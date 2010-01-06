Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba 3D görüntüleme için gaza basıyor, rekabette Cell işlemcili TV'lere güveniyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,9b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toshiba 3D görüntüleme için gaza basıyor, rekabette Cell işlemcili TV'lere güveniyor
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle donanım dünyasının öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelen 3D görüntüleme teknolojileri 2010'a damgasını vuracak gibi görünüyor. Dünya devi isimler arka arkaya yaptıkları açıklamalarla 3D teknolojisi için hangi noktada olduklarını ve neler planladıklarını duyururken, trene binen bir diğer isim de Japon elektronik devi Toshiba oldu ve firma gelecek planlarından bahsetti.

Sony, Samsung ve JVC firmalarından sonra RealD firmasıyla iş birliğine gideceğini açıklayan bir diğer isim de Toshiba oldu. Yapılan anlaşma kapsamında Toshiba, RealD firmasının stereoskopik 3D formatını, REGZA serisi 3D-aktif televizyonlarında kullanacağını duyurdu. Öte yandan iki firma, Toshiba'nın 3D ekranlarıyla uyumlu aktif gözlük uyumluluğu için de ortak bir teknoloji geliştirecekler.

Toshiba'dan Masaaki Osumi açıklamasında,REGZA serisinde 2010 için 3D modeller planladıklarını ve bu hedef doğrultusunda endüstri lideri RealD firmasıyla iş birliğine gittikleri için mutlu olduklarını belirtti. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Toshiba, RealD firmasıyla iş birliğine girişen ilk isim değil ancak Japon firma kendi geliştirdiği özel teknolojilerle 3D konusunda rakip firmalara fark atabileceğini düşünüyor.

3D teknolojisi için Toshiba'nın en güvendiği teknoloji tahmin edilebileceği üzere Cell işlemcisi ve onun yüksek işlem gücü. Aralık ayında REGZA serisi altında Cell işlemcili HDTV modellerini duyurmaya başlayan firma, işlemcinin yüksek işlem gücü ile 2D içerikten gerçek zamanlı olarak 3D görüntü elde edilebileceğini bu noktada 480Hz TV'lerin 3D modu için ideal olabileceğini belirtiyor.

480Hz televizyonlarıyla her göz için 240Hz tazeleme hızı sunmayı hedefleyen Toshiba, 2D modundaki oyun, film, Blu-ray ve diğer çoklu ortam içeriklerinden 3D görüntü alınabileceğine ve 3D gözlükler ile daha gelişmiş bir eğlence deneyimi yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Öte taraftan firma, 3D teknolojili televizyonlarında Wireless HD desteği sunarak kablosuz içerik transferine olanak sağlamayı da planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Tolgá 9 yıl
toshiba sanat yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 9 yıl
Tosh aslında "Chipset" yapıyor,ama bunuda çaktırmadan yapıyor


Tosh üretim safhasında çok çok iyi bir üretici ama Satışta hikaye!!!!

Kısaca üretim OK+ ama Satışları yok adamların,Distribütör bazlı ise çok ciddi zayıf!!

Kısaca mal kendisini satıyor!!!

++

Ben asıl ZX9x Serisini merak ediyorum,kim alacak o fiyata diye

Sharp XS1 bile satılamadı bu sene!!

Ancak ZX çok ciddi farklı bir panel!!! XS1 den de çok daha iyi(H/W olarak)

Bu paneller üreticilerin "Prestij" ürünleri olduğu için,alanı filan olmaz bunların!!
Maksat....ben bunuda yaptım/yapıyorum....olayıdır ve Japonlar/Koreliler böyle işleri çok yaparlar!!

Bir zamanlar ....en büyük benimki... diyerek birbirleriyle Modül ebat yarışına girmişlerdi


++
Bunlar Araba olsa ve bilmem kaç milyon dolar olsa satılırda,ancak panel aleminde böyle absürt rakamlı ürünler satılmaz!

