TSMC doğruladı; 40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemi yaşanıyor

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Radeon HD 4770 modelinin AMD-ATi tarafından pazara sunulmasıyla birlikte, endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartının hacimli satışı da başlamış oldu. Üretimi Tayvan merkezli TSMC firması tarafından yapılan RV740 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4770 modeli sergilediği fiyat/performans başarımı ile dikkat çekmeyi başardı. Kartla ilgili yeni gelişmeleri bir kenara bırakırsak, TSMC tarafından doğrulanan bir habere göre 40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemleri yaşanıyor.

Hemen her yeni teknolojiye geçiş sürecinde yaşanabilecek olağan sıkıntılardan mı kaynaklanıyor bilinmez ama 40nm üretim teknolojisi için üretim verimliliğinin zayıf olduğu belirtiliyor. TSMC yaptığı açıklamasında üretim verimliliği ile ilgili yaşanan bazı zorluklar olduğunu, 40nm teknolojisinin üretici için zor olduğunu, problemin kökenini anladıklarını belirtti. Problemi çözümüne yönelik çalışma içerisinde olan TSMC ayrıca 28nm High-K metal kapı teknolojisiyle hazırlanan fonksiyonel SRAM hücresini de gösterdi.