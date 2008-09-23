Toshiba 400GB kapasiteli yeni taşınabilir diskini duyurdu

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Sony ile birlikte Cell işlemcisinin 45nm üretim sürecine dahil etme konusunda 2009'u hedef gösteren Toshiba'nın depolama divizyonu ürün gamına yüksek kapasiteli yeni bir harici disk daha ilave etti. 400GB kapasiteli yeni depolama çözümü 8MB'lık dahili bellek ile geliyor ve usb 2.0 arabirimini destekliyor.

0.65"x3.2"x5" boyutlarında olan yeni disk NTI Shadow isimli yazılım ile birlikte geliyor. Kullanıcılar yazılım aracılığıyla dosya ve klasötlerini otomatik olarak yedekleyebiliyorlar. Ayrıca uygulama arka planda çalışarak üzerinde değişiklik yapılan dosyaları da yine otomatik olarak kayıt edebiliyor.

USB üzerinden güç alan 400GB'lık harici depolama çözümü Windows XP/Vista veya Mac OS X 10.3.9+ işletim sistemleriyle kullanılabiliyor. Mavi, Yeşil, Kırmızı ve Gri gibi renk alternatifleriyle gelecek diskin Ekim ayı içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.