Toshiba'dan WiMAX donanımlı iki yeni dizüstü bilgisayar

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Toshiba, WiMAX donanımlı yeni dizüstü bilgisayarlarını Amerika'da satışa sunuyor. Portégé R700 serisi altında hazırlanan R700-S1332W ve R700-S1322W isimli yeni modeller, 4G bağlantı yetenekleri sayesinde, alt yapının müsait olduğu yerlerde 3G'ye kıyasla daha hızlı kablosuz bağlantı olanağı tanıyorlar.

Intel platformunu kullanan 13.3-inç boyutundaki her iki yeni model de LED-backlit ekran kullanıyor, 4GB bellek ile geliyor ve 6 hücreli pilden güç alıyorlar. Intel paltformu üzerine inşa edilen dizüstü bilgisayarlardan R700-S1322W modeli Core i5 işlemci ve 320GB 7200rpm disk ile gelirken, R700-S1332W ise Core i7 işlemci ve 128GB SSD ile sunuluyor.

Toshiba'nın WiMAX donanımlı yeni modellerinden R700-S1322W 1349$, R700-S1332W ise 1699$ seviyesindeki etiket fiyatıyla Amerika'da rafları süslemeye başlıyorlar.