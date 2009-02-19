TSMC beklenenden az sipariş aldı, 40nm için üreticiler temkinli

Hem AMD-ATi hem de Nvidia önümüzdeki aylarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni GPU'larını pazara sunmaya hazırlanıyor. Yeni üretim teknolojisiyle birlikte üretim maliyetlerini aşağı çekmeyi ve daha düşük güç tüketiminde daha hızlı GPU'lar hazırlamayı planlayan firmalardan ATi'nin RV740 ve RV790 GPU'sunu Nisan ayında, Nvidia'nın ise GT212 GPU'sunu yılın ikinci çeyreğinde duyurması bekleniyor.

Tasarım çalışmaları biten GPU'lar için hacimli üretimin gündemde olduğu şu günlerde ATi ve Nvidia başta olmak üzere sektör devi pek çok isim adına üretim yapan Tayvanlı döküm firması TSMC ile ilgili önemli bir haber geldi. Pazar kaynaklarından edinilen bilgiye göre 40nm üretim teknolojisine başarılı bir şekilde geçiş yapan TSMC'nin siparişlerinde düşüş olduğu ve beklentilerin altında gerçekleştiği bildiriliyor.

Daha önceki geçiş süreçlerine kıyasla AMD-ATi ve Nvidia'dan 40nm üretim teknolojisiyle üretim için %30-40 oranında daha az sipariş alındığı belirtiliyor. Tabii bu duruma devam eden ekonomik krizin yarattığı daralma ve satışlardaki düşüşün etki ettiği söylenebilir. Anlaşılan hem AMD-ATi hem de Nvidia, piyasalarda toparlanma sinyalleri belirene kadar 40nm üretim teknolojisiyle üretimi yavaş yavaş arttıracak.