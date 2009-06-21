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TSMC: 40nm üretim teknolojisinde verimilik Ağustos ayında daha iyi olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Radeon HD 4770 modeliyle 40nm üretim teknolojisine geçiş yapan AMD-ATi'den sonra geçtiğimiz günlerde dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce 200M serisi mobil grafik işlemcileriyle benzer bir hamleyi Nvidia da gerçekleştirmiş oldu. Sektöre yön veren rakip iki firmanın da 40nm üretim teknolojisine geçiş yapmış olmasına rağmen, hacimli üretimi için çalıştıkları Tayvan merkezli TSMC firmasının yaşadığı verimlilik sorunları nedeniyle AMD-ATi'nin Radeon HD 4770 modeline olan talebi karşılamakta sıkıntı yaşadığı biliniyor.

AMD'nin fabrikalarını devre alan ve hızlı bir gelişim sürecine giren Globalfoundries firmasının hacimli üretimde iddialı olması ve Nvidia'nın da Globalfoundries ile çalışabileceğinin gündeme gelmesi sonrasında gözlerin çevrildiği TSMC'nin orta vadeli planları arasında önümüzdeki yılın hemen başında 28nm üretim teknolojisi için sipariş alımına başlamak olsa da firma bir an önce 40nm üretim teknolojisiyle yaşadığı verimlilik sıkıntılarına son vermek istiyor zira AMD-ATi ve Nvidia'nın yeni nesil GPU'ları da bilindiği üzere 40nm olacak.

TSMC: 40nm üretim teknolojisinde verimilik Ağustos ayında daha iyi olabilir
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Ekran kartı üreticilerinden alınan bilgilere göre TSMC, önümüzdeki Ağustos ayında 40nm üretim teknolojisinde verimlilik çıtasını arttırımayı planlıyor. Bir süredir verimlilik problemleri üzerine çalışan firmanın Ağustos ayına kadar ciddi bir sıçrama gerçekleştirmesi beklenmezken Ağustos ayı ile birlikte ciddi bir yol alınması bekleniyor zira Ağustos sonrası firma adına oldukça kritik olabilir. Çünkü görüştüğümüz üst düzey bazı yetkililer AMD-ATi'nin R8xx serisi yeni nesil GPU lansmanı için Eylül ayını düşündüğünü belirttiler.

40nm üretim teknolojisi için %25 verimlilik oranı ile üretim yapan TSMC'nin AMD'nin satış takvimini etkilediği de belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD-ATi cephesinde sürpriz bir şekilde GDDR5 bellekli Radeon HD 4730 modeli gündeme gelmiş ayrıca Temmuz ayı için planlanan fiyat indiriminde özellikle Radeon HD 4770 modeline olan talebin üretim aşamasındaki sıkıntı nedeniyle karşılanamamasından ötürü Radeon HD 4850 modelinin fiyatını Radeon HD 4770 seviyesine çekerek aşma hedefi olduğu dile getirilmişti.

Bu arada AMD-ATi'nin satış takviminin etkilenmesinden doğan durumun telafi edilebilemesi için TSMC'nin firmaya tercihli fiyat seçeneği sunduğu da söyleniyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
AMD işlemcilerini kendi fabrikalarında falan üretmiyor. Öyle birşey yok. Nerden çıkarttınız bilmiyorum. AMD nin işlemcileri IBM in fabrikalarında üretiliyor. Fakat farklı fabrikalarda üretildiği için farklılıklar doğduğu doğru.
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pipoTTi 10 yıl
Çünkü AMD işlemcileri kendi fabrikalarında üretiyor. Ama ATI GPUları TMSC üretiyor. Bundan dolayı farklılıklar oluyor.
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resler 10 yıl
CPU ve GPU lardaki nm farkını anlıyamıyorum. CPU larda 65 ve 45 nm üretim var GPU larda ise 55 ve 40nm. Niçin böyle bir fark varki. 40nm üretimde sorun varsa AMD işlemciler 45nm ile üretilebiliyor. AMD-ATI GPU ları 45nm olarak niçin üretmiyor.
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sertacaygun 10 yıl
Verimlilk üretici içinçok önemli,ama TMSC için önemi daha çok...
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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