Toshiba 3D görüntüleme için gaza basıyor, rekabette Cell işlemcili TV'lere güveniyor

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Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle donanım dünyasının öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelen 3D görüntüleme teknolojileri 2010'a damgasını vuracak gibi görünüyor. Dünya devi isimler arka arkaya yaptıkları açıklamalarla 3D teknolojisi için hangi noktada olduklarını ve neler planladıklarını duyururken, trene binen bir diğer isim de Japon elektronik devi Toshiba oldu ve firma gelecek planlarından bahsetti.

Sony, Samsung ve JVC firmalarından sonra RealD firmasıyla iş birliğine gideceğini açıklayan bir diğer isim de Toshiba oldu. Yapılan anlaşma kapsamında Toshiba, RealD firmasının stereoskopik 3D formatını, REGZA serisi 3D-aktif televizyonlarında kullanacağını duyurdu. Öte yandan iki firma, Toshiba'nın 3D ekranlarıyla uyumlu aktif gözlük uyumluluğu için de ortak bir teknoloji geliştirecekler.

Toshiba'dan Masaaki Osumi açıklamasında,REGZA serisinde 2010 için 3D modeller planladıklarını ve bu hedef doğrultusunda endüstri lideri RealD firmasıyla iş birliğine gittikleri için mutlu olduklarını belirtti. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Toshiba, RealD firmasıyla iş birliğine girişen ilk isim değil ancak Japon firma kendi geliştirdiği özel teknolojilerle 3D konusunda rakip firmalara fark atabileceğini düşünüyor.

3D teknolojisi için Toshiba'nın en güvendiği teknoloji tahmin edilebileceği üzere Cell işlemcisi ve onun yüksek işlem gücü. Aralık ayında REGZA serisi altında Cell işlemcili HDTV modellerini duyurmaya başlayan firma, işlemcinin yüksek işlem gücü ile 2D içerikten gerçek zamanlı olarak 3D görüntü elde edilebileceğini bu noktada 480Hz TV'lerin 3D modu için ideal olabileceğini belirtiyor.

480Hz televizyonlarıyla her göz için 240Hz tazeleme hızı sunmayı hedefleyen Toshiba, 2D modundaki oyun, film, Blu-ray ve diğer çoklu ortam içeriklerinden 3D görüntü alınabileceğine ve 3D gözlükler ile daha gelişmiş bir eğlence deneyimi yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Öte taraftan firma, 3D teknolojili televizyonlarında Wireless HD desteği sunarak kablosuz içerik transferine olanak sağlamayı da planlıyor.