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Toshiba 64GB kapasiteli SDXC ve 16GB/32GB kapasiteli SDHC bellek kartlarını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba 64GB kapasiteli SDXC ve 16GB/32GB kapasiteli SDHC bellek kartlarını tanıttı
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Japonya merkezli lider donanım üreticilerinden Toshiba, ürün gamının ilk SDXC bellek kartını duyurdu. Firmanın 2.1 gram ağırlığındaki, 64GB kapasiteli yeni depolama çözümü SD 3.0 standardıyla uyum çerçevesinde hazırlanırken, exFAT dosya sistemine ve yüksek hızlı UHS104 ara birimine destek verdiği açıklandı. 60MB/sn okuma ve 35MB/sn yazma hızların destekleyen 64GB kapasiteli SDXC bellek kartına ek olarak firmanın aynı transfer hızlarını destekleyen farklı olaraksa FAT32 dosya sistemiyle uyumlu olan 16GB ve 32GB kapasiteli iki yeni SDHC bellek kartı hazırladığı da açıklandı.

64GB SDXC bellek kartını Kasım ayında örneklendirmeyi planlayan Toshiba, satış içinse 16GB ve 32GB kapasiteli yeni SDHC bellek kartlarıyla birlikte 2010 baharını hedefliyor.


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KANUNI61 10 yıl
2010 baharı nakada kim bilir neler cıkar ozamanakadar ucuzlarda
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