+
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ert-ek 9 yıl
overclocking arkadaşım yorgunluk yapması Hz olarak etkiliyor olabilir ancak diğer bir sebebi insan gözlerinin çifti aynı görüntüyü algılamakla yükümlü. 3D dediğimiz olay bir çift aldatmaca olayı (biri, iki farklı açılı görüntü veren panel diğeri ise farklı derinlik veren gözlük )yıllarca tek noktayı işleyen göz çifti bir anda farklı iki görüntüyü algılamaya ve beyne göndermeye çalışıyor (Front Side Bus gibi). 3D güzel bir deneyim ancak ilerleyen zamanlarda çok kullanımda kalıcı göz bozuklukları yapabilir. Diğer tarafta albanı arkadaşım takip güzel ve anlattıkların süper şeyler. Haber için ayrıca teşekkürler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 9 yıl
Albani hoca kendi tabiriyle PANELCİ :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 9 yıl
Bana göre 2010 yılına damgasını vuracak olan bu paneldir!!!

Altyapısı felaket değişik ve güçlü,adeta süper PC yapmış herifler


Örneğin bir başka özelliği "TriVector"(patentli ürün);"2D Converion to 3D" özelliği ile 2D ler 3D ye çıkıyor

İçerik 2D-Game/Sport v.s ise gerçek zamanlı çevrim ile 3D izlenimi sunuyor!

Ancak bütün üreticiler Marketing-Tool işlerini çokça yaptıkları için bu olayda Tosh un SRT si gibi olmasın(Resolation+ diye geçen
ve SD leri HD yapan diye gazlanan özellik
)

KIRA2 LED PANEL(patentli ürün) diye tanımlanan bir sistem var ve Brightness seviyesi 1.000 cd/m2 ki bu bildiğimiz panellerin iki katı yüksek
bir Bright seviyesidir!!!

1Tb dahili HDD var+802.11 Wireless

Ayrıca LD(Local-dimming) 512 Zone olarak bulunuyor(ancak bunun bir uzman yorumunda yetersiz olacağı yazılmış ancak pratikte bunu
kimse bilmiyor!!)

++
Neden Japan version 8 Tunerlide,USA version 1/2 Tunerli buda belli değil!!

Kullanılan Modülleri bilmiyorum ama alışılagelmiş olarak 55" ler günümüzde CMO/Taiwan ama 65" sanırım AUO/Taiwan olabilir!
Modül hala en önemli eleman ve burada neler oldu,ben asıl bunu merak ediyorum!

++

CELL-TV ye ait resimler;

Tosh-CELLTV.rar

r/... apidshare.com/files/331445311/Tosh-CELLTV.rar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 9 yıl
albani hocam meslek ne senin ?
ben bir ay baktım foruma lg6000 aldım kaçtım, baktım dipsiz kuyu ++
3d olayı çok güzel ,geleceği var. güzel gelişmeler olacak bakalım .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Cell işlemcisini soğutmak için fan falan gerekmeyecek mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 9 yıl
Biz daha LCD TV'ye, HD yayına tam geçemedik adamlar çoktan sıkıldı ve yeni teknolojiler peşinde koşturuyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 9 yıl
240hz tazeleme hızı sunmak... Vay be!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 9 yıl
Selam FX57 Hocam

Tosh,3D den önce yaptı yapacağını ve Cell-Chip TV yi çıkardı bile


ZX900(55"/65") Japonya da bugünlerde satışa çıkıyor!!

Ext.MediaBox içindeki Tosh "Cell-Chip" Chipset,adeta Box ı extrem Processor haline çevirmiş!
Örneğin mevcut kullandığımız bugünkü panellerden 143 defa daha hızlı işlem yapabiliyor


480Hz Frame-rate ilede olayı bitiriyor!

Seninde bahsettiğin ve özel teknolojiler dediğin olayın sırrı ise CHIPSET ve bu konuda rakiplerine çok fena tur bindiriyor zaten!!!

ZX900(Japan version) ayrıca 8 Tuner var ancak USA vers.da böyle değil!!

Akıllara ziyan bir PC bu Cell-TV

Ama fiyatıda akıllara ziyan tabiki


++
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15868 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
3d gözlük, TV ve
4 etiket daha 3d toshiba LCD Televizyonlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim