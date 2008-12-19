Toshiba 512GB kapasiteli yeni nesil SSD modelini 2009'da duyuracak

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Önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alması beklenen, katı hâl diskleri için gelişim hız kesmeden sürüyor. Flash bellek teknolojisini esas alan ve SSD olarak tanımlanan yeni depolama çözümleri için sektör devi pek çok firma 2009 hazırlıklarına devam ediyor. Düşmesi beklenen fiyatlara paralel olarak özellikle 2010 sonrasında kullanım oranının hızlı bir şekilde artması beklenen SSD'ler için önemli bir haber de Toshiba cephesinden geldi ve firma endüstrinin 512GB kapasiteli ilk 2.5-inç SSD modelini tanıttı.

Önümüzdeki ay Las Vegas'ta başlayacak CES 2009 fuarında gösterilmesi beklenen ve gelecek yıl içerisinde kullanıma sunulacağı belirtilen yeni SSD, 43nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (multi-level cell) NAND flash yongalarını kullanıyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan 512GB'lık yeni SSD'nin 240MB/sn'lik okuma ve 200MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olduğu belirtilmekte. Örnekleme çalışmasının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, hacimli üretiminin ise yine önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlaması beklenen yeni nesil SSD'nin fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.