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Toshiba'dan iki yeni dizüstü bilgisayar: Portégé M780 ve Satellite Pro U500

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan iki yeni dizüstü bilgisayar: Portégé M780 ve Satellite Pro U500
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Toshiba'dan iki yeni dizüstü bilgisayar: Portégé M780 ve Satellite Pro U500
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Portégé M780

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba, biri tablet formunda iki yeni dizüstü bilgisayar hazırladı. Portégé M780 ve Satellite Pro U500 olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayarların her ikisi de Windows 7 Professional işletim sistemiyle geliyor ve entegre dokunmatik özellikleriyle daha efektif bir kullanım deneyimi vaad ediyorlar. Dokunmatik kullanımın avantajlarını göstermek için bu teknolojinin avantajlarından yararlanan bilgi yönetim yazılımları ReelTime ve Bulletin Board uygulamalarıyla donatılan taşınabilir bilgisayarların her ikisinde de Intel platformunun kullanıldığını görüyoruz.

Toshiba'nın yeni modellerinden Portégé M780, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip. Tercihe bağlı olarak Core i5-520M veya Core i7-620M işlemcileriyle konfigüre edilebilen tablet formundaki yeni bilgisayar, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor ayrıca yine tercihe bağlı olarak 250/320GB kapasiteli sabit disk seçenekleriyle ya da 128GB kapasiteli SSD ile satın alınabilecek. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Intel HD Graphics IGP'sini kullanan sistemde optik sürücü olaraksa DVD yazıcıya yer verildiğini görüyoruz.

Satellite Pro U500 ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Core 2 Duo veya 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Core i3 işlemcileriyle donatılabiliyor. Ekran kartı olarak Intel'in entegre grafik çözümlerini (işlemci tercihine bağlı olarak) kullanan Satellite Pro U500, depolama için 250GB kapasiteli sabit disk kullanıyor. 3D etki sensörü ile düşmelere karşı hazırlıklı olan dizüstü bilgisayar, yüz tanıma özellikli entegre internet kamerası ve eSATA/USB kombo port gibi detaylarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Toshiba'nın yeni modellerinden döndürülebilir ekrana sahip Portégé M780 1279$, Satellite Pro U500 ise 949$ seviyesinden başlayan yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

Toshiba'dan iki yeni dizüstü bilgisayar: Portégé M780 ve Satellite Pro U500
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Toshiba'dan iki yeni dizüstü bilgisayar: Portégé M780 ve Satellite Pro U500
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Satellite Pro U500


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tek_Türk 9 yıl
m780 alıpta kullanan var mı? Tavsiye edermisiniz.
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tek_Türk 9 yıl

tek_Türk

m780 alıpta kullanan var mı? Tavsiye edermisiniz.


m780 alıpta kullanan, alıpta kullananı tanıyan veya alıpta kullananı tanıyanı tanıyan bir kişi yokmudur.
Almayı düşünüyorum. Ama son kullanıcı görüşü almak istiyorum.
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lvlono 9 yıl
Güzel bir netbook almak için henüz erken bir tarih.Sadece Toshiba için değil, bütün markaların ultra taşınabilir özellikli modelleri ateş pahası. Sabreden derviş misali biz de bekleyeceğiz anlaşılan:)
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BLACKPONTIAC 9 yıl
orjinalden alıntı
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DavutGENC 9 yıl
nedendir bilmem ama kasa tasarımı cok agır biraz daha seffaf olsa keşke ama yinede iyi çalışma
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BLACKPONTIAC 9 yıl
GÜZELMİŞ
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