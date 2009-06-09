Toshiba 10 saat pil ömrü sunan yeni netbook modelini duyurdu

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Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Toshiba, dynabook ux serisi dizüstü bilgisayar aielsine 10-inç ekrana sahip yeni bir netbook ekledi. Ürün kodu UX/25JBL olan yeni mini-bilgisayar Intel platformunu temel alıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisini kullanıyor. 1GB bellek, GMA 950 entegre grafik işlem birimi, 160GB sabit disk ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç LED backlit ekrana sahip olan netbook'un öne çıkan özelliği ise pil süresi.

Toshiba tarafından açıklanan detaylara göre yeni netbook, 10 saate kadar aralıksız olarak çalışabiliyor. Sadece 1.33 Kg ağırlığında olduğu belirtilen mini-bilgisayarın diğer özellikleri arasında WiFi, 10/100 Mbps Ethernet ve işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition (SP3) gibi detaylar bulunuyor. Japonya satışına 19 Haziran'da başlanacağı belirtilen Toshiba dynabook UX'in (UX/25JBL) fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.