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TRENDnet dünyanın en küçük Wireless N adaptörünü tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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IEEE'nin Wireless N (802.11n)'i standartlaştırmasıyla yaklaşık 10 kat hızlı kablosuz veri iletişimin hayatımıza girme sürecide hızlandı ve firmalar mobil cihazlara bu bağlantı yeteneğini kazandıran yeni ürünlerini tanıtmaya başladılar.

Bağlantı alanındaki ürünleriyle bilinen TRENDnet' de dünyanın en küçük Wireless N USB adaptörünü gün yüzüne çıkardı. USB girişlerinden biraz daha uzun ve sadece 3 gramlık tasarımıyla kullanıcıların cihazları üzerinde rahatlıkla bağlı bırakabilecekleri Wireless N USB adaptörü, IEEE 802.11n (draft 2.0) ile uyumlu. 802.11g' den 3 kat daha fazla (150Mbps) veri hızı sunan cihaz açık mekanlarda 100 metreye kadar, iç mekanlarda ise 50 metreye kadar sinyal alabiliyor ve WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) desteğine de sahip. Windows 2000, XP(32/64-bit)/Vista (32/64-bit) işletim sistemine sahip cihazlar da kullanılabilecek olan adaptörün satış fiyatı ise 28 ile 32 dolar arası değişiyor.

TRENDnet dünyanın en küçük Wireless N adaptörünü tanıttı
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TRENDnet dünyanın en küçük Wireless N adaptörünü tanıttı
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iscanthere 10 yıl
tam benlik olmuş
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gurkanhu 10 yıl
Modem n-draft olmali yani ilkbas modem desteklemeli ve uygun n-draft adaptor ile sorunsuz bir sekilde n standartini kullanabilirsin fakat local ag icinde data transferi gercekten kotu ben tekrar kablo aldim ve kablolu kullanmaktayim.
Kullanmakta oldugum modem de Linksys WAG160N
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yonex78 10 yıl
iç mekan ve taşınabilirlik açısından güzel ama mesfe azıcık uzadıgında pekte bir işe yaramıyor bu tür şeyler ben harici antenki modeller tercih ediyorum şahsen
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eXtraVaido 10 yıl
Bizde 802.11n uyumlu wireless kartı var 802.11n teknolojisini kullanmak için artı bir adaptör mü almamız lazım? direk kullanıyoruz diye biliyorum
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