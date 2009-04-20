Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan 10.1" ekranlı yeni netbook; Dynabook UX

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,8b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toshiba'dan 10.1
Tam Boyutta Gör

Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından bu sene 35-40 milyon ünite satılacağı öngörülen, 2012 yılına kadarsa satış rakamlarının dört kat artacağı tahmin edilen netbook'ların çekici dünyası üreticiler arası rekabeti de kızıştırıyor. Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Toshiba, NB100 kod adını taşıyan 8.9" ekranlı netbook modelinden sonra Dynabook UX kod adlı ve 10.1" ekranlı yeni netbook modelini de gösterdi.

Tasarım anlamında çok daha iddialı olan ve kolay kullanım için tuş takımı aralıklı olarak tasarlanan Dynabook UX, segmentindeki pek çok ürün gibi Intel'in Atom platformunu kullanıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alıyor. Ekran çözünürlüğü 1024x600 olarak belirlenen Toshiba Dynabook UX, 1GB sistem belleğine, 160GB'lık sabit disk ve Windows XP Home Edition işletim sistemine sahip. Yeni netbook modelinin öne çıkan detaylarından biri olarak kullanıcıların sistem kapalı olsa bile destek veren aksesuarlarını USB portu üzerinden şarj edebilmeleri gösterilirken sistem üzerinde 3 adet USB portu olduğunu da belirtelim.

WiFi, çoklu kart okuyucusu ve entegre internet kamerası gibi özelliklere de sahip olan Dynabook UX için Toshiba'nın çoğu pil odaklı 10 farklı opsiyon sunacağı belirtiliyor. Baz modelinin 4 saat pil ömrü sunduğu belirtilen yeni netbook modelinin kar beyazı ve kahverengi-saten gibi renk seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor. 24 Nisan'da Japonya'da satışına başlanacağı belirtilen Toshiba Dynabook UX için ifade edilen yurt dışı başlangıç fiyatı ise yaklaşık 607$.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 10 yıl
Avrupa'ya gelene kadar fiyato 1000 dolar olur, yanına bile yaklaşılmaz. @sendemail ion tabanlı sistemler başlangıçta nettoplar için düşünülüyor. Şayet talep yoğun olursa netbooklar için de çıkacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 10 yıl
millet ion tabanlı sistemler ne zaman netbooklara gelecek ya da boyle bırsey var mı?
üstüne üstlük, tasarım felan gayet güzel de bari herkesin mecburen aynı mimari(atom+1 gb ram+160hdd) uzerıne bır sey kondur da fıyatını hak etsın,dahili gps,radyo kartı,3g yuvası gibi...Bunlar olsa almaz mıydınız?? herkes bir furyaya kaptırıp gıdıyor,yediren yedirene inovasyon diye bır sey var kardesım o sırketlerı yonetmek ıcın okudugunuz fakultelerde ders olarak okutuluyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
ozgurfeci'nin dediğine ek olarak : 4 saat çok az bir rakam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
alıcısı olur mesala ben..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgurfeci 10 yıl
607$ son kuruşuna kadar hak edecek bir özellik ve tasarım göremedim. Bu fiyata ülkemizde pek iş yapacağını sanmam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaxZone 10 yıl
10" ekranlar yetersiz bence. 12" ideal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebehram 10 yıl
607 dolara hayatta satamaz.Ben islemci dısında tamamen aynı ozellikli eeepc900ha yı 600 tlye aldım varın gerisini siz dusunun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 10 yıl
"Sonunda netbook piyasasında diğerlerinden farklı bir konfigürasyon görmüş olduk" demeyi ne kadar isterdim anlatamam ama sağolsun Toshiba yine 6 ay öncesinin konfigürasyonu ve yüksek fiyatlarıyla yanına yaklaşılmaz bir ürün daha piyasaya sürmüş. Tasarım hariç bence bu paraya değmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Braid inceleme videosu 10 yıl CREA Üretim Tesisleri Gezisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim