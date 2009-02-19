Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TSMC beklenenden az sipariş aldı, 40nm için üreticiler temkinli

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hem AMD-ATi hem de Nvidia önümüzdeki aylarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni GPU'larını pazara sunmaya hazırlanıyor. Yeni üretim teknolojisiyle birlikte üretim maliyetlerini aşağı çekmeyi ve daha düşük güç tüketiminde daha hızlı GPU'lar hazırlamayı planlayan firmalardan ATi'nin RV740 ve RV790 GPU'sunu Nisan ayında, Nvidia'nın ise GT212 GPU'sunu yılın ikinci çeyreğinde duyurması bekleniyor.

Tasarım çalışmaları biten GPU'lar için hacimli üretimin gündemde olduğu şu günlerde ATi ve Nvidia başta olmak üzere sektör devi pek çok isim adına üretim yapan Tayvanlı döküm firması TSMC ile ilgili önemli bir haber geldi. Pazar kaynaklarından edinilen bilgiye göre 40nm üretim teknolojisine başarılı bir şekilde geçiş yapan TSMC'nin siparişlerinde düşüş olduğu ve beklentilerin altında gerçekleştiği bildiriliyor.

Daha önceki geçiş süreçlerine kıyasla AMD-ATi ve Nvidia'dan 40nm üretim teknolojisiyle üretim için %30-40 oranında daha az sipariş alındığı belirtiliyor. Tabii bu duruma devam eden ekonomik krizin yarattığı daralma ve satışlardaki düşüşün etki ettiği söylenebilir. Anlaşılan hem AMD-ATi hem de Nvidia, piyasalarda toparlanma sinyalleri belirene kadar 40nm üretim teknolojisiyle üretimi yavaş yavaş arttıracak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mustafahayden 10 yıl
"tmsf el koysun" çok iyi idi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bakalım hangi sektörler buna dayanabilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barisdragon 10 yıl
TMSF el koysun o zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
biraz az kazansınlar bişi olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EcZaNeT 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

biraz az kazansınlar bişi olmaz


çoğu firma az kazanmayı bırakın batmamanın derdinde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
petsiyehable 10 yıl
eylüle kadar kriz deweam edecek dolar yüksek 1720 de şuan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 10 yıl

Orjinalden alıntı: HATUKAY

eylüle kadar kriz deweam edecek dolar yüksek 1720 de şuan



siparişi TÜRKİYE'den vermedikleri için burdaki usd kuru onları etkilemeyecektir.

siparişdeki düşüş dönemsel satışlara bakıp piyasadaki stok ve hareketlilik durumuna göre verilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5992 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tsmc, üretim ve sipariş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl MSI X58 Pro'yu MSI X58 Eclipse yapın! 10 yıl Burnout Paradise Ultimate Box inceleme videosu 10 yıl GIGABYTE GA-790FXT-UD5P video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim