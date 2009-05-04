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TSMC doğruladı; 40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemi yaşanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC doğruladı; 40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemi yaşanıyor
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Radeon HD 4770 modelinin AMD-ATi tarafından pazara sunulmasıyla birlikte, endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartının hacimli satışı da başlamış oldu. Üretimi Tayvan merkezli TSMC firması tarafından yapılan RV740 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4770 modeli sergilediği fiyat/performans başarımı ile dikkat çekmeyi başardı. Kartla ilgili yeni gelişmeleri bir kenara bırakırsak, TSMC tarafından doğrulanan bir habere göre 40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemleri yaşanıyor.

Hemen her yeni teknolojiye geçiş sürecinde yaşanabilecek olağan sıkıntılardan mı kaynaklanıyor bilinmez ama 40nm üretim teknolojisi için üretim verimliliğinin zayıf olduğu belirtiliyor. TSMC yaptığı açıklamasında üretim verimliliği ile ilgili yaşanan bazı zorluklar olduğunu, 40nm teknolojisinin üretici için zor olduğunu, problemin kökenini anladıklarını belirtti. Problemi çözümüne yönelik çalışma içerisinde olan TSMC ayrıca 28nm High-K metal kapı teknolojisiyle hazırlanan fonksiyonel SRAM hücresini de gösterdi.


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Batuist 10 yıl
GPU larda sorun olmasında.. yazık olur o kadar emeğe...
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sertacaygun 10 yıl
AMD büyük ihtimâl bunun farkındaydı o zaman. Denemek istedi 4770 ile. Bir de üretimden kasıt büyük ihtimâl Wafer'ların kenarında kalan yarım kesilmiş zarlar...
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MMTC 10 yıl
Bu açıklama daha çok Nvidia'yı kurtarmak için gibi geliyor bana. Malumunuz kendileri teknolojik anlamda "Temcit Pilavı" yapmaktan başka birşey bilmediğinden böyle sağa sola para vererek yeni teknoloji kullanılması önleme (bkz. Assassin's Creed DirectX 10.1 yaması) ve yeni teknolojileri kötületme gibi alanlarla uğraşmaktalar.

Not: Bu yorumu bir GeForce 9800 GT kullanıcısı olarak yazıyorum.
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Pandemic 10 yıl
waffer üretimleri demek istiyor. Yani üretilen 100 gpu dan 70 i sağlam çıkıyor gibi demek istemiş TSMC. Performansla alakası yok.
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scutaro 10 yıl
Üretim verimliliğindeki zorluklar kısa zamanda aşılır 2010'da 32nm 2011'de 22nm'ye geçilmesi düşünülüyor
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mamad 10 yıl
Nanometrik silikon çip teknolojilerinin sona yaklaşıldığı sinyali sanırım bu. Artık şu "grafin" meselesine bir açıklık getirilmeli. 40nm'de su koyvermeye başladılarsa, 22nm ile üretilen silikon çipleri göremeyebiliriz.
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Nanometrik silikon çip teknolojilerinin sona yaklaşıldığı sinyali sanırım bu. Artık şu "grafin" meselesine bir açıklık getirilmeli. 40nm'de su koyvermeye başladılarsa, 22nm ile üretilen silikon çipleri göremeyebiliriz.

Heyecanlanmaya gerek yok... Her yeni teknolojide yaşanır böyle sorunlar, nasıl olsa çözülecektir...
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max975 10 yıl
eee yeni teknolojide olur böyle gelişmeler devam eder daha iyisini ortaya cıkarırlar.
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EXcom_Zkko 10 yıl
Sanırım üretim tekniğiyle alakalı bir durum, her zaman minimum girdiyle maksimum çıktı hedeflenir. İşin derinine inersek hiçbir üretim tam anlamıyla maksimum verimlilikte diyemeyiz zaten..








Orjinalden alıntı: max975

eee yeni teknolojide olur böyle gelişmeler devam eder daha iyisini ortaya cıkarırlar.





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MaxZone 10 yıl
Aynen kaçak akımlardan bahsediyor ve de üretim verimininin düşük olmasının bir diğer anlamı da çok sayıda hatalı gpu oluşması istenen performansta çalışmaması. high-k metal kapı zorunlu artık. 40 nm uzun süre devam edebileceklerini düşünmüyorum. AMD için bu problemse nvidia için çok daha büyük problem oluşturur. Çünkü onların gpu 'ları daha da karmaşık ve büyük. gpu büyüdükçe verim daha da fazla düşecek.
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Chris Brown 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

TSMC yaptığı açıklamasında üretim verimliliği ile ilgili yaşanan bazı zorluklar olduğunu, 40nm teknolojisinin üretici için zor olduğunu, problemