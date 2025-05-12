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Tam Boyutta Gör Apple ile Tayvanlı dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC arasındaki yakın ilişki devam ediyor. Geçmiş son teknoloji üretim süreçlerinde olduğu gibi 2nm sürecinde de Apple’ın TSMC’nin ilk müşterisi olması bekleniyor. Bu kapsamda Apple’ın ciddi miktarda 2nm çip siparişi verebileceği aktarılıyor. Bu çipler yeni iPhone ve Mac'lerde boy gösterecek.

Apple CEO’su Tim Cook, daha önce yaptığı açıklamalarda TSMC'nin Arizona tesislerindeki en büyük müşteri olduklarını defalarca vurgulamıştı. Bu açıklama, Apple’ın ABD'deki çip tedarik zincirini güçlendirme planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. TSMC'nin bu tesiste devreye alacağı 2 nanometre üretim süreci, şirketin Apple'dan gelen siparişlerin değerini ciddi şekilde artırmasında önemli rol oynayacak. Zira 2nm ile çip üretim fiyatları da artış gösterecek.

Servet değerinde 2nm siparişi

Analistlere göre Apple, 2025’te sadece 2nm çipler için TSMC’ye yaklaşık 26 ila 33 milyar dolarlık sipariş vermesi bekleniyor. En yüksek senaryoda bu, yıllık bazda yüzde 60’lık bir artış anlamına geliyor. Tabi bunun gerçekleşmesi için Arizona tesisinde üretimin hızlanması ve 2nm sürecinin hızlıca ölçeklendirilmesi gerekiyor. Bu arada yeni nesil 2nm teknolojisi, mevcut FinFET tasarımlarının yerini alacak nanosheet transistörler ile üretilecek. Bu da performans ve enerji verimliliğinde ciddi kazanımlar vaat ediyor.

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TSMC, gelişmiş çip üretimi konusunda Samsung ve Intel ile kıyasıya bir rekabet içinde. Intel’in 2025’te kendi 18A üretim sürecini başlatması planlanıyor. Yeni CEO Lip-Bu Tan liderliğinde Intel, sözleşmeli üretim pazarında TSMC’nin payına göz dikmiş durumda.

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Apple, TSMC’ye 2nm çipler için adeta bir servet ödeyecek