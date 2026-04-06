    Togg T10X’lerde önemli donanım ve yazılım güncellemesi

    Togg, T10X modellerinde donanım ve yazılımı güncelledi. Güncelleme ile Beklemede modu kaldırıldı, otomatik kilitleme eklendi ve ekran temaları T10F ile uyumlu hale getirildi.

    Togg, elektrikli araç modeli T10X’te hem donanım hem de yazılım alanında bazı yenilikler gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren üretilen T10X modelleri, T10F ile ürün mimarisi uyumunu sağlamak amacıyla güncellendi.

    Togg T10X’te neler değişti?

    İlk olarak Togg Team Türkiye tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni güncellemelerle birlikte çalıştırma sıralamasındaki “Beklemede” modu kaldırıldı, araç ekran temaları T10F ile uyumlu hale getirildi ve araçtan uzaklaşıldığında devreye giren otomatik kilitleme özelliği eklendi.

    Bu değişiklikler kullanım sürecini daha hızlı ve sezgisel kılmayı amaçlıyor. Öte yandan kapı kolundan kilitleme fonksiyonu artık kullanılmıyor, böylece araç kontrolleri daha merkezi bir yapıya taşındı.

    T10X’in güncellenen donanımında dikkat çeken bir diğer unsur BDCC (Body Domain Controller) modülünün eklenmesi oldu. Bu donanım, aracın gövde elektroniğini yöneten merkezi bir bileşen olarak öne çıkıyor. BDCC, kapı kilitleri ve cam kontrollerinden iç ve dış aydınlatmalara, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemlerinden klima ve kabin fonksiyonlarına kadar pek çok sistemi yönetiyor. Koltuk ayarları gibi konfor özellikleri de artık bu merkezi modül üzerinden kontrol edilebilecek.

    Yazılım tarafında ise T10X modelleri, T10F ile paralel bir deneyim sunacak şekilde 2.0 yazılım sürümüne geçti. Ekran temaları ve kullanıcı arayüzleri T10F ile uyumlu hale getirildi, böylece sürücüler iki model arasında benzer bir kullanım hissi yaşayacak.

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

