TruLink 60GHz WirelessHD: Kablosuz HD içerik aktarımı sağlıyor

Cables To Go adlı firma, tanıtımını yaptığı kablosuz HD veri aktarım sistemi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. TruLink 60 Ghz WirelessHD adı verilen cihaz, HDMI kaynaklı herhangi bir içeriği HDTV'lere kablosuz olarak aktarabiliyor. Alıcı ve verici olmak üzere 2 parça olarak üretilen TruLink 60 Ghz WirelessHD'nin verici olan parçasını (transmitter) Bluray oynatıcı, HDMI'lı oyun konsolu, bilgisayar gibi cihazlara, alıcı (receiver) olan parçasını da HDTV'ye bağlamak yeterli. Herhangi bir kurulum, yazılım, sürücü gerektirmeyen TruLink 60 Ghz WirelessHD tamamen tak-çalıştır şeklinde işlev görüyor. TruLink WirelessHD, sahip olduğu 60 GHz sinyal aktarma gücü sayesinde, herhangi bir sıkıştırma işlem yapmaksızın 1080p video içeriğini ve 7.1 surround sesi 10 metre mesafede içerisinde kesintisiz olarak aktarabiliyor. Trulink 60 Ghz Wireless HD çözümü HDMI 1.3 desteğine sahip olarak üretildi.

Cables To Go firmasının kablo karmaşasına son veren çözümü TruLink 60 GHz WirelessHD veri aktarım kiti, 499$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.