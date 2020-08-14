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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trust hem kablolu hem kablosuz kullanılan kafa üstü kulaklıklar duyurdu

    Trust Eaze ve Tones kulak üstü kulaklık modelleri hem Bluetooth hem de 3.5mm kablo ile bağlantı kurarak müzik keyfinizi bölmüyor. Diğer modellerde olduğu gibi yine maliyetler gözetilmiş.
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    Çevre B...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Trust hem kablolu hem kablosuz kullanılan kafa üstü kulaklıklar duyurdu
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    Kablosuz kulaklık pazarına ağırlığını koymak için yeni ürünler çıkarmaya devam eden Trust markasının tam kablosuz modelleri yanında kafa üstü kablosuz modelleri de yer alıyor. Yine fiyata oynayan bir strateji izlenmiş.

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    Trust Eaze ve Tones

    Trust Eaze kablosuz kulaklık modeli biraz daha geniş tasarımı ile kardeşinden ayrılıyor. 40mm neodim sürücü kullanan kulaklık hem Bluetooth üzerinden hem de 3.5mm kablo üzerinden bağlanabiliyor. Böylece batarya azaldığında müzik tecrübeniz kesilmemiş oluyor. Kulaklık üzerinde farklı kontrol tuşları yer alıyor.

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    Kulaklık 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve microUSB üzerinden şarj oluyor. Katlanabilir tasarımı ile de çantanıza sığıyor. Trust Eaze kablosuz kulaklık için 35 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

    Trust Tones ise biraz daha dar bir tasarıma sahip. Bunun dışında tüm özellikleri Eaze ile aynı. Sadece kullanım süresi 25 saate gerilemiş. Fiyatı ise 28 Avro civarında. Bu iki modelin de yine ülkemizde satılması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/270954/trust-launches-four-new-affordable-true-wireless-headphones-and-earbuds Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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