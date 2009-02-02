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Transcend, 1800MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend, 1800MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, yüksek performans meraklıları için 1800MHz'de çalışan yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın Axeram serisi altında hazırladığı 4GB kapasiteli bellek kiti 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşuyor.

Intel'in Extreme Memory Profile (XMP) teknolojisini destekleyen ve X serisi yonga seti çözümleriyle daha agresif zamanlamalarında çalıabilen kit, aXeRam serisine özel ısı emiciler ile desteklenmiş durumda.TX1800KLU-4GK kod adını taşıyan ve standart olarak CL 8-8-8-24 zamanlamalarında görev yapan çift kanal DDR3 bellek kitinin fiyatı hakkın da şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
2000MHZ CL8 varken buna ne gerek var
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max975 10 yıl
caslar düşecek mhz lar artacak ve fiyatlar düşecek o zaman olur
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Güzel kit olmuş ama fiyatı uçuk olur heralde...
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