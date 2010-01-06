Toshiba 3D görüntüleme için gaza basıyor, rekabette Cell işlemcili TV'lere güveniyor

Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle donanım dünyasının öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelen 3D görüntüleme teknolojileri 2010'a damgasını vuracak gibi görünüyor. Dünya devi isimler arka arkaya yaptıkları açıklamalarla 3D teknolojisi için hangi noktada olduklarını ve neler planladıklarını duyururken, trene binen bir diğer isim de Japon elektronik devi Toshiba oldu ve firma gelecek planlarından bahsetti.
Sony, Samsung ve JVC firmalarından sonra RealD firmasıyla iş birliğine gideceğini açıklayan bir diğer isim de Toshiba oldu. Yapılan anlaşma kapsamında Toshiba, RealD firmasının stereoskopik 3D formatını, REGZA serisi 3D-aktif televizyonlarında kullanacağını duyurdu. Öte yandan iki firma, Toshiba'nın 3D ekranlarıyla uyumlu aktif gözlük uyumluluğu için de ortak bir teknoloji geliştirecekler.
Toshiba'dan Masaaki Osumi açıklamasında,REGZA serisinde 2010 için 3D modeller planladıklarını ve bu hedef doğrultusunda endüstri lideri RealD firmasıyla iş birliğine gittikleri için mutlu olduklarını belirtti. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Toshiba, RealD firmasıyla iş birliğine girişen ilk isim değil ancak Japon firma kendi geliştirdiği özel teknolojilerle 3D konusunda rakip firmalara fark atabileceğini düşünüyor.
3D teknolojisi için Toshiba'nın en güvendiği teknoloji tahmin edilebileceği üzere Cell işlemcisi ve onun yüksek işlem gücü. Aralık ayında REGZA serisi altında Cell işlemcili HDTV modellerini duyurmaya başlayan firma, işlemcinin yüksek işlem gücü ile 2D içerikten gerçek zamanlı olarak 3D görüntü elde edilebileceğini bu noktada 480Hz TV'lerin 3D modu için ideal olabileceğini belirtiyor.
480Hz televizyonlarıyla her göz için 240Hz tazeleme hızı sunmayı hedefleyen Toshiba, 2D modundaki oyun, film, Blu-ray ve diğer çoklu ortam içeriklerinden 3D görüntü alınabileceğine ve 3D gözlükler ile daha gelişmiş bir eğlence deneyimi yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Öte taraftan firma, 3D teknolojili televizyonlarında Wireless HD desteği sunarak kablosuz içerik transferine olanak sağlamayı da planlıyor.
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Tosh üretim safhasında çok çok iyi bir üretici ama Satışta hikaye!!!!
Kısaca üretim OK+ ama Satışları yok adamların,Distribütör bazlı ise çok ciddi zayıf!!
Kısaca mal kendisini satıyor!!!
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Ben asıl ZX9x Serisini merak ediyorum,kim alacak o fiyata diye
Sharp XS1 bile satılamadı bu sene!!
Ancak ZX çok ciddi farklı bir panel!!! XS1 den de çok daha iyi(H/W olarak)
Bu paneller üreticilerin "Prestij" ürünleri olduğu için,alanı filan olmaz bunların!!
Maksat....ben bunuda yaptım/yapıyorum....olayıdır ve Japonlar/Koreliler böyle işleri çok yaparlar!!
Bir zamanlar ....en büyük benimki... diyerek birbirleriyle Modül ebat yarışına girmişlerdi
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Bunlar Araba olsa ve bilmem kaç milyon dolar olsa satılırda,ancak panel aleminde böyle absürt rakamlı ürünler satılmaz!
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Altyapısı felaket değişik ve güçlü,adeta süper PC yapmış herifler
Örneğin bir başka özelliği "TriVector"(patentli ürün);"2D Converion to 3D" özelliği ile 2D ler 3D ye çıkıyor
İçerik 2D-Game/Sport v.s ise gerçek zamanlı çevrim ile 3D izlenimi sunuyor!
Ancak bütün üreticiler Marketing-Tool işlerini çokça yaptıkları için bu olayda Tosh un SRT si gibi olmasın(Resolation+ diye geçen
ve SD leri HD yapan diye gazlanan özellik )
KIRA2 LED PANEL(patentli ürün) diye tanımlanan bir sistem var ve Brightness seviyesi 1.000 cd/m2 ki bu bildiğimiz panellerin iki katı yüksek
bir Bright seviyesidir!!!
1Tb dahili HDD var+802.11 Wireless
Ayrıca LD(Local-dimming) 512 Zone olarak bulunuyor(ancak bunun bir uzman yorumunda yetersiz olacağı yazılmış ancak pratikte bunu
kimse bilmiyor!!)
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Neden Japan version 8 Tunerlide,USA version 1/2 Tunerli buda belli değil!!
Kullanılan Modülleri bilmiyorum ama alışılagelmiş olarak 55" ler günümüzde CMO/Taiwan ama 65" sanırım AUO/Taiwan olabilir!
Modül hala en önemli eleman ve burada neler oldu,ben asıl bunu merak ediyorum!
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CELL-TV ye ait resimler;
Tosh-CELLTV.rar
r/... apidshare.com/files/331445311/Tosh-CELLTV.rar
ben bir ay baktım foruma lg6000 aldım kaçtım, baktım dipsiz kuyu ++
3d olayı çok güzel ,geleceği var. güzel gelişmeler olacak bakalım .
Tosh,3D den önce yaptı yapacağını ve Cell-Chip TV yi çıkardı bile
ZX900(55"/65") Japonya da bugünlerde satışa çıkıyor!!
Ext.MediaBox içindeki Tosh "Cell-Chip" Chipset,adeta Box ı extrem Processor haline çevirmiş!
Örneğin mevcut kullandığımız bugünkü panellerden 143 defa daha hızlı işlem yapabiliyor
480Hz Frame-rate ilede olayı bitiriyor!
Seninde bahsettiğin ve özel teknolojiler dediğin olayın sırrı ise CHIPSET ve bu konuda rakiplerine çok fena tur bindiriyor zaten!!!
ZX900(Japan version) ayrıca 8 Tuner var ancak USA vers.da böyle değil!!
Akıllara ziyan bir PC bu Cell-TV
Ama fiyatıda akıllara ziyan tabiki
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