.

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    Tile takipçisini Windows uygulamasından veya mobil uygulamadan takip edebiliyorsunuz. Dizüstü kapalı dahi olsa Tile aksesuarı çalışmaya devam ediyor. CR2032 pili ile yaklaşık 1 sene kullanılabiliyor.

    Bugün yazılım odaklı olarak taşınabilir cihazlarınızı takip edebilme imkanınız var ve cihaz açıksa konum fark etmeksizin tespit edebiliyorsunuz. Tile cihazları bu açıdan biraz dar alanda kalıyor ve genelde yakın mesafelerde takip için işe yarıyor.

    HP Elite Dragonfly with Tile modelinde 13.3 inçlik ekran, Full HD-4K seçenekleri, 16GB’a kadar LPDDR3 bellek, 512GB’a kadar SSD, 32GB Intel Optane depolama, sekizinci nesil Intel işlemciler, hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.



    https://www.slashgear.com/the-hp-tile-tracker-integrated-laptop-is-here-05604704/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 2 hf.
    Koskoca laptop, tile ile bulacak kadar nasıl kaybedilebilir anlamadım
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    interwap 2 hf.
    LPDDR3 bu doru mu?
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