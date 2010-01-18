Toshiba'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: Qosmio X505-Q880

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Qosmio serisi altında oyunculara ve yüksek performans tutkunlarına özel dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Toshiba, Core i7 işlemcili yeni modelini pazara sunuyor. Firmanın Qosmio X505-Q880 olarak isimlendirdiği yeni notebook, serinin her yeni üyesinde olduğu gibi tasarım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. "Desktop Replacement" sınıfında yer aldığı için taşınabilirlikten öte yüksek performansın hedeflendiği sistem, Intel'in dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisini kullanıyor. Standart olarak 1.6GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle tek çekirdek hızı 2.8GHz'e kadar otomatik olarak çıkartılabilen işlemcisiyle yüksek performans segmentinde iddialı olduğu belirtilen dizüstü bilgisayar, PM55 çipsetli anakart kullanıyor ve 6GB DDR3 bellekle geliyor.

Yüksek oyun performansı için GeForce GTS 360M (GeForce GT240) GPU'sunu kullanan dizüstü bilgisayar bu sayede yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekranın kullanıldığı dizüstü bilgisayarda depolama için 64GB kapasiteli SSD ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB depolama alanı sunan mekanik disk kullanılıyor. Bağlantı için 802.11b/g/n destekli WiFi, Bluetooth V2.1 + EDR ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verilen Qosmio X505, optik sürücü olarak Blu-ray okuyabilen aynı zamanda CD ve DVD'lere yazabilen kombo bir çözüm ile geliyor. Yüksek ses kalitesi için harmon/kardon hoparlörler ile donatılan Toshiba Qosmio X505-Q880'e Windows 7 Professional 64-bit eşlik ediyor.

12 hücreli ve 8000mAh kapasiteli pil ile donatılan dizüstü bilgisayar, yurt dışında 1900$ civarındaki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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