Toshiba'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: Qosmio X505-Q880

Qosmio serisi altında oyunculara ve yüksek performans tutkunlarına özel dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Toshiba, Core i7 işlemcili yeni modelini pazara sunuyor. Firmanın Qosmio X505-Q880 olarak isimlendirdiği yeni notebook, serinin her yeni üyesinde olduğu gibi tasarım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. "Desktop Replacement" sınıfında yer aldığı için taşınabilirlikten öte yüksek performansın hedeflendiği sistem, Intel'in dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisini kullanıyor. Standart olarak 1.6GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle tek çekirdek hızı 2.8GHz'e kadar otomatik olarak çıkartılabilen işlemcisiyle yüksek performans segmentinde iddialı olduğu belirtilen dizüstü bilgisayar, PM55 çipsetli anakart kullanıyor ve 6GB DDR3 bellekle geliyor.
Yüksek oyun performansı için GeForce GTS 360M (GeForce GT240) GPU'sunu kullanan dizüstü bilgisayar bu sayede yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekranın kullanıldığı dizüstü bilgisayarda depolama için 64GB kapasiteli SSD ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB depolama alanı sunan mekanik disk kullanılıyor. Bağlantı için 802.11b/g/n destekli WiFi, Bluetooth V2.1 + EDR ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verilen Qosmio X505, optik sürücü olarak Blu-ray okuyabilen aynı zamanda CD ve DVD'lere yazabilen kombo bir çözüm ile geliyor. Yüksek ses kalitesi için harmon/kardon hoparlörler ile donatılan Toshiba Qosmio X505-Q880'e Windows 7 Professional 64-bit eşlik ediyor.
12 hücreli ve 8000mAh kapasiteli pil ile donatılan dizüstü bilgisayar, yurt dışında 1900$ civarındaki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kart ile kaliteli oyunları Full HD oynamak hayal ötesi birşey.Ayrıca bu saatten sonra DX10 ekran kartlı bilgisayara yatırım yapmak saçma olur.Bunun yerine ATI ekran kartlı almak daha akıllıca olur.Örneğin bu karta yakın performans verecek HD5830 tercih edilebilir(HP ENVY15).Hele birde HD5870(Asus G73J) var ki tam evlere şenlik
iki adamın dizinin üstüne bile fazla gelir bu alet :D (Abarttım tamam)
Bu makine mi dengi monsterdan güzel hiç güleceğim yoktu. monster fanatiği olmadım hayatımda kullanmadım ve bana fazla sempatik gelmedi ama adamların hakkını vermek lazım. bu toshiba Tr deki satış fiyatı 4000-5000 lira arası ve aynı fiyat aralığındaki monster i7 işlemcili ama gtx 260m ekrankartlı yani bu toshibayı rahat 2-3 e katlar. şamarı indirir suratına folloş olur bu alet. toshiba kalitesine bişey dediğim yok ama herkes bilir fiyat performans olarak toshiba hep çok kötü makineler üretir kji bu makinada öle gts 360m 200 serisinin hız aşırtılmış halinden başka bişey değil bazı arkadasların dediği gibi gaming notebook almak isteyenler için asus un ati li ekran kartı modeli çok daha mantıklı hatta dış görünüşe önem vermiyenler için monster çok çok daha mantıklı