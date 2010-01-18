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Toshiba'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: Qosmio X505-Q880

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: Qosmio X505-Q880
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Qosmio serisi altında oyunculara ve yüksek performans tutkunlarına özel dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Toshiba, Core i7 işlemcili yeni modelini pazara sunuyor. Firmanın Qosmio X505-Q880 olarak isimlendirdiği yeni notebook, serinin her yeni üyesinde olduğu gibi tasarım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. "Desktop Replacement" sınıfında yer aldığı için taşınabilirlikten öte yüksek performansın hedeflendiği sistem, Intel'in dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisini kullanıyor. Standart olarak 1.6GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle tek çekirdek hızı 2.8GHz'e kadar otomatik olarak çıkartılabilen işlemcisiyle yüksek performans segmentinde iddialı olduğu belirtilen dizüstü bilgisayar, PM55 çipsetli anakart kullanıyor ve 6GB DDR3 bellekle geliyor.

Yüksek oyun performansı için GeForce GTS 360M (GeForce GT240) GPU'sunu kullanan dizüstü bilgisayar bu sayede yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekranın kullanıldığı dizüstü bilgisayarda depolama için 64GB kapasiteli SSD ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB depolama alanı sunan mekanik disk kullanılıyor. Bağlantı için 802.11b/g/n destekli WiFi, Bluetooth V2.1 + EDR ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verilen Qosmio X505, optik sürücü olarak Blu-ray okuyabilen aynı zamanda CD ve DVD'lere yazabilen kombo bir çözüm ile geliyor. Yüksek ses kalitesi için harmon/kardon hoparlörler ile donatılan Toshiba Qosmio X505-Q880'e Windows 7 Professional 64-bit eşlik ediyor.

12 hücreli ve 8000mAh kapasiteli pil ile donatılan dizüstü bilgisayar, yurt dışında 1900$ civarındaki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Toshiba'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: Qosmio X505-Q880
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Toshiba'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: Qosmio X505-Q880
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rascon 9 yıl
Bu notebook u Toshiba fabrikasından 2hafta önce yeğen için sipariş vermiştim. Bugün kargo ile gelecek.1900$ a aldım New Yorktayım. Asus almayı düşünüyordum ama asusların ekranları bundan küçük. Asus G73JH ile ekran kartı ve ram hariç herşeyi aynı. O kadar küçük ekrana biraz daha iyi ekran kartı +2gb ram için 400$ fazla vermek mantıklı gelmedi. Ayrıca arkasının çıkıntılı olması gözüme hoş gelmedi. Sonuçta Asus ve Toshiba'nın bu modelleri daha çok oyun oynamak için alınıyor. Daha büyük ekranla oyun oynamak bana göre daha mantıklı. Qosmio Q880'le Full HD oynamak hayal diyen arkadaş eksik bilgiye sahip. Full HD oyunların hepsini full ayarlarla donmadan çalıştırabiliyor. 1680x1050 çözünürlükte COD MW2, Crysis ve diğerleri. Bir de bazı oyunlar ATI'yi bazı oyunlar NVIDIA yı seviyor. Bu da önemli.
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DH Misafiri 9 yıl
Toshibanın yeni laptopu süper ancak rakip firmalar atak yapmakta gecikmeyecek böylece fiyatı mutlaka düşecektir..Büyük ekran daha fazla pil harcamayı gerektirsede HD olarak seyretmek çok zevk verir..param olsa tereddütsüz alırdım bu konfigrasyonla masaüstünede gerek kalmazdı..aslında 1-2 yıla kadar bu sistemde demode olacaktır zira teknoloji durmuyor..
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siexs 9 yıl
gts 360, notebook check'de high end grafik kartı olarak geçiyor.
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DH Misafiri 9 yıl
Bu kadar büüyük ekranı ne yapacaksın anlamış değilim en fazla 16 içn olsa güzel olurdu ATX kasa kadardır Allah bilir.
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DH Misafiri 9 yıl
ben qosmio x500-110 aldım. çok da memnunum. hatta alıştıktan sonra öyle çok da büyük gelmiyo. film seyretmesi çok zevkli. özellikle toshibanın resolution + özelliği gerçekten görülmeye değer. laptoplarda i7 zaten daha yaygın değil. bu bilgisayarı uzun süre kullanacağımdan adım gibi eminim.
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StreamRolleR 9 yıl
fiyatı yukardı özelliklere gore ise ucuk deismis
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aslanemre58 9 yıl
GTS360M ile oyuncu dizüstüsü nasıl oluyor acaba?
Bu kart ile kaliteli oyunları Full HD oynamak hayal ötesi birşey.Ayrıca bu saatten sonra DX10 ekran kartlı bilgisayara yatırım yapmak saçma olur.Bunun yerine ATI ekran kartlı almak daha akıllıca olur.Örneğin bu karta yakın performans verecek HD5830 tercih edilebilir(HP ENVY15).Hele birde HD5870(Asus G73J) var ki tam evlere şenlik
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DH Misafiri 9 yıl
abi fiyata bak yhaaa türkiyede olsa ayvayı yedik :D
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maviloks 9 yıl
GTS 360M ekran kartı pek performanslı değil Ati HD5870 GDDR5 in yanında. Daha önceki konularınızdan olan ASUS un G73J modeli çok daha iyi bence. LINK
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mistifa 9 yıl
ÇİRKİN TİPSİZ İĞRENÇ ÖTESİ
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XRacer 9 yıl
Yahu benim 17" crt monitör var,18.4"lik alete nasıl dizüstü diyebiliyorlar anlamıyorum.
iki adamın dizinin üstüne bile fazla gelir bu alet :D (Abarttım tamam)
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Mertcan. 9 yıl
Aslında çok da pahalı değil , bunun dengi monster notebooklar 3000-4000TL'den başlarken.
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erkayer62 9 yıl

Mertcan.

Aslında çok da pahalı değil , bunun dengi monster notebooklar 3000-4000TL'den başlarken.





Bu makine mi dengi monsterdan güzel hiç güleceğim yoktu. monster fanatiği olmadım hayatımda kullanmadım ve bana fazla sempatik gelmedi ama adamların hakkını vermek lazım. bu toshiba Tr deki satış fiyatı 4000-5000 lira arası ve aynı fiyat aralığındaki monster i7 işlemcili ama gtx 260m ekrankartlı yani bu toshibayı rahat 2-3 e katlar. şamarı indirir suratına folloş olur bu alet. toshiba kalitesine bişey dediğim yok ama herkes bilir fiyat performans olarak toshiba hep çok kötü makineler üretir kji bu makinada öle gts 360m 200 serisinin hız aşırtılmış halinden başka bişey değil bazı arkadasların dediği gibi gaming notebook almak isteyenler için asus un ati li ekran kartı modeli çok daha mantıklı hatta dış görünüşe önem vermiyenler için monster çok çok daha mantıklı
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