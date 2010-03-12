Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend, 640 GB kapasiteli USB 3.0 harici hard diskini duyurdu: StoreJet 25D3

Harici depolama ürünleri satan firmalardan Transcend, 2.5 boyutunda 640 kapasiteli USB 3.0 destekli sabit diski olan StoreJet 25D3'ü duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12b
1
6
Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Harici depolama birimi üreticilerinden Transcend, USB 3.0 destekli 640 GB kapasiteli sabit diski StoreJet 25D3'ü duyurdu.Transcend StoreJet 25D3, USB 3.0 desteği ile 5GB/s veri aktarımı imkanı sunuyor. StoreJet 25D3, 640GB'ye varan kapasitesi ile kullanıcılara 2.5 inç'lik sabit disk boyutunda büyük bir depolama alanı sunuyor. Şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çeken StoreJet 25D3 taşınabilir sabit disklerin piyasaya cıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 9 yıl
%300 demek istemişler sanırım çünkü 100 mb/sn okuma hızları görülüyor genelde.
Eğer en hızlı SSD'leri kullanılırsa 300 mb/sn görülebiliyor.
Sonuçta eski sınır 30 mb/sn'nin gerçekten 10 katı pratik hız limiti var ama HDD'ler zaten o sınıra gelmelerine çok var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan yavuz 9 yıl
sen usb 3 kullansan aradaki farkı anlarsın veri aktarımı %30 hızlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guest1911 9 yıl

kenan yavuz

sen usb 3 kullansan aradaki farkı anlarsın veri aktarımı %30 hızlı

%30 ise hiçbir şey değil. 10 kat hızlı olduğu her yerde söyleniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 9 yıl
usb 2,0 yetmiyormu ki :S
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 7 yıl XivA
XivA

usb 2,0 yetmiyormu ki :S

Tak çıkar belleklerde hız farketmez ama yüksek kapasiteli disklerde hızı belirgin görürsün. Usb 2.0 en fazla saniyede 25 mb gönderir. Usb 3.0 saniyede 60 mb gönderir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 9 yıl
Kullanılan Hdd kaç rpm/dakikada ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Sony Monolithic LCDTV ve 3DTV Lansmanı 9 yıl CeBIT 2010: Tablet Bilgisayarlar 9 yıl CeBIT 2010: SSD ve 2.5" Sabit Diskler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim