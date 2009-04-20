Toshiba'dan 10.1" ekranlı yeni netbook; Dynabook UX

Tam Boyutta Gör

Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından bu sene 35-40 milyon ünite satılacağı öngörülen, 2012 yılına kadarsa satış rakamlarının dört kat artacağı tahmin edilen netbook'ların çekici dünyası üreticiler arası rekabeti de kızıştırıyor. Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Toshiba, NB100 kod adını taşıyan 8.9" ekranlı netbook modelinden sonra Dynabook UX kod adlı ve 10.1" ekranlı yeni netbook modelini de gösterdi.

Tasarım anlamında çok daha iddialı olan ve kolay kullanım için tuş takımı aralıklı olarak tasarlanan Dynabook UX, segmentindeki pek çok ürün gibi Intel'in Atom platformunu kullanıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alıyor. Ekran çözünürlüğü 1024x600 olarak belirlenen Toshiba Dynabook UX, 1GB sistem belleğine, 160GB'lık sabit disk ve Windows XP Home Edition işletim sistemine sahip. Yeni netbook modelinin öne çıkan detaylarından biri olarak kullanıcıların sistem kapalı olsa bile destek veren aksesuarlarını USB portu üzerinden şarj edebilmeleri gösterilirken sistem üzerinde 3 adet USB portu olduğunu da belirtelim.

WiFi, çoklu kart okuyucusu ve entegre internet kamerası gibi özelliklere de sahip olan Dynabook UX için Toshiba'nın çoğu pil odaklı 10 farklı opsiyon sunacağı belirtiliyor. Baz modelinin 4 saat pil ömrü sunduğu belirtilen yeni netbook modelinin kar beyazı ve kahverengi-saten gibi renk seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor. 24 Nisan'da Japonya'da satışına başlanacağı belirtilen Toshiba Dynabook UX için ifade edilen yurt dışı başlangıç fiyatı ise yaklaşık 607$.