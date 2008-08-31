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Toshiba'nın Cell işlemcili LCD HDTV'leriyle SD yayınlarda HD keyfi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,3b
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46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji dünyasına yön veren lider isimlerden Toshiba geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile tüketici elektroniğine yönelik yeni nesil ürün ve çözümlerinde yüksek işlem gücüyle dikkat çeken Cell işlemcisinin avantajlarından faydalanacağı açıklamış ve son kullanıcılara özellikle daha yüksek video deneyimi için Cell donanımlı ürünler sunacağını ifade etmişti. HD DVD ile yüksek tanımlı medya savaşını kaybeden firmanın HD sevdası bitecek gibi görünmüyor. Zira firma Qosmio serisi, Cell işlemcili dizüstü bilgisayarından sonra daha önce açıkladığı yol haritası doğrultusunda Cell işlemcili LCD HDTV modellerinin üzerindeki örtüyü Berlin'de gerçekleştirilen Avrupa'nın en büyük elektronik fuarlarından biri olan IFA'da kaldırdı.

Toshiba'nın Cell işlemcili LCD HDTV'leriyle SD yayınlarda HD keyfi
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Toshiba ZF serisi REGZA LCD HDTV

Toshiba'nın REGZA markalı ZF serisi yeni nesil LCD HDTV'lerinin kullanıcılara detay ve derinliği keskin görüntüler ile yüksek video deneyimi sunmak üzere hazırlandığı belirtiliyor. Teknik özellikleriyle iddialı olan yeni televizyonların kuşkusuz en dikkat çekici ve kulvarında fark yaratan detayı kullanılan Cell işlemcisi. 3.2GHz'de görev yapan 9 çekirdekli (1x PPE, 8x SPE) Cell Broadband motoru Toshiba'nın Resolution+ isimli teknolojisine güç veren ana öge. Sony PlayStation 3'te de kullanılan bu işlemci ve Resolution+ teknolojisiyle televizyonlar upscale yeteneğine kavuşuyor yani standart çözünürlükteki (SD) yayın ve içerik yüksek tanımlı (HD) formata herhangi bir donanıma gereksinim duymadan dönüştürelebiliyor.

Toshiba'nın Cell işlemcili LCD HDTV'leriyle SD yayınlarda HD keyfi
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Toshiba RV serisi REGZA LCD HDTV

Toshiba'nın açıklamalarına bakılırsa ZF serisi yeni LCD HDTV'lerin sahip olduğu SD-HD dönüştürme yeteneği oldukça önemli. Zira yüksek tanımlı içeriğin kullanıcılara çok daha fazla detay sunduğunu ve görsel anlamda çıtayı daha da yukarı çektiğinin altını çizen firma, global anlamda henüz HD yayınların yaygınlaşamaması ve SD yayınların en azından bir süre daha ağırlığını koruyacak olmasından ötürü, mevcut şartları daha iyi değerlendirmek isteyen kullanıcıların upscale yeteneğine sahip yeni televizyonlarla SD yayınlardan maksimum ölçüde istifade edebileceklerini dile getiriyor. Toshiba, ZF serisi dahilinde Cell işlemcili iki yeni televizyon hazırladı ki bunlar 40" boyutundaki 40ZF575D ve 46" boyutundaki 46ZF575D.

Peki Toshiba'nın REGZA markalı ZF serisi LCD HDTV'lerinin sahip olduğu diğer teknik detaylar da Cell işlemcisinin kullanım amacını destekleyebiliyor ve segmentinde rekabetçi olabiliyor mu, şimdi gelinyeni televizyonların genel özelliklerine birlikte bakalım. Full HD formda olan yani 1920x1080 (1080p) çözünürlüğünü destekleyen ve Active Vision M100 HD teknolojisiyle 120Hz hızında çalışabilen Toshiba'nın yeni LCD HDTV'leri ayrıca 24p ve DVB-T (H.264) uyumluluğuna da sahipler. Tepki süresi 6ms, dinamik karşıtlık oranı ise 30.000:1 olarak belirlenen LCD HDTV'ler 10-bit panel'e sahipler. Ayrıca yine Cell işlemcisi ve Resolution+ teknolojisi sayesinde çoklu video gösterimi de yeni modellerle mümkün kılınıyor.

Toshiba'nın Cell işlemcili LCD HDTV'leriyle SD yayınlarda HD keyfi
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Toshiba DV serisi LCD HDTV

Işık sensörüne ve yüksek tanımlı görüntünün yanında ses kalitesi için AUDYSSEY ekolayzır teknolojisine de sahip olan ZF serisi yeni LCD HDTV'ler görüntü aktarımı ve farklı cihazlar ile bağlantı için 4x HDMI konnektörüne ek olarak komponent video, RGB ve PC girişlerini de üzerinde barındırıyor. Bu arada Toshiba, Cell işlemcili ZF serisi LCD HDTV'lere alternatif olarak RV serisi HDTV'lerini de duyurdu. 1080p çözünürlük desteğine sahip olan ve 120Hz panel kullanan RV serisi HDTV'ler genel özellikleri itibariyle ZF serisiyle yakın akrabalık ilişkilerine sahip olsa da kilit özellik olan upscale yeteneğine sahip olmamaları ve sadece 1x HDMI konnektörü kullanmaları ZF serisiyle aradaki temel farkları oluştururken tahmin edebileceğiniz üzere fiyat noktasında daha ekonomik olacaklar.

