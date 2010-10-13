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Toshiba'dan WiMAX donanımlı iki yeni dizüstü bilgisayar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan WiMAX donanımlı iki yeni dizüstü bilgisayar
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Toshiba, WiMAX donanımlı yeni dizüstü bilgisayarlarını Amerika'da satışa sunuyor. Portégé R700 serisi altında hazırlanan R700-S1332W ve R700-S1322W isimli yeni modeller, 4G bağlantı yetenekleri sayesinde, alt yapının müsait olduğu yerlerde 3G'ye kıyasla daha hızlı kablosuz bağlantı olanağı tanıyorlar.

Intel platformunu kullanan 13.3-inç boyutundaki her iki yeni model de LED-backlit ekran kullanıyor, 4GB bellek ile geliyor ve 6 hücreli pilden güç alıyorlar. Intel paltformu üzerine inşa edilen dizüstü bilgisayarlardan R700-S1322W modeli Core i5 işlemci ve 320GB 7200rpm disk ile gelirken, R700-S1332W ise Core i7 işlemci ve 128GB SSD ile sunuluyor.

Toshiba'nın WiMAX donanımlı yeni modellerinden R700-S1322W 1349$, R700-S1332W ise 1699$ seviyesindeki etiket fiyatıyla Amerika'da rafları süslemeye başlıyorlar.

Toshiba'dan WiMAX donanımlı iki yeni dizüstü bilgisayar
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Toshiba'dan WiMAX donanımlı iki yeni dizüstü bilgisayar
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ilocano 9 yıl
leptoplar masa üstü bilgisayarlardan farkı daha kullanışlı olması elle taşınabilir olması çok raat bir şekilde kullanılması.
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bluegozler 9 yıl
Fiyat uçuk kaliteli laptop üretiyor olabilirler ama ne yazık ki en çok ısınan ilk 3 laptoptan biri toshibadır ayrıca stabilite olarakta ne yazık ki 4 / 4 lük değiller çoğu zaman. Tr ye gelmez zaten bu model ve gerekte yok.
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Horoz Nuri 9 yıl
Notebook da toshıbadan şaşmam bu ikinci laptopum ikiside toshıba çok memnunum
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xense 9 yıl
aynı cihazın satellite olanları r630 olarak turkiyede satışta. birkaç farkı dışında fiyat olarak 500$ civarıfarkla satılıyorlar. ben teknosadan aldım. bunun satellite serisi ile farkı core i7 işlemciler satellite r630 serisinde yok. dock station ödellikleri kapatılmış, parmak izi okuyucu yok ve 4g modul gelmiyor. ama emin olun gerek te yok. usb 3g moduller şimdilik daha kullanışlı ve daha ucuz. ssd çözümü ortalama değerlerde. yani sandforce 1200 chipli değil. bu cihazların satellite versiyonlarını 500$ ucuza alıp üzerine 200GB OCZ vertex 2 disk takmak cok daha akıllıca olur. onun dışında cihazlar cok iyi ve hafif pil sürelesi 6 saat civarında. gayet memnunum.. 1.640TL ile teknosalardan core i3 350 işlemcili 4gb ramli modeli alınabilir.
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Batuist 9 yıl
İşte notebooktaki en iyi marlardan biri.. çok kaliteli notebooklar üretiyor adamlar.. ve bu yüzden fiyatlarını da hak ediyorlar bence..
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Major Baxter 9 yıl
çok sade olmuş ama fiyatıda baya uçmuş
2500 tl ye yakın fiyatı var be...
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