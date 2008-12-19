Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba 512GB kapasiteli yeni nesil SSD modelini 2009'da duyuracak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,3b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toshiba 512GB kapasiteli yeni nesil SSD modelini 2009'da duyuracak
Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alması beklenen, katı hâl diskleri için gelişim hız kesmeden sürüyor. Flash bellek teknolojisini esas alan ve SSD olarak tanımlanan yeni depolama çözümleri için sektör devi pek çok firma 2009 hazırlıklarına devam ediyor. Düşmesi beklenen fiyatlara paralel olarak özellikle 2010 sonrasında kullanım oranının hızlı bir şekilde artması beklenen SSD'ler için önemli bir haber de Toshiba cephesinden geldi ve firma endüstrinin 512GB kapasiteli ilk 2.5-inç SSD modelini tanıttı.

Önümüzdeki ay Las Vegas'ta başlayacak CES 2009 fuarında gösterilmesi beklenen ve gelecek yıl içerisinde kullanıma sunulacağı belirtilen yeni SSD, 43nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (multi-level cell) NAND flash yongalarını kullanıyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan 512GB'lık yeni SSD'nin 240MB/sn'lik okuma ve 200MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olduğu belirtilmekte. Örnekleme çalışmasının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, hacimli üretiminin ise yine önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlaması beklenen yeni nesil SSD'nin fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 10 yıl
Ben şahsen artık kapasitelerin bu hızla artması ile acaba zamanla SSD disklerin normal diskleri hem kapasite hemde fiyat ile geçip geçemiyeceğini merak eder oldum.
Belli ki bir yerden sonra olacak 2010'a kadar aynı kapasitelere erişirler, 2012'de de fiyat olarak eşitlemeyi başarabilirler gibime geliyor çünkü acaip hızlı bir ilerleme söz konusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 10 yıl
1 seneye alinabilir duzeye inecek
su anda patlama asamasinda
ssd ler aynen plazma lcd tv ler gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kénan 10 yıl
Bu fiyatla bu aletler şu an için alınmaz.İki sene sonra (2010 gibi) fiyat düşmesi yaşanır gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
someone74 10 yıl
2010 yılına kadar makul düzeye inerse iyi olacak. HD almamakta kararlıyım bekleyeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigdede 10 yıl
valla okuma yazma nedir bunların yaw çok yavaş gibi geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
sata 3 cıkalı 1 sene oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 10 yıl
şunu 300 dolara çeksen de alsak.... 1000 den kim alır ya... (misal verdim fiyatını bilmiyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 10 yıl
nedense fiyatı hakkında net bilgi vermiyorlar bu ssd lerde tırsıyorlar mı küfür yememek için...

neyse fiyatlar şimdiki disklere yaklaşsa da şöle ikişer dörder alıp raid yapılsa.240x4 mb/sn falan gibi...öff...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
600GB samsung HDD'm var artıq SSD ler makul fiyata inene kadar değişmem zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karmaşık 10 yıl
sata2 nin hız sınırları zorlanıyor tahminen yakın zamanda sata3 çkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
bunlar pazara çıkarsa sistem kurulabilecek 30-60 gb lar baya makul seviyeye iner.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bana 60gb yetmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
bundan sora SSD olcak
Disk devri bitiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nuricomx 10 yıl
Merhaba Fx57, haber için teşekkürler.
Öncelikle şunu demeliyimki Katı halli diskler mekanik harddisklere göre şu anki teknoloji ile daha hızlı gelişim gösteriyorlar çok kısa zamanda terabyte geçeceklerine inaniyorum. Son çıkan ssd'lerin yazma ve okuma hızlarıda gerçekten güzel fiyatlarıda makul derecelere geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7340 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ssd, toshiba
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Intel X58 ile 3 way SLI video inceleme 10 yıl Prince Of Persia 4 (Pc, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu 10 yıl Hauppauge WinTV HVR-900H video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim