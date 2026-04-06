Togg T10X’lerde önemli donanım ve yazılım güncellemesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Togg, elektrikli araç modeli T10X’te hem donanım hem de yazılım alanında bazı yenilikler gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren üretilen T10X modelleri, T10F ile ürün mimarisi uyumunu sağlamak amacıyla güncellendi.

Togg T10X’te neler değişti?

İlk olarak Togg Team Türkiye tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni güncellemelerle birlikte çalıştırma sıralamasındaki “Beklemede” modu kaldırıldı, araç ekran temaları T10F ile uyumlu hale getirildi ve araçtan uzaklaşıldığında devreye giren otomatik kilitleme özelliği eklendi.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklikler kullanım sürecini daha hızlı ve sezgisel kılmayı amaçlıyor. Öte yandan kapı kolundan kilitleme fonksiyonu artık kullanılmıyor, böylece araç kontrolleri daha merkezi bir yapıya taşındı.

T10X’in güncellenen donanımında dikkat çeken bir diğer unsur BDCC (Body Domain Controller) modülünün eklenmesi oldu. Bu donanım, aracın gövde elektroniğini yöneten merkezi bir bileşen olarak öne çıkıyor. BDCC, kapı kilitleri ve cam kontrollerinden iç ve dış aydınlatmalara, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemlerinden klima ve kabin fonksiyonlarına kadar pek çok sistemi yönetiyor. Koltuk ayarları gibi konfor özellikleri de artık bu merkezi modül üzerinden kontrol edilebilecek.

Yazılım tarafında ise T10X modelleri, T10F ile paralel bir deneyim sunacak şekilde 2.0 yazılım sürümüne geçti. Ekran temaları ve kullanıcı arayüzleri T10F ile uyumlu hale getirildi, böylece sürücüler iki model arasında benzer bir kullanım hissi yaşayacak.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: