Microsoft, 30 yıldır değiştirmeyi unuttuğu Windows özelliğini güncelledi

FAT32 sınırı nihayet yükseltildi
FAT32, 1995 yılında geliştirilen Windows 95’ten bu yana Microsoft’un dosya sistemlerinde kullanılan önemli bir yapı taşı konumunda. Ancak, bu dosya sistemi üzerinde yapılan formatlamalarda maksimum 32GB’lık bir sınır bulunuyordu. Bu sınır, zamanın Windows geliştiricilerinden Dave Plummer tarafından belirlenmiş ve o dönemde oldukça makul bir karar olarak kabul edilmişti. Kararın kendisi ise oldukça keyfiydi ve kısa süre içinde gerekli düzenlemelerin yapılacağı düşünülüyordu. Ancak bu değişiklik neredeyse 30 yıl sonra yapıldı.
Microsoft yaptığı açıklamada Windows 11’in son Canary sürümlerinde bu sınırı kaldırdığını duyurdu. Artık komut satırını kullanarak 2TB’a kadar FAT32 bölümlemeleri oluşturmak mümkün. Ancak unutmayın, bu değişiklik şimdilik sadece komut satırı aracılığıyla geçerli. Windows’un kapasite, dosya sistemi, ayırma birimi boyutu ve “Hızlı Biçimlendir” gibi seçeneklerin olduğu dikdörtgen şeklindeki uzun penceresi “Biçimlendirme” iletişim kutusu için bu sınır halen 32GB olarak kalmaya devam ediyor. Bunun da güncellenmesi için umarız bir 30 yıl daha beklemek gerekmez. Bu arada Plummer, Biçimlendirme aracını geliştirirken FAT sınırını 32GB olarak belirlemişti, o konunun ilginç detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Bu değişiklik, özellikle eski cihazlarla uyumlu olan USB bellekler ve SD kartlar gibi FAT32 formatına ihtiyaç duyan kullanıcılar için önemli bir yeniliyor. Windows uzun zamandır 2TB'a kadar olan FAT32 bölümlerini okumayı desteklese de üçüncü taraf bir araç olmadan işletim sisteminde bir tane oluşturamıyordunuz. Bu arada, FAT32 dosya sistemi hala 4GB’lık tek dosya boyutu sınırını koruyor, bu da daha büyük dosyalarla çalışan kullanıcılar için bazı kısıtlamaların halen olduğu anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.