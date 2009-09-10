Toshiba'dan taşınabilir cihazlar için 1.8-inç boyutunda yeni sürücü ailesi

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Japon elektronik devi Toshiba, taşınabilir cihazlar için hazırladığı 1.8-inç boyutundaki yeni sürücü ailesini duyurdu. Ağırlıklı olarak portatif medya oynatıcılarında ve dijital video kameralarında kullanılması beklenen yeni sürücü ailesinin tek plakalı yapıya sahip olduğu ve PATA ara birimini desteklediği açıklandı. 60GB, 80GB, 120GB ve 160GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olan seri kapsamındaki yeni sürücülerin 4200 devir/dakika hızında çalıştıkları, 15ms'lik ortalam veri erişim süresine sahip oldukları ve yük altında 15dB seviyesinde gürültü yarattıkları belirtildi.

Yeni serinin amiral gemisi olması beklenen 160GB kapasiteli modelin (kod adı MK1634GAL) satışına sunulurken, daha düşük kapaisteli modellerin hacimle üretimine ise ay sonunda başlanacak.