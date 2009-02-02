Transcend, 1800MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, yüksek performans meraklıları için 1800MHz'de çalışan yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın Axeram serisi altında hazırladığı 4GB kapasiteli bellek kiti 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşuyor.

Intel'in Extreme Memory Profile (XMP) teknolojisini destekleyen ve X serisi yonga seti çözümleriyle daha agresif zamanlamalarında çalıabilen kit, aXeRam serisine özel ısı emiciler ile desteklenmiş durumda.TX1800KLU-4GK kod adını taşıyan ve standart olarak CL 8-8-8-24 zamanlamalarında görev yapan çift kanal DDR3 bellek kitinin fiyatı hakkın da şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.