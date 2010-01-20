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TSMC: 40nm için verimlilik sorununu çözdük, 28nm ile üretime hazırlanıyoruz

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC: 40nm için verimlilik sorununu çözdük, 28nm ile üretime hazırlanıyoruz
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TSMC'nin operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mark Liu (sağda)

TSMC'nin operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mark Liu, 40nm üretim teknolojisi için uzun süredir devam eden verimlilik problemlerinin aşıldığını ve fabrikasyon sürecindeki olgunluğun 65nm ile karşılaştılabilir seviyeye ulaştığını belirtti. AMD ve Nvidia da dahil olmak üzere dünya devi pek çok yarıiletken firması için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren TSMC, 40nm üretim teknolojisi için 2009 başından bu yana farklı seviyelerde verimlilik problemleri yaşıyordu.

40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemlerini aştığını belirten TSMC, dün gerçekleştirdiği seremoni ile Fab12 fabrikasyonın 5. fazını tamamlandığını da duyurdu. 28nm için hacimli üretim yapacak Faz 5 bölümüne ek olarak Tayvanlı firma 22nm üretim teknolojisi için Faz 6 bölümünün planladığını da açıkladı.

Üçüncü çeyrek itibariyle 28nm için üretime başlayacağı belirtilen TSMC'nin hacimli üretime geçmesi ise yıl sonunu bulacak.


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sotoxs 9 yıl
3-5 milyar transistör vay be. biz milyon derken adamlar milyarı yapmışta ayağımıza kadar da getirmiş. bi arkadaş mercedes'den teklif almışta gidememişti, askere götürdüler yazık oldu.
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DH Misafiri 9 yıl
Peki arkadaşlar şöyle kısa geçmişe baktığınızda bunlar mümkün olamaz mı? Intel AMD ye yapmadığı kalmamış, NVidia aynı şekilde ATI ye karşı gidip bazı firmalara para verip beni destekleyin demediler mi? Bunlar da ilk söylendiği zamanlar ütopik imkansız diyorlardı. Ortaya çıktıktan sonra da ben söylemiştim diyen çok oluyor. NVidia bu kadar sessiz kalması pek de akıl kârı bir durum değil. AMD bir iki sene için Global Foundries ile çalışmaya başlayacak ve TMSC en büyük müşterilerden birini kaybetmek üzere. Benim burada demek istediğim son kullanıcı olarak her halükârda bizim lehimizde veya aleyhimizde bir şey varsa bunu bilmek. ATI fiyat yükseltti!!!!!
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tanak 9 yıl
iyi bir haber
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Chris Brown 9 yıl
Bu ferminin fiyatlarını etkilemez.Fermi çıkarken Ati nin fiyatlarını etkiler.Fermi f/p den biraz geride olacak çıkacak zaten. Atide gerekli indirimleir yaptıgı zaman satışına devam edecek düzenli olarak. Forumda yine 5850-5830 vs. önerilecek.

28nm işine gelince bu gerçekten harika bir olay,bakalım önümüzdeki zamanalr neler gösterecek. Amd 6000 serisi ne olacak.

Bekleyip görelim.
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Batuist 9 yıl
teknoloji çok hızlı ilerliyor.. ilerlesin tabi.. biz ölmeden daha çok şey görmek istiyorumm ama bazıları varki hala fx5200 kullanmak istiyorlar..
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fatihcanery 9 yıl
ekran kartındaki ilerleme nedense cpu da söz konusu değil :( Galiba gelecek gpularda olacak,su stream ve cudaya artık daha çok destek gelse iyi olacak..
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sertacaygun 9 yıl
ATi'ler de ucuzlar artık...
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cihandark 9 yıl
neymiş bu fermi yav :P yakında ati fanları fermi için deccal falanda demeye başlarlar cübbeli ahmet hoca'ya sormak lazım :) komplo teorileri havalarda uçuşuyo :P
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CoreXXX 9 yıl
tamda fermilerim çıkma arifesinde verimlilik probleminin aşılması kafalarda soru işareti oluşturuyor. ister istemez haberi okuyan herkesin aklından geçmiştir yazıya dökmesede.
bu konuda dedikodular çıkmıştı hatırlarsanız
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DH Misafiri 9 yıl
10 milyon transistör demiş bir arkadaş milyar barajı aşılalı çok oldu milyonmu kaldı :).2004 yılında bile itanium işlemcilerde 1.7 milyara çıkmıştı transistör sayısı
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omkkio 9 yıl
28 nm en çok mobil cihazlar için chip üreten firmalara yarayacak. Masa üstü işlemciler ya da ekran kartlarının aynı hızda bu teknolojiye geçeceğini düşünmüyorum. Kısaca Qualcomm gibiler yaşadı...
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