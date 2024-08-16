Microsoft, 30 yıldır değiştirmeyi unuttuğu Windows özelliğini güncelledi

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’in son sürümlerinde kullanıcıları sevindirecek önemli bir yenilik getiriyor. Şirket, neredeyse 30 yıldır Windows işletim sistemlerinde var olan FAT32 dosya sisteminin 32GB’lık bölümleme sınırını kaldırıyor. Artık FAT32 dosya sistemiyle 2TB’a kadar bölümlemeler oluşturmak mümkün olacak.

FAT32 sınırı nihayet yükseltildi

FAT32, 1995 yılında geliştirilen Windows 95’ten bu yana Microsoft’un dosya sistemlerinde kullanılan önemli bir yapı taşı konumunda. Ancak, bu dosya sistemi üzerinde yapılan formatlamalarda maksimum 32GB’lık bir sınır bulunuyordu. Bu sınır, zamanın Windows geliştiricilerinden Dave Plummer tarafından belirlenmiş ve o dönemde oldukça makul bir karar olarak kabul edilmişti. Kararın kendisi ise oldukça keyfiydi ve kısa süre içinde gerekli düzenlemelerin yapılacağı düşünülüyordu. Ancak bu değişiklik neredeyse 30 yıl sonra yapıldı.

Microsoft yaptığı açıklamada Windows 11’in son Canary sürümlerinde bu sınırı kaldırdığını duyurdu. Artık komut satırını kullanarak 2TB’a kadar FAT32 bölümlemeleri oluşturmak mümkün. Ancak unutmayın, bu değişiklik şimdilik sadece komut satırı aracılığıyla geçerli. Windows’un kapasite, dosya sistemi, ayırma birimi boyutu ve “Hızlı Biçimlendir” gibi seçeneklerin olduğu dikdörtgen şeklindeki uzun penceresi “Biçimlendirme” iletişim kutusu için bu sınır halen 32GB olarak kalmaya devam ediyor. Bunun da güncellenmesi için umarız bir 30 yıl daha beklemek gerekmez. Bu arada Plummer, Biçimlendirme aracını geliştirirken FAT sınırını 32GB olarak belirlemişti, o konunun ilginç detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Windows'ta 30 yıldır kullanılan geçici çözüm: “Biçimlendirme” 4 ay önce eklendi

Bu değişiklik, özellikle eski cihazlarla uyumlu olan USB bellekler ve SD kartlar gibi FAT32 formatına ihtiyaç duyan kullanıcılar için önemli bir yeniliyor. Windows uzun zamandır 2TB'a kadar olan FAT32 bölümlerini okumayı desteklese de üçüncü taraf bir araç olmadan işletim sisteminde bir tane oluşturamıyordunuz. Bu arada, FAT32 dosya sistemi hala 4GB’lık tek dosya boyutu sınırını koruyor, bu da daha büyük dosyalarla çalışan kullanıcılar için bazı kısıtlamaların halen olduğu anlamına geliyor.

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