Toshiba'nın yeni ürün ve teknolojilerini Aytaç Biter'den dinliyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Video için teşekkürler ancak Erdi bey e bir eleştiri yapmak istiyorum kendisi çok hızlı konuşuyor ne dediğini ciddi anlamda anlayamıyorum cevaba göre soruyu çıkartabiliyorum lütfen biraz yavaş.
|Dandik Toshiba 4 Tane Qosmio serisi bilgisayar aldım, hepsinde arıza çıktı, US menşeili Sony'den şasma!
|toshiba laptoplar eskisi gibi kaliteli değil.zaten türkiye ye özel üretiyorlarmış ondan kalite düştü baya bir.
|Toshiba'nın ürünlerini dünya üzerinde en yüksek fiyatlarla satıp üzerine bir de yeryüzündeki en kötü servis hizmetini verip hala sağda solda çok büyük işler becermiş gibi konuşmuyorlar mı sinirlerim zıplıyor... Keşke fuar fuar gezmek yerine mahalle bakkalı zihniyetli servis anlayışınızı biraz değiştirseniz. Garanti kapsamındaki problemlerini (faz temizleme mesela) kullanıcı hatası deyip ücret talep etmek yerine adam akıllı hizmet verebilseniz. Laptopu laboratuar ortamında tam steril bir şekilde kullanmamız gerektiği kullanım kılavuzunda yazıyor da biz mi atladık anlamadım... 5 yıl sonraki halinizi merak ediyorum... acaba o zaman da 32 inçlik tvler için eve servis hizmeti vermediğinizi söyleyebilecek misiniz? ya da bunu söyleyebilecek müşteri bulabilecek misiniz? bekleyip görelim...