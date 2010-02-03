Transcend sunucular için 4GB ve 8GB kapasiteli iki yeni DDR3 bellek modülü hazırladı

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Bellek üreticisi Transcend, Intel Xeon işlemcili sunucular için hazırladığı yeni modüllerini tanıttı. 8GB kapasiteli DDR3 (Registered DIMM) ve ultra-düşük profilli (1.88 cm yüksekliğinde) 4GB DDR3 RDIMM modüllerini duyuran firma, termal sensör donanımlı yeni bellek modüllerinde yüksek kaliteli DDR3 FBGA çiplerine (256Mx8) yer verdiğini açıkladı. 8GB kapasiteli modeli 1066MHz, 4GB'lık modeli ise 1333MHz'de çalışan yeni bellek modülleri, ömür boyu garanti ile sunuluyorlar.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen sunucu odaklı yeni bellek modülleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.