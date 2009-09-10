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Toshiba'dan taşınabilir cihazlar için 1.8-inç boyutunda yeni sürücü ailesi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan taşınabilir cihazlar için 1.8-inç boyutunda yeni sürücü ailesi
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Japon elektronik devi Toshiba, taşınabilir cihazlar için hazırladığı 1.8-inç boyutundaki yeni sürücü ailesini duyurdu. Ağırlıklı olarak portatif medya oynatıcılarında ve dijital video kameralarında kullanılması beklenen yeni sürücü ailesinin tek plakalı yapıya sahip olduğu ve PATA ara birimini desteklediği açıklandı. 60GB, 80GB, 120GB ve 160GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olan seri kapsamındaki yeni sürücülerin 4200 devir/dakika hızında çalıştıkları, 15ms'lik ortalam veri erişim süresine sahip oldukları ve yük altında 15dB seviyesinde gürültü yarattıkları belirtildi.

Yeni serinin amiral gemisi olması beklenen 160GB kapasiteli modelin (kod adı MK1634GAL) satışına sunulurken, daha düşük kapaisteli modellerin hacimle üretimine ise ay sonunda başlanacak.


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aktuz 10 yıl
SAMSUNG'un 1.8 Inch lik HDD üretimini durdurmasıyla TOSHIBA hız verdi anlaşılan bu konuya. Bu diskler çok kullanışlı. Aynı sokete compact flash kartların da takılabilmesi taşınabilir aygıtlar için güzel 2 opsiyon sunuyor. ister bol hafıza, ister darbe dayanımı.
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ABSOLUT 10 yıl
Hayret verici dar alanlara bukadar yüksek kapasiteli diskler yerleştiriliyor.

Sanırım dikey kayıt teknolojisi sayesinde son üç yılda bukadar yüksek kapasitelere ulaşılmaya başlandı.
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artenis 10 yıl
bunların kullanıldıgı video kameralar, 3CCD FULL DH videoların SSD modelli olan ve bundan bulunduran modellerı olarak ayrılabılır ki iki adet fiyat sınıfı oluştursun, (varsayımdan ibarettir)

Birde FX57:

120GB ve 16GB derken sanırım 160 olacak ikicisi :)
kolay gelsin


ek: imla
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