TSMC bu sene 9 yeni fabrika için 42 milyar dolar harcayacak

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Tam Boyutta Gör TSMC’nin çip üretimindeki pazar payı artarken, sermaye harcamaları da artıyor. Şirketin bu yılki sermaye harcamalarının 2015 yılına göre 5 kat artarak 38 milyar dolar ile 42 milyar dolar arasında olması öngörülüyor.

2017'den 2020'ye kadar her yıl 3 fabrika inşa eden şirket, 2021'den 2024'e kadar bu sayıyı yılda 5'e çıkardı. Bu sene ise 9 fabrikayla rekor kırmayı hedefliyor. Bu 9 fabrikadan 8'i plaka (wafer), biri ise paketleme tesisi olacak.

TSMC'nin 9 yeni tesisinin durumu

Tesis adı Aşama Nitelik Konum Durum AP7 1 Gelişmiş paketleme Chiayi, Tayvan Eylül 2024 itibarıyla inşaat halinde Fab 20 1 A16, N2 Hsinchu, Tayvan 2025'in ikinci yarısında donanım kurulumu ve üretim artışı Fab 21 2 N3 Phoenix, Arizona Donanım kurulumu devam ediyor Fab 21 3 A16, N2 Phoenix, Arizona Nisan 2025 itibarıyla inşaat halinde Fab 22 1 A16, N2 Kaohsiung, Tayvan 2025'in ikinci yarısında donanım kurulumu ve üretim artışı Fab 23 - JASM 2 10nm altı Kumamoto, Japonya Ocak 2025 itibarıyla inşaat halinde Fab 24 - ESMC 1 N12, N16, N22, N28 Dresden, Almanya Ağustos 2024 itibarıyla inşaat halinde Fab 25 1 A14 (?) Taichung, Tayvan 2025'in sonlarında inşa edilecek

TSMC'nin yeni kapasite planları çok büyük. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, Tayvan'daki Fab 20 ve Fab 22'de N2 (2nm sınıfı) işlem teknolojisini kullanarak çip üretimini artırmayı planlıyor. Aynı üretim tesisleri, 2026'nın sonlarından itibaren TSMC'nin N2P ve A16 (1,6nm sınıfı) işlem teknolojileriyle de üretim yapacak.

Şirket şu anda Arizona’daki Fab 21 Faz 1’in üretimini artırıyor ve N3 üretimine uygun Fab 21 Faz 2’ye ekipman kurulumuna başladı. Ayrıca, Nisan 2025’te A16/N2’ye uygun Fab 21 Faz 3’ün inşasına başlandı. Ayrıca Japonya'da Fab 23 Faz 2'nin ve Almanya'da Fab 24 Faz 1'in inşaatı sürüyor. Son olarak TSMC, Tayvan'ın Taichung kentinde Fab 25'inin inşasına başlamaya hazırlanıyor. 2028'de faaliyete geçmesi planlanan bu fabrika, A16/N2 sonrası işlem teknolojileri için kullanılacak. Muhtemelen A14 (1.4nm sınıfı) ve daha gelişmiş teknolojilerin üretileceği yer olacak.

Tam Boyutta Gör TSMC, 2025 yılında toplamda 8 veya 9 yeni üretim tesisi inşa ediyor veya donatıyor. Bu, şirketin tarihinde aynı anda inşa edilen veya donatılan en yüksek yeni üretim tesisi sayısı. Şirketin 2025 yılındaki sermaye harcaması ise 38 milyar ila 42 milyar dolar arasında olacak. Bu, 2024'teki 29,2 milyar dolardan ve 2022'deki 35,2 milyar dolarlık önceki rekordan önemli oranda yüksek.

TSMC’nin ABD’deki yeni fabrikalarına talep çok büyük 4 gün önce eklendi

Bu büyük harcamalar, yalnızca artan talep nedeniyle daha fazla fabrika inşa edilmesinden değil, aynı zamanda fabrika maliyetlerinin artmasından kaynaklanıyor.

TSMC çiplerine olan talep konusunda, mevcut müşterilerinin birçoğu siparişlerini artırıyor çünkü yapay zeka işlemcileri, TSMC’nin alışılmış ürünlerine kıyasla fiziksel olarak daha büyük hale geliyor. Bu nedenle, daha fazla yonga plakası işlenmesi gerekiyor.

Aynı mantık, giderek artan üretim maliyetleri için de geçerli. TSMC'nin kullandığı EUV litografi cihazları ve diğer karmaşık üretim yöntemleri oldukça maliyetli. ASML'den her Low-NA EUV sistemi, yapılandırmaya bağlı olarak yaklaşık 235 milyon dolar fiyata sahip ve TSMC her yıl bu sistemlerden daha fazlasına ihtiyaç duyuyor.

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TSMC bu sene 9 yeni fabrika için 42 milyar dolar harcayacak