Toshiba netbook ailesini NB205 modeliyle genişletiyor

Tam Boyutta Gör

Japonya'nın önde gelen teknoloji devlerinden Toshiba, netbook gamını yeni bir model ile genişletiyor. Firmanın 10.1-inç (1024 x 600 piksel) ekrana sahip olan NB205 kod adlı yeni mini-bilgisayarının tam boyutlu klavye ile geldiği ve sadece 1.3Kg ağırlığında olduğu belirtiliyor. Hepsi birbirinden farklı çok sayıda renk seçeneğine sahip olan yeni netbook, 1.66GHz'de çalışan Intel ATOM N280 işlemcisinden güç alıyor ve üzerinde 1GB sistem belleği ile bilrikte 160GB'lık sabit diske yer veriliyor.

Diğer özellikler arasında WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth desteği, Ethernet bağlantısı, entegre internet kamerası ve 9 saate kadar kullanım süresi sunduğu belirtilen 6 hücreli pil bulunuyor. Ayrıca Sleep-and-Şart teknolojili USB portu da bulunan NB205'e işletim sistemi olaraksa Windows XP Home Edition eşlik ediyor.

Özellikle Amerika pazarı için hazırlandığı belirtilen Toshiba NB205 kod adlı yeni netbook modelinin ay sonuna doğru 349$'lık fiyatla satışa sunulması bekleniyor.