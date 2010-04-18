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TruLink 60GHz WirelessHD: Kablosuz HD içerik aktarımı sağlıyor

Cables To Go firması kablosuz HD içerik aktarımı sağlayan cihazları TruLink 60Ghz WirelessHD'yi duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Cables To Go adlı firma, tanıtımını yaptığı kablosuz HD veri aktarım sistemi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. TruLink 60 Ghz WirelessHD adı verilen cihaz, HDMI kaynaklı herhangi bir içeriği HDTV'lere kablosuz olarak aktarabiliyor. Alıcı ve verici olmak üzere 2 parça olarak üretilen TruLink 60 Ghz WirelessHD'nin verici olan parçasını (transmitter) Bluray oynatıcı, HDMI'lı oyun konsolu, bilgisayar gibi cihazlara, alıcı (receiver) olan parçasını da HDTV'ye bağlamak yeterli. Herhangi bir kurulum, yazılım, sürücü gerektirmeyen TruLink 60 Ghz WirelessHD tamamen tak-çalıştır şeklinde işlev görüyor. TruLink WirelessHD, sahip olduğu 60 GHz sinyal aktarma gücü sayesinde, herhangi bir sıkıştırma işlem yapmaksızın 1080p video içeriğini ve 7.1 surround sesi 10 metre mesafede içerisinde kesintisiz olarak aktarabiliyor. Trulink 60 Ghz Wireless HD çözümü HDMI 1.3 desteğine sahip olarak üretildi.

Cables To Go firmasının kablo karmaşasına son veren çözümü TruLink 60 GHz WirelessHD veri aktarım kiti, 499$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

 

 

 

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mobylette 9 yıl
parayı buna vereceğine o paraya ~1000 tane halk ekmek veya ~750 tane saray çikilop da alınabilir tabi. tvyi de pclerimize hdmi kabloyla güzel güzel bağlayıp izleriz, tercih meselesi..
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tahir40 9 yıl
O paraya güzel bi mini pc kurar üstüne dijital tv kartı, HDMI kablo ile bağlarsın plazmaya, gerek kalmaz veri aktarımına,60ghz ile tez zamanda gider insan öteki tarafa :D
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