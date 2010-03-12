Transcend, 640 GB kapasiteli USB 3.0 harici hard diskini duyurdu: StoreJet 25D3

Harici depolama birimi üreticilerinden Transcend, USB 3.0 destekli 640 GB kapasiteli sabit diski StoreJet 25D3'ü duyurdu.Transcend StoreJet 25D3, USB 3.0 desteği ile 5GB/s veri aktarımı imkanı sunuyor. StoreJet 25D3, 640GB'ye varan kapasitesi ile kullanıcılara 2.5 inç'lik sabit disk boyutunda büyük bir depolama alanı sunuyor. Şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çeken StoreJet 25D3 taşınabilir sabit disklerin piyasaya cıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor

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