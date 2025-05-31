Tesla, robotaksi hizmetini 12 Haziran'da başlatıyor

10-12 adet Model Y ile başlayacak
Tesla'nın hizmeti az sayıda Model Y (10-12 araç arasında) ile devreye sokması bekleniyor. İşlerin ters gitmesi olasılığına karşı araçların uzaktan insan tarafından izleneceği (teleoperasyon), herhangi bir sorun olduğu durumda operatörlerin devreye gireceği belirtiliyor.
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, güvenlik amacıyla koltukta bir sürücü olmadan Model Y testlerine birkaç gün önce başladıklarına dair X'de bir gönderi paylaştı. Bu da, robotaksi hizmetinin yakında bşalayacağına dair önemli bir işaret.
Tesla, ilk aşamada Austin şehrinin güvenli bölgelerinde coğrafi olarak işaretlenmiş bir alanda hizmete başlayacak. Birkaç ay içinde 1000 araca ulaşmayı hedefleyen Tesla, ulaşımın geleceğinin otonom sürüşte olduğuna inanıyor.Kaynakça https://insideevs.com/news/761120/musk-robotaxi-driverless-rides-testing/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-28/tesla-targets-june-12-launch-of-robotaxi-service-in-austin?taid=68376ced33066400018e82fe&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!