Toshiba'nın Cell işlemcili LCD HDTV'leriyle SD yayınlarda HD keyfi
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Toshiba'nın DV serisi LCD HDTV'lerinde entegre DVD çalar bulunuyor

ZF serisinden farklı olarak RV serisi altında 37-inç'lik daha küçük boyutlu model de duyuracak olan Toshiba'nın değineceğimiz son televizyonları ise DV serisi altında kullanıma sunulan entegre DVD çalara sahip modeller. Firmanın DV serisi çatısı altında hazırladığı yeni televizyonları entegre DVD oynatıcısıyla kullanıcılara "kombo" paket sunmayı hedefliyor. 720p çözünürlük desteğine sahip olan ilgili modellerin karşıtlık oranı ise 1000:1 olarak belirlenmiş. 19" / 22" boyutunda olan yeni televizyonlar tek kablo üzerinden ses ve görüntü aktarımına olanak tanıyan HDMI konnektörüyle geliyorlar ayrıca sayısal tv alıcısını da üzerlerinde barındırıyorlar. Yapılan açıklamalara göre, Toshiba'nın fiyatları henüz belli olmayan yeni modellerinin Ekim ayı içerisinde Avrupa'da kullanıma sunulması bekleniyor.


1 Yorum Yaz
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face1tr 11 yıl
sd yayının düşük çözünürlüğünden dolayı gözü rahatsız eden geleneksel tabloyu, güçlü donanım ve yazılım altyapısını kullanarak interpolasyonla full hd panele uygun şekilde aktarma tarzında bi çözüm uygulamada başarı sağlarsa eğer,

bu bi kaç yıldır ülkemiz tüketicilerinin boş yere para saçtığı bulantılı dönemin sonu demektir.(ps3 ve pc sahipleri gibi özel durumlar için bu cihazları alanlar hariç)
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Razorback 11 yıl
sd yi hd yapacak adam çıksın bakalım görelim....

yok öle bişey yooookk.................
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Promesa 11 yıl
Dvd gibi seyleri tv ye entegre etmenin vakti gelmisti artik. Salonlarimizda artik dvd kutulari vs ivir zivirlardan kurtulacagiz. Uydu receiver fln da koysalarmis bence mukemmel olurmus. Cok begendim. Insallah diger firmalar da bu tarz urunler cikartirlar.
Tebrik ediyorum.
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SERIM 11 yıl
Hiç değilse DV serisine ellerinde patlayan HD DVD leri taksalarmış,standart dvd nin bi anlamı yok bence
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Eths 11 yıl
SD - HD Olayı harika olmuş .
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medonk 11 yıl
ZF355'de de var mı bu özellik?
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medonk 11 yıl

Orjinalden alıntı: m@ni@c67

ZF355'de de var mı bu özellik?


Tekrar sorayım mı??

ZF serisi denmiş de..
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REVENT0N 11 yıl

süpersin toshiba,fiyatlar nasıl olur ki
,yan taraftaki dvd'ye bittim
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St Batuhan 11 yıl
Eh artık televizyonlarada oc cekip skor kasanlar olur.
Benim televizyonum süper pi 1m yi 10sn de bitiro seninki ne kadar sürede bitirio!
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enisen 11 yıl
süperrr gerçekten dvd olayı güzel olmuş
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KirkLeeHammett 11 yıl
Peki Toshiba'nın REGZA markalı ZF serisi LCD HDTV'lerinin sahip olduğu diğer teknik detaylar da Cell işlemcisinin kullanım amacını destekleyebiliyor ve segmentinde rekabetçi olabiliyor mu, şimdi gelinyeni televizyonların genel özelliklerine birlikte bakalım. Full HD formda olan yani 1920x1080 (1080p) çözünürlüğünü destekleyen ve Active Vision M100 HD teknolojisiyle 120Hz hızında çalışabilen Toshiba'nın yeni LCD HDTV'leri ayrıca 24p ve DVB-T (H.264) uyumluluğuna da sahipler. Tepki süresi 6ms, dinamik karşıtlık oranı ise 30.000:1 olarak belirlenen LCD HDTV'ler 10-bit panel'e sahipler. Ayrıca yine Cell işlemcisi ve Resolution+ teknolojisi sayesinde çoklu video gösterimi de yeni modellerle mümkün kılınıyor.
Bu özelliklerde 40" yada 37" bir hd tv gerçekten süper olurdu acaba türkiyede ne zaman satışa sunulacak hem ps3 ve xbox360 hemde Sd yayınlar için ki şuan ülkemizde hd yayın pek yaygın degil, alınabilesi bir fiyatta olursa kolay tercih olacak bir tv.
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