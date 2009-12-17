Transcend 2GHz'de çalışan aXeRam bellek kitini duyurdu

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Taşınabilir cihazlar için Ultimate serisi yüksek performanslı SDHC bellek kartlarını duyuran Transcend, Intel'in LGA1156 formundaki Lynnfield işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. 2GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan çift kanal destekli kitin, 2000MHz olarak belirlenen yüksek saat hızıyla özellikle performans tutkunlarını hedef aldığı belirtiliyor.

XMP ( Xtreme Memory Profile ) teknolojisiyle uyumlu olan yeni bellek kitinin 1.65v geriliminde çalıştığı ve 9-9-9-24 zamanlamalarıyla geldiği bildiriliyor. Transcend tarafından tasarlanan özel bir soğutucu ile donatılan yeni bellek kitinin ömür boyu garanti ile 138.55$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden satışa sunuluyor.