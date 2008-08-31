Toshiba'nın Cell işlemcili LCD HDTV'leriyle SD yayınlarda HD keyfi

Teknoloji dünyasına yön veren lider isimlerden Toshiba geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile tüketici elektroniğine yönelik yeni nesil ürün ve çözümlerinde yüksek işlem gücüyle dikkat çeken Cell işlemcisinin avantajlarından faydalanacağı açıklamış ve son kullanıcılara özellikle daha yüksek video deneyimi için Cell donanımlı ürünler sunacağını ifade etmişti. HD DVD ile yüksek tanımlı medya savaşını kaybeden firmanın HD sevdası bitecek gibi görünmüyor. Zira firma Qosmio serisi, Cell işlemcili dizüstü bilgisayarından sonra daha önce açıkladığı yol haritası doğrultusunda Cell işlemcili LCD HDTV modellerinin üzerindeki örtüyü Berlin'de gerçekleştirilen Avrupa'nın en büyük elektronik fuarlarından biri olan IFA'da kaldırdı.

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Toshiba ZF serisi REGZA LCD HDTV

Toshiba'nın REGZA markalı ZF serisi yeni nesil LCD HDTV'lerinin kullanıcılara detay ve derinliği keskin görüntüler ile yüksek video deneyimi sunmak üzere hazırlandığı belirtiliyor. Teknik özellikleriyle iddialı olan yeni televizyonların kuşkusuz en dikkat çekici ve kulvarında fark yaratan detayı kullanılan Cell işlemcisi. 3.2GHz'de görev yapan 9 çekirdekli (1x PPE, 8x SPE) Cell Broadband motoru Toshiba'nın Resolution+ isimli teknolojisine güç veren ana öge. Sony PlayStation 3'te de kullanılan bu işlemci ve Resolution+ teknolojisiyle televizyonlar upscale yeteneğine kavuşuyor yani standart çözünürlükteki (SD) yayın ve içerik yüksek tanımlı (HD) formata herhangi bir donanıma gereksinim duymadan dönüştürelebiliyor.

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Toshiba RV serisi REGZA LCD HDTV

Toshiba'nın açıklamalarına bakılırsa ZF serisi yeni LCD HDTV'lerin sahip olduğu SD-HD dönüştürme yeteneği oldukça önemli. Zira yüksek tanımlı içeriğin kullanıcılara çok daha fazla detay sunduğunu ve görsel anlamda çıtayı daha da yukarı çektiğinin altını çizen firma, global anlamda henüz HD yayınların yaygınlaşamaması ve SD yayınların en azından bir süre daha ağırlığını koruyacak olmasından ötürü, mevcut şartları daha iyi değerlendirmek isteyen kullanıcıların upscale yeteneğine sahip yeni televizyonlarla SD yayınlardan maksimum ölçüde istifade edebileceklerini dile getiriyor. Toshiba, ZF serisi dahilinde Cell işlemcili iki yeni televizyon hazırladı ki bunlar 40" boyutundaki 40ZF575D ve 46" boyutundaki 46ZF575D.

Peki Toshiba'nın REGZA markalı ZF serisi LCD HDTV'lerinin sahip olduğu diğer teknik detaylar da Cell işlemcisinin kullanım amacını destekleyebiliyor ve segmentinde rekabetçi olabiliyor mu, şimdi gelinyeni televizyonların genel özelliklerine birlikte bakalım. Full HD formda olan yani 1920x1080 (1080p) çözünürlüğünü destekleyen ve Active Vision M100 HD teknolojisiyle 120Hz hızında çalışabilen Toshiba'nın yeni LCD HDTV'leri ayrıca 24p ve DVB-T (H.264) uyumluluğuna da sahipler. Tepki süresi 6ms, dinamik karşıtlık oranı ise 30.000:1 olarak belirlenen LCD HDTV'ler 10-bit panel'e sahipler. Ayrıca yine Cell işlemcisi ve Resolution+ teknolojisi sayesinde çoklu video gösterimi de yeni modellerle mümkün kılınıyor.

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Toshiba DV serisi LCD HDTV

Işık sensörüne ve yüksek tanımlı görüntünün yanında ses kalitesi için AUDYSSEY ekolayzır teknolojisine de sahip olan ZF serisi yeni LCD HDTV'ler görüntü aktarımı ve farklı cihazlar ile bağlantı için 4x HDMI konnektörüne ek olarak komponent video, RGB ve PC girişlerini de üzerinde barındırıyor. Bu arada Toshiba, Cell işlemcili ZF serisi LCD HDTV'lere alternatif olarak RV serisi HDTV'lerini de duyurdu. 1080p çözünürlük desteğine sahip olan ve 120Hz panel kullanan RV serisi HDTV'ler genel özellikleri itibariyle ZF serisiyle yakın akrabalık ilişkilerine sahip olsa da kilit özellik olan upscale yeteneğine sahip olmamaları ve sadece 1x HDMI konnektörü kullanmaları ZF serisiyle aradaki temel farkları oluştururken tahmin edebileceğiniz üzere fiyat noktasında daha ekonomik olacaklar.

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Toshiba'nın DV serisi LCD HDTV'lerinde entegre DVD çalar bulunuyor

ZF serisinden farklı olarak RV serisi altında 37-inç'lik daha küçük boyutlu model de duyuracak olan Toshiba'nın değineceğimiz son televizyonları ise DV serisi altında kullanıma sunulan entegre DVD çalara sahip modeller. Firmanın DV serisi çatısı altında hazırladığı yeni televizyonları entegre DVD oynatıcısıyla kullanıcılara "kombo" paket sunmayı hedefliyor. 720p çözünürlük desteğine sahip olan ilgili modellerin karşıtlık oranı ise 1000:1 olarak belirlenmiş. 19" / 22" boyutunda olan yeni televizyonlar tek kablo üzerinden ses ve görüntü aktarımına olanak tanıyan HDMI konnektörüyle geliyorlar ayrıca sayısal tv alıcısını da üzerlerinde barındırıyorlar. Yapılan açıklamalara göre, Toshiba'nın fiyatları henüz belli olmayan yeni modellerinin Ekim ayı içerisinde Avrupa'da kullanıma sunulması bekleniyor.

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