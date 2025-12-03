Giriş
    Sarıyer'de Trugo istasyonuna bağlı Togg T10X alev aldı

    Sarıyer’de Trugo'nun DC şarj cihazına bağlı bir TOGG T10X’te yangın çıktı. İtfaiye kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yaralanma yaşanmazken yangının nedeni inceleniyor.

    Sarıyer'de Trugo istasyonuna bağlı Togg T10X alev aldı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Sarıyer'de meydana gelen olayda bir TOGG T10X, Trugo’nun DC hızlı şarj istasyonuna bağlıyken alev aldı. Olay, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açık otoparkında meydana geldi. Gelen ihbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

    Yangında araçta maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayın kesin nedeni henüz belirlenmedi. Bu konuda incelemeler sürüyor. Ancak paylaşılan görsellere bakılırsa yangın aracın zemininde yer alan bataryadan kaynaklı değil gibi görünüyor. 

    Elektrikli araçlarda yangın ihtimali kamuoyunda sık sık tartışılsa da mevcut veriler, bu araçların istatistiksel olarak içten yanmalı araçlara göre daha az yangın riski taşıdığını gösteriyor. Ancak yüksek voltajlı sistemler nedeniyle müdahale yöntemleri farklılık gösterebiliyor. Üstelik yangın araçtan değil, şarj cihazından da kaynaklanıyor olabilir.

    Bu tür araçlarda çıkan yangınlarda itfaiye ekipleri genellikle özel köpükler ve yoğun su soğutma yöntemleri kullanarak batarya sıcaklığını düşürmeye odaklanıyor. Doğru ve hızlı müdahale, bataryadaki olası ikinci bir alevlenmeyi engellemek açısından kritik önem taşıyor.

    Sarıyer’deki olayda da ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yetkililerin teknik incelemesinin ardından yangının çıkış nedeninin netleşmesi bekleniyor.

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    1387 kez okundu.
    14 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    TOGG, togg t10x ve
    7 etiket daha elektrikli otomobil yangın trugo dc şarj Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yaşam
