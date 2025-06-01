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    Togg T10X, 1,5 yılda zamlanmadı, aksine ucuzladı: Rakamlar ne diyor?

    Türkiye’nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, T10X modelinde fiyat istikrarını sürdürüyor. Uzun süredir ciddi bir zam görmeyen Togg T10X, döviz bazında efektif olarak ucuzlamış durumda.

    Togg T10X, 1,5 yılda zamlanmadı, aksine ucuzladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Aralık 2023’te açıklanan fiyatlarının üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen fiyat politikasındaki istikrarıyla segmentinde öne çıkıyor. Bu süre zarfında döviz kurlarında ciddi yükseliş yaşanmasına ve rakip otomobillerin peş peşe zam yapmasına karşın, Togg T10X’in fiyatında yalnızca sınırlı bir artışlar yaşandı. Bu da otomobilin efektif olarak ucuzlamasına neden oldu.

    T10X efektif olarak ucuzladı

    2023 yılının sonlarında V1 RWD Standart Menzil versiyonu 1.430.000 TL’den satılırken, o dönemde dolar kuru yaklaşık 29,5 TL, euro kuru ise 32,6 TL seviyesindeydi. Bu rakamlara göre aracın döviz bazındaki fiyatı 48.475 dolar, 43.864 euro civarındaydı. Mayıs 2025 itibarıyla ise aracın güncel fiyatı 1.440.000 TL. Ancak dolar kuru 39,2 TL, euro kuru ise 44,2 TL’ye çıktı. Bu durumda Togg T10X’in döviz bazındaki fiyatı dolar cinsinden 36.735 dolar, euro cinsinden ise 32.579 euroya geriledi.

    Bu rakamlar, TL bazında neredeyse sabit kalan fiyatın, döviz bazında yaklaşık yüzde 24–26 oranında bir ucuzlama anlamına geldiğini gösteriyor. Böylece Togg T10X, Türkiye otomotiv piyasasında fiyat istikrarı sağlayan ve aynı zamanda döviz bazında daha erişilebilir hale gelen nadir modellerden biri oldu.

    Fiyat istikrarındaki iki ana faktör: Yerlilik ve batarya

    Togg T10X, 1,5 yılda zamlanmadı, aksine ucuzladı Tam Boyutta Gör
    Fiyat istikrarının arkasındaki önemli nedenlerden biri, aracın yerli katkı payındaki kayda değer artış. Togg T10X, 2023 yılında yüzde 51 olan yerlilik oranını 2025 yılında yüzde 74,93’e çıkararak Türkiye’de en yüksek yerli katkı payına sahip otomobil konumuna yükseldi. Bu artış, üretim maliyetlerini kontrol altında tutmaya yardımcı olurken, döviz kurlarındaki dalgalanmanın fiyatlara yansımasını da sınırladı. Yerli üretimin artması, Togg’un kur bazlı maliyet baskılarını azaltarak fiyat politikasında istikrar sağlamasını sağladı.

    Geçtiğimiz yıl elektrikli otomobillerde kullanılan batarya paketlerinin ortalama maliyeti, kilovat-saat (kWh) başına 100 doların altına düştü. Bu, elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlarla maliyet rekabetine girmesi açısından kritik bir eşik. Bilindiği üzere batarya, bir elektrikli aracın toplam maliyetinin yüzde 30-40’ını oluşturuyor.

    Öte yandan batarya maliyetleri ise giderek düşmeye devam ediyor. 2024’te batarya maliyetleri neredeyse yüzde 30 oranında gerileme kaydetti. Togg’un araçlarında kullandığı Li-ion NMC (Nikel-Mangan-Kobalt) tabanlı bataryalar, bu küresel eğilimden doğrudan etkileniyor. Bilindiği üzere Togg, Çin merkezli Farasis Energy ile birlikte Siro adlı ortak girişimi hayata geçirerek Türkiye’de batarya üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Çin, elektrikli araç bataryalarında dünya genelinde yüzde 70’in üzerinde paya sahip.

    Kaynakça https://www.togg.com.tr/price-list https://www.iea.org/commentaries/the-battery-industry-has-entered-a-new-phase
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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