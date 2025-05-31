Tesla, robotaksi hizmetini 12 Haziran'da başlatıyor

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Tam Boyutta Gör Bloomberg'in haberine göre, Tesla uzun zamandır beklenen sürücüsüz robotaksi hizmetini 12 Haziran'da Austin'de başlatmaya hazırlanıyor.

10-12 adet Model Y ile başlayacak

Tesla'nın hizmeti az sayıda Model Y (10-12 araç arasında) ile devreye sokması bekleniyor. İşlerin ters gitmesi olasılığına karşı araçların uzaktan insan tarafından izleneceği (teleoperasyon), herhangi bir sorun olduğu durumda operatörlerin devreye gireceği belirtiliyor.

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Tesla'nın CEO'su Elon Musk, güvenlik amacıyla koltukta bir sürücü olmadan Model Y testlerine birkaç gün önce başladıklarına dair X'de bir gönderi paylaştı. Bu da, robotaksi hizmetinin yakında bşalayacağına dair önemli bir işaret.

Tesla, ilk aşamada Austin şehrinin güvenli bölgelerinde coğrafi olarak işaretlenmiş bir alanda hizmete başlayacak. Birkaç ay içinde 1000 araca ulaşmayı hedefleyen Tesla, ulaşımın geleceğinin otonom sürüşte olduğuna inanıyor.

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