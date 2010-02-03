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Transcend sunucular için 4GB ve 8GB kapasiteli iki yeni DDR3 bellek modülü hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend sunucular için 4GB ve 8GB kapasiteli iki yeni DDR3 bellek modülü hazırladı
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Bellek üreticisi Transcend, Intel Xeon işlemcili sunucular için hazırladığı yeni modüllerini tanıttı. 8GB kapasiteli DDR3 (Registered DIMM) ve ultra-düşük profilli (1.88 cm yüksekliğinde) 4GB DDR3 RDIMM modüllerini duyuran firma, termal sensör donanımlı yeni bellek modüllerinde yüksek kaliteli DDR3 FBGA çiplerine (256Mx8) yer verdiğini açıkladı. 8GB kapasiteli modeli 1066MHz, 4GB'lık modeli ise 1333MHz'de çalışan yeni bellek modülleri, ömür boyu garanti ile sunuluyorlar.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen sunucu odaklı yeni bellek modülleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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kalamarr 9 yıl
ramlerde ömür boyu demek sizin ömrünüz kadar değil, ramlerin üretimiyle ilgili birşey. yani bu ram üretildiği yani eol sürecine girmediği sürece garanti veriyorlar. eol'a girince ömrünü tamamlıyor ve garanti bitiyor.
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DH Misafiri 9 yıl
Yok arkadaşlar ben bu haberi başka forumda
konu olarak açtım.Arkadaş da bu soruyu sordu ben de bilmediğim ve anlamadığım için size sordum en son soran kişi asıl soruyu soran arkadaş yane ben sadece aracıyım :)
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Seviyeli Yarbay 9 yıl
fiyatlarının uygun olcağını sanmıyorum fakat şu anki ürünlerin de ömrünün olması deli ediyor.
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DH Misafiri 9 yıl
ddr2 takılı anakartlar desteklermi?
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zikoo 9 yıl

DH Misafiri

ddr2 takılı anakartlar desteklermi?

Destekler yanlız bir slota bunlardan 3 tane takman lazım yoksa desteklemeyebilir.

Bunlar parayla mı geliyor yoksa seçmece mi?
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arel.gr 9 yıl
tabiiki DDR2 lik kartlarda destek gormez!
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yc#1 9 yıl
Voltaj uyumsuzluğu nedeniyle desteklemez.
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DH Misafiri 9 yıl
Beyler lütfen cevap verir misiniz ddr2 takılı anakartlar desteklermi?
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KiLLeR© 9 yıl

DH Misafiri

Beyler lütfen cevap verir misiniz ddr2 takılı anakartlar desteklermi?


DDR3 yazdığını okumadın heralde. DDR2 desteklemez.
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DH Misafiri 9 yıl
ddr2 takılı anakartlar desteklermi?
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talh4wk 9 yıl
yeni bellek modülleri, ömür boyu garanti ile sunuluyorlar.

vaybe ömür boyu garanti iyiymiş hemde server pcler için..
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sahafiec 9 yıl
...
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,ömür boyu garanti ,harika bir güvence
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