TSMC: 40nm için verimlilik sorununu çözdük, 28nm ile üretime hazırlanıyoruz

Tam Boyutta Gör

TSMC'nin operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mark Liu (sağda)

TSMC'nin operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mark Liu, 40nm üretim teknolojisi için uzun süredir devam eden verimlilik problemlerinin aşıldığını ve fabrikasyon sürecindeki olgunluğun 65nm ile karşılaştılabilir seviyeye ulaştığını belirtti. AMD ve Nvidia da dahil olmak üzere dünya devi pek çok yarıiletken firması için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren TSMC, 40nm üretim teknolojisi için 2009 başından bu yana farklı seviyelerde verimlilik problemleri yaşıyordu.

40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemlerini aştığını belirten TSMC, dün gerçekleştirdiği seremoni ile Fab12 fabrikasyonın 5. fazını tamamlandığını da duyurdu. 28nm için hacimli üretim yapacak Faz 5 bölümüne ek olarak Tayvanlı firma 22nm üretim teknolojisi için Faz 6 bölümünün planladığını da açıkladı.

Üçüncü çeyrek itibariyle 28nm için üretime başlayacağı belirtilen TSMC'nin hacimli üretime geçmesi ise yıl sonunu bulacak.