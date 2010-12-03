Toshiba'dan iki yeni netbook: mini NB500 ve mini NB520

Toshiba güncel netbook gamına iki yeni model eklediğini duyurdu. Firma tarafından mini NB500 ve mini NB520 olarak isimlendirilen yeni netbook modellerinin her ikisi de 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekranla geliyor. Intel Atom platformunu kullanan netbook'lara, Atom işlemci ailesinin en yeni üyelerinden birisi olan, 1.5GHz çalışma frekansına sahip Atom N550 işlemcisi güç veriyor.

Tercihe bağlı olarak 1GB veya 2GB bellek ile konfigüre edilebilen yeni netbook'lar, 250GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle donatılabiliyorlar. Ekran kartı olarak, diğer pek çok modelde olduğu gibi işlemciye entegre GMA 3150 birimini kullanan yeni netbook modellerine, işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor.

Kart okuyucusu, VGA çözünürlüğünde kamera, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi ve 6 hücreli pil gibi detaylara sahip olan yeni netbook'lardan NB520 modeli farklı olarak Bluetooth 3.0 ve 2 Watt kapasiteli Harman/Kardon stereo hoparlör gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Toshiba'nın yeni netbook'ları arasında konfigürasyon seçeneği dışında tasarımsal açıdan da önemli bir fark bulunuyor. NB500 modeli sadece Siyah olarak tek renk seçeneği ile sunulurken, NB520 ise aralarıda Mavi ve Yeşil'in de bulunduğu beş farklı renk seçeneği ile geliyor. Toshiba tarafından Tayvan'da kullanıma sunulan yeni netbook'ların global satışı ise yeni yılda başlayacak.