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    TSMC bu sene 9 yeni fabrika için 42 milyar dolar harcayacak

    Tayvanlı çip üreticisi TSMC, fabrika yatırımlarını hızlandırıyor. Şirket bu sene 9 yeni tesisle rekor kıracak. İşte inşa edilen tesisler...                     

    TSMC bu sene 9 yeni fabrika için 42 milyar dolar harcayacak Tam Boyutta Gör
    TSMC’nin çip üretimindeki pazar payı artarken, sermaye harcamaları da artıyor. Şirketin bu yılki sermaye harcamalarının 2015 yılına göre 5 kat artarak 38 milyar dolar ile 42 milyar dolar arasında olması öngörülüyor. 

    2017'den 2020'ye kadar her yıl 3 fabrika inşa eden şirket, 2021'den 2024'e kadar bu sayıyı yılda 5'e çıkardı. Bu sene ise 9 fabrikayla rekor kırmayı hedefliyor. Bu 9 fabrikadan 8'i plaka (wafer), biri ise paketleme tesisi olacak.

    TSMC'nin 9 yeni tesisinin durumu

    Tesis adı

    Aşama

    Nitelik

    Konum

    Durum

    AP7

    1

    Gelişmiş paketleme

    Chiayi, Tayvan

    Eylül 2024 itibarıyla inşaat halinde

    Fab 20

    1

    A16, N2

    Hsinchu, Tayvan

    2025'in ikinci yarısında donanım kurulumu ve üretim artışı

    Fab 21

    2

    N3

    Phoenix, Arizona

    Donanım kurulumu devam ediyor

    Fab 21

    3

    A16, N2

    Phoenix, Arizona

    Nisan 2025 itibarıyla inşaat halinde

    Fab 22

    1

    A16, N2

    Kaohsiung, Tayvan

    		 2025'in ikinci yarısında donanım kurulumu ve üretim artışı

    Fab 23 - JASM

    2

    10nm altı

    Kumamoto, Japonya

    Ocak 2025 itibarıyla inşaat halinde

    Fab 24 - ESMC

    1

    N12, N16, N22, N28

    Dresden, Almanya

    Ağustos 2024 itibarıyla inşaat halinde

    Fab 25

    1

    A14 (?)

    Taichung, Tayvan

    2025'in sonlarında inşa edilecek

    TSMC'nin yeni kapasite planları çok büyük. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, Tayvan'daki Fab 20 ve Fab 22'de N2 (2nm sınıfı) işlem teknolojisini kullanarak çip üretimini artırmayı planlıyor. Aynı üretim tesisleri, 2026'nın sonlarından itibaren TSMC'nin N2P ve A16 (1,6nm sınıfı) işlem teknolojileriyle de üretim yapacak.

    Şirket şu anda Arizona’daki Fab 21 Faz 1’in üretimini artırıyor ve N3 üretimine uygun Fab 21 Faz 2’ye ekipman kurulumuna başladı. Ayrıca, Nisan 2025’te A16/N2’ye uygun Fab 21 Faz 3’ün inşasına başlandı. Ayrıca Japonya'da Fab 23 Faz 2'nin ve Almanya'da Fab 24 Faz 1'in inşaatı sürüyor. Son olarak TSMC, Tayvan'ın Taichung kentinde Fab 25'inin inşasına başlamaya hazırlanıyor. 2028'de faaliyete geçmesi planlanan bu fabrika, A16/N2 sonrası işlem teknolojileri için kullanılacak. Muhtemelen A14 (1.4nm sınıfı) ve daha gelişmiş teknolojilerin üretileceği yer olacak. 

    TSMC bu sene 9 yeni fabrika için 42 milyar dolar harcayacak Tam Boyutta Gör
    TSMC, 2025 yılında toplamda 8 veya 9 yeni üretim tesisi inşa ediyor veya donatıyor. Bu, şirketin tarihinde aynı anda inşa edilen veya donatılan en yüksek yeni üretim tesisi sayısı. Şirketin 2025 yılındaki sermaye harcaması ise 38 milyar ila 42 milyar dolar arasında olacak. Bu, 2024'teki 29,2 milyar dolardan ve 2022'deki 35,2 milyar dolarlık önceki rekordan önemli oranda yüksek.

    Bu büyük harcamalar, yalnızca artan talep nedeniyle daha fazla fabrika inşa edilmesinden değil, aynı zamanda fabrika maliyetlerinin artmasından kaynaklanıyor.

    TSMC çiplerine olan talep konusunda, mevcut müşterilerinin birçoğu siparişlerini artırıyor çünkü yapay zeka işlemcileri, TSMC’nin alışılmış ürünlerine kıyasla fiziksel olarak daha büyük hale geliyor. Bu nedenle, daha fazla yonga plakası işlenmesi gerekiyor.

    Aynı mantık, giderek artan üretim maliyetleri için de geçerli. TSMC'nin kullandığı EUV litografi cihazları ve diğer karmaşık üretim yöntemleri oldukça maliyetli. ASML'den her Low-NA EUV sistemi, yapılandırmaya bağlı olarak yaklaşık 235 milyon dolar fiyata sahip ve TSMC her yıl bu sistemlerden daha fazlasına ihtiyaç duyuyor.

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    Evren7 1 gün önce

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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