Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Sarıyer'de meydana gelen olayda bir TOGG T10X, Trugo’nun DC hızlı şarj istasyonuna bağlıyken alev aldı. Olay, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açık otoparkında meydana geldi. Gelen ihbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında araçta maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayın kesin nedeni henüz belirlenmedi. Bu konuda incelemeler sürüyor. Ancak paylaşılan görsellere bakılırsa yangın aracın zemininde yer alan bataryadan kaynaklı değil gibi görünüyor.

Elektrikli araçlarda yangın ihtimali kamuoyunda sık sık tartışılsa da mevcut veriler, bu araçların istatistiksel olarak içten yanmalı araçlara göre daha az yangın riski taşıdığını gösteriyor. Ancak yüksek voltajlı sistemler nedeniyle müdahale yöntemleri farklılık gösterebiliyor. Üstelik yangın araçtan değil, şarj cihazından da kaynaklanıyor olabilir.

Tesla Model Y en yüksek arıza oranına sahip araç oldu 14 sa. önce eklendi

Bu tür araçlarda çıkan yangınlarda itfaiye ekipleri genellikle özel köpükler ve yoğun su soğutma yöntemleri kullanarak batarya sıcaklığını düşürmeye odaklanıyor. Doğru ve hızlı müdahale, bataryadaki olası ikinci bir alevlenmeyi engellemek açısından kritik önem taşıyor.

Sarıyer’deki olayda da ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yetkililerin teknik incelemesinin ardından yangının çıkış nedeninin netleşmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Sarıyer'de Trugo istasyonuna bağlı Togg T10X alev aldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: