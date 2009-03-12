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Toshiba SSD üretimine hız veriyor, Filipinlerdeki fabrika devreye giriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba SSD üretimine hız veriyor, Filipinlerdeki fabrika devreye giriyor
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Günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerin yerini alarak önümüzdeki yıllarda endüstri standardı olacağı düşünülen NAND flash tabanlı SSD'ler sektör devi isimlerin iştaını kabartmaya devam ediyor. Özellikle Toshiba, Intel ve Samsung arasındaki SSD rekabetinde tansiyon giderek yükselecek gibi görünüyor. Fujitsu'nun sabit disk operasyonuna yönelik satın alma girişimiyle gündeme gelen Toshiba, SSD pazarındaki pozisyonunu güçlendirebilmek adına Filipinler'de üretime başlamaya hazırlanıyor.

Özellikle SSD üretim kapasitesini arttırarak maliyetlerin düşmesine paralel olarak hızla büyümekte olan pazara yüksek miktarda ürün sağlamayı hedefleyen firma, Filipinler'deki tesisinde 2. çeyrek ile birlikte üretime geçmeye hazırlanıyor. 64GB'dan 512GB'a kadar geniş bir yelpazede SSD hazırlamyı planlayan firma, 43nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını kullanacak. Filipinlerin de devreye girmesiyle artacak üretim kapasitesiyle birlikte firma Mart 2011 yılına kadar SSD pazarının %30'unu ele geçirmeyi hedefliyor.


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gallagher2001 10 yıl
2010 ekimde yurt disindan bir adet en az 512 gb ssd ye sahip dell laptop alicam... umarim o zamaan kadar iyice duser fiyatlari :) ( uzun vadeli planinda bu kadari yani :D )
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DarkSidesOfMe 10 yıl
pahalı olması herhalde üretim zorlugundan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum
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alito 10 yıl
zaten ps4 de ssd kullanılacak bu kesinleşti ama bu argemidir ne halttır ben varya bunun taaaa.....!!
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max975 10 yıl
çeşitin artması çok güzel
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keleminabi 10 yıl

Orjinalden alıntı: alito

zaten ps4 de ssd kullanılacak bu kesinleşti ama bu argemidir ne halttır ben varya bunun taaaa.....!!

ARGE olmasaydı; değil ssd hiçbir teknolojik yenilik olmazdı, yada olacağından çok geç olurdu.
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Vuze 10 yıl
ssd ler niçin pahallı maliyetimi yoksa işçiligindenmi bukadar pahallı anlam veremiyorum
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mc.kork 10 yıl

Orjinalden alıntı: Vuze

ssd ler niçin pahallı maliyetimi yoksa işçiligindenmi bukadar pahallı anlam veremiyorum

arge
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TRaMbLeN 10 yıl
@ramix cebit videolarında yanlışım yoksa ocz nin 1gb kapasiteli ekran kartı slotunu kullanan bir modeli vardı sata problemini aşmak için ordan bağlanıyordu
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ramiX 10 yıl
heyecan verici şimdiden 512 GB protipler var okuma ve yazma hızları nasıl acaba?
sata III yerine bunlara bir arabirim gelse SSD mekanik HDD çok rahat geçer :)
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razorc 10 yıl
bekliyoruz artık bu ssd leri hele bide fiyatı düşsün ps3 için biçilmez kaftan olur.
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kjetlee 10 yıl
Üretimin artması vede yüksek hızla fiyatların düşmesini bekliyorum.

Gönül rahatlığı vede veri kaybı korkuları olmadan rahat rahat kullanabilsek şu SSD harddiskleri
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