Sarıyer'de Trugo istasyonuna bağlı Togg T10X alev aldı

Yangında araçta maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayın kesin nedeni henüz belirlenmedi. Bu konuda incelemeler sürüyor. Ancak paylaşılan görsellere bakılırsa yangın aracın zemininde yer alan bataryadan kaynaklı değil gibi görünüyor.
Elektrikli araçlarda yangın ihtimali kamuoyunda sık sık tartışılsa da mevcut veriler, bu araçların istatistiksel olarak içten yanmalı araçlara göre daha az yangın riski taşıdığını gösteriyor. Ancak yüksek voltajlı sistemler nedeniyle müdahale yöntemleri farklılık gösterebiliyor. Üstelik yangın araçtan değil, şarj cihazından da kaynaklanıyor olabilir.
Bu tür araçlarda çıkan yangınlarda itfaiye ekipleri genellikle özel köpükler ve yoğun su soğutma yöntemleri kullanarak batarya sıcaklığını düşürmeye odaklanıyor. Doğru ve hızlı müdahale, bataryadaki olası ikinci bir alevlenmeyi engellemek açısından kritik önem taşıyor.
Sarıyer’deki olayda da ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yetkililerin teknik incelemesinin ardından yangının çıkış nedeninin netleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
40 Kişi Okuyor (12 Üye, 28 Misafir) 18 Masaüstü 22 Mobil
1387 kez okundu.
14 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
TOGG, togg t10x ve