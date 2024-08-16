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    Anlık Bildirim

    Microsoft, 30 yıldır değiştirmeyi unuttuğu Windows özelliğini güncelledi

    Microsoft, Windows’ta en başından beri olması gereken özellikleri getirmekte gecikebiliyor. Bunlardan birisi FAT32 boyut sınırı. 30 yıldır 32GB ile sınırlıydı ancak artık bu sınır 2 TB’a çıkarıldı.
    Windows’un 30 yıldır değişmeyen özelliği güncellendi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’in son sürümlerinde kullanıcıları sevindirecek önemli bir yenilik getiriyor. Şirket, neredeyse 30 yıldır Windows işletim sistemlerinde var olan FAT32 dosya sisteminin 32GB’lık bölümleme sınırını kaldırıyor. Artık FAT32 dosya sistemiyle 2TB’a kadar bölümlemeler oluşturmak mümkün olacak.

    FAT32 sınırı nihayet yükseltildi

    FAT32, 1995 yılında geliştirilen Windows 95’ten bu yana Microsoft’un dosya sistemlerinde kullanılan önemli bir yapı taşı konumunda. Ancak, bu dosya sistemi üzerinde yapılan formatlamalarda maksimum 32GB’lık bir sınır bulunuyordu. Bu sınır, zamanın Windows geliştiricilerinden Dave Plummer tarafından belirlenmiş ve o dönemde oldukça makul bir karar olarak kabul edilmişti. Kararın kendisi ise oldukça keyfiydi ve kısa süre içinde gerekli düzenlemelerin yapılacağı düşünülüyordu. Ancak bu değişiklik neredeyse 30 yıl sonra yapıldı.

    Microsoft yaptığı açıklamada Windows 11’in son Canary sürümlerinde bu sınırı kaldırdığını duyurdu. Artık komut satırını kullanarak 2TB’a kadar FAT32 bölümlemeleri oluşturmak mümkün. Ancak unutmayın, bu değişiklik şimdilik sadece komut satırı aracılığıyla geçerli. Windows’un kapasite, dosya sistemi, ayırma birimi boyutu ve “Hızlı Biçimlendir” gibi seçeneklerin olduğu dikdörtgen şeklindeki uzun penceresi “Biçimlendirme” iletişim kutusu için bu sınır halen 32GB olarak kalmaya devam ediyor. Bunun da güncellenmesi için umarız bir 30 yıl daha beklemek gerekmez. Bu arada Plummer, Biçimlendirme aracını geliştirirken FAT sınırını 32GB olarak belirlemişti, o konunun ilginç detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    Bu değişiklik, özellikle eski cihazlarla uyumlu olan USB bellekler ve SD kartlar gibi FAT32 formatına ihtiyaç duyan kullanıcılar için önemli bir yeniliyor. Windows uzun zamandır 2TB'a kadar olan FAT32 bölümlerini okumayı desteklese de üçüncü taraf bir araç olmadan işletim sisteminde bir tane oluşturamıyordunuz. Bu arada, FAT32 dosya sistemi hala 4GB’lık tek dosya boyutu sınırını koruyor, bu da daha büyük dosyalarla çalışan kullanıcılar için bazı kısıtlamaların halen olduğu anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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