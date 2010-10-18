Toshiba'nın yeni ürün ve teknolojilerini Aytaç Biter'den dinliyoruz

Toshiba'nın ülkemizdeki en yetkili ismi olan TNB A.Ş genel müdürü Aytaç Biter ile çift ekranlı tablet bilgisayar Libretto, Nvidia Tegra 2 tabanlı netbook modeli AC100, 3D televizyonlar ve Japon elektronik devinin diğer yeni teknolojileri üzerine konuştuk.

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