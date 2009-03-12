Toshiba SSD üretimine hız veriyor, Filipinlerdeki fabrika devreye giriyor

Tam Boyutta Gör

Günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerin yerini alarak önümüzdeki yıllarda endüstri standardı olacağı düşünülen NAND flash tabanlı SSD'ler sektör devi isimlerin iştaını kabartmaya devam ediyor. Özellikle Toshiba, Intel ve Samsung arasındaki SSD rekabetinde tansiyon giderek yükselecek gibi görünüyor. Fujitsu'nun sabit disk operasyonuna yönelik satın alma girişimiyle gündeme gelen Toshiba, SSD pazarındaki pozisyonunu güçlendirebilmek adına Filipinler'de üretime başlamaya hazırlanıyor.

Özellikle SSD üretim kapasitesini arttırarak maliyetlerin düşmesine paralel olarak hızla büyümekte olan pazara yüksek miktarda ürün sağlamayı hedefleyen firma, Filipinler'deki tesisinde 2. çeyrek ile birlikte üretime geçmeye hazırlanıyor. 64GB'dan 512GB'a kadar geniş bir yelpazede SSD hazırlamyı planlayan firma, 43nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını kullanacak. Filipinlerin de devreye girmesiyle artacak üretim kapasitesiyle birlikte firma Mart 2011 yılına kadar SSD pazarının %30'unu ele geçirmeyi hedefliyor.