Apple, TSMC’ye 2nm çipler için adeta bir servet ödeyecek

Apple CEO’su Tim Cook, daha önce yaptığı açıklamalarda TSMC'nin Arizona tesislerindeki en büyük müşteri olduklarını defalarca vurgulamıştı. Bu açıklama, Apple’ın ABD'deki çip tedarik zincirini güçlendirme planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. TSMC'nin bu tesiste devreye alacağı 2 nanometre üretim süreci, şirketin Apple'dan gelen siparişlerin değerini ciddi şekilde artırmasında önemli rol oynayacak. Zira 2nm ile çip üretim fiyatları da artış gösterecek.
Servet değerinde 2nm siparişi
Analistlere göre Apple, 2025’te sadece 2nm çipler için TSMC’ye yaklaşık 26 ila 33 milyar dolarlık sipariş vermesi bekleniyor. En yüksek senaryoda bu, yıllık bazda yüzde 60’lık bir artış anlamına geliyor. Tabi bunun gerçekleşmesi için Arizona tesisinde üretimin hızlanması ve 2nm sürecinin hızlıca ölçeklendirilmesi gerekiyor. Bu arada yeni nesil 2nm teknolojisi, mevcut FinFET tasarımlarının yerini alacak nanosheet transistörler ile üretilecek. Bu da performans ve enerji verimliliğinde ciddi kazanımlar vaat ediyor.
TSMC, gelişmiş çip üretimi konusunda Samsung ve Intel ile kıyasıya bir rekabet içinde. Intel’in 2025’te kendi 18A üretim sürecini başlatması planlanıyor. Yeni CEO Lip-Bu Tan liderliğinde Intel, sözleşmeli üretim pazarında TSMC’nin payına göz dikmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli