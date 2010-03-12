Transcend, 640 GB kapasiteli USB 3.0 harici hard diskini duyurdu: StoreJet 25D3

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Harici depolama birimi üreticilerinden Transcend, USB 3.0 destekli 640 GB kapasiteli sabit diski StoreJet 25D3'ü duyurdu.Transcend StoreJet 25D3, USB 3.0 desteği ile 5GB/s veri aktarımı imkanı sunuyor. StoreJet 25D3, 640GB'ye varan kapasitesi ile kullanıcılara 2.5 inç'lik sabit disk boyutunda büyük bir depolama alanı sunuyor. Şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çeken StoreJet 25D3 taşınabilir sabit disklerin piyasaya cıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor
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Eğer en hızlı SSD'leri kullanılırsa 300 mb/sn görülebiliyor.
Sonuçta eski sınır 30 mb/sn'nin gerçekten 10 katı pratik hız limiti var ama HDD'ler zaten o sınıra gelmelerine çok var.
%30 ise hiçbir şey değil. 10 kat hızlı olduğu her yerde söyleniyor.
Tak çıkar belleklerde hız farketmez ama yüksek kapasiteli disklerde hızı belirgin görürsün. Usb 2.0 en fazla saniyede 25 mb gönderir. Usb 3.0 saniyede 60 mb gönderir.