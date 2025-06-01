Togg T10X, 1,5 yılda zamlanmadı, aksine ucuzladı: Rakamlar ne diyor?

T10X efektif olarak ucuzladı
2023 yılının sonlarında V1 RWD Standart Menzil versiyonu 1.430.000 TL’den satılırken, o dönemde dolar kuru yaklaşık 29,5 TL, euro kuru ise 32,6 TL seviyesindeydi. Bu rakamlara göre aracın döviz bazındaki fiyatı 48.475 dolar, 43.864 euro civarındaydı. Mayıs 2025 itibarıyla ise aracın güncel fiyatı 1.440.000 TL. Ancak dolar kuru 39,2 TL, euro kuru ise 44,2 TL’ye çıktı. Bu durumda Togg T10X’in döviz bazındaki fiyatı dolar cinsinden 36.735 dolar, euro cinsinden ise 32.579 euroya geriledi.
Bu rakamlar, TL bazında neredeyse sabit kalan fiyatın, döviz bazında yaklaşık yüzde 24–26 oranında bir ucuzlama anlamına geldiğini gösteriyor. Böylece Togg T10X, Türkiye otomotiv piyasasında fiyat istikrarı sağlayan ve aynı zamanda döviz bazında daha erişilebilir hale gelen nadir modellerden biri oldu.
Fiyat istikrarındaki iki ana faktör: Yerlilik ve batarya
Geçtiğimiz yıl elektrikli otomobillerde kullanılan batarya paketlerinin ortalama maliyeti, kilovat-saat (kWh) başına 100 doların altına düştü. Bu, elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlarla maliyet rekabetine girmesi açısından kritik bir eşik. Bilindiği üzere batarya, bir elektrikli aracın toplam maliyetinin yüzde 30-40’ını oluşturuyor.
Öte yandan batarya maliyetleri ise giderek düşmeye devam ediyor. 2024’te batarya maliyetleri neredeyse yüzde 30 oranında gerileme kaydetti. Togg’un araçlarında kullandığı Li-ion NMC (Nikel-Mangan-Kobalt) tabanlı bataryalar, bu küresel eğilimden doğrudan etkileniyor. Bilindiği üzere Togg, Çin merkezli Farasis Energy ile birlikte Siro adlı ortak girişimi hayata geçirerek Türkiye’de batarya üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Çin, elektrikli araç bataryalarında dünya genelinde yüzde 70’in üzerinde paya sahip.Kaynakça https://www.togg.com.tr/price-list https://www.iea.org/commentaries/the-battery-industry-has-entered-a-new-phase Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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