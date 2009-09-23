TRENDnet dünyanın en küçük Wireless N adaptörünü tanıttı

IEEE'nin Wireless N (802.11n)'i standartlaştırmasıyla yaklaşık 10 kat hızlı kablosuz veri iletişimin hayatımıza girme sürecide hızlandı ve firmalar mobil cihazlara bu bağlantı yeteneğini kazandıran yeni ürünlerini tanıtmaya başladılar.

Bağlantı alanındaki ürünleriyle bilinen TRENDnet' de dünyanın en küçük Wireless N USB adaptörünü gün yüzüne çıkardı. USB girişlerinden biraz daha uzun ve sadece 3 gramlık tasarımıyla kullanıcıların cihazları üzerinde rahatlıkla bağlı bırakabilecekleri Wireless N USB adaptörü, IEEE 802.11n (draft 2.0) ile uyumlu. 802.11g' den 3 kat daha fazla (150Mbps) veri hızı sunan cihaz açık mekanlarda 100 metreye kadar, iç mekanlarda ise 50 metreye kadar sinyal alabiliyor ve WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) desteğine de sahip. Windows 2000, XP(32/64-bit)/Vista (32/64-bit) işletim sistemine sahip cihazlar da kullanılabilecek olan adaptörün satış fiyatı ise 28 ile 32 dolar arası değişiyor.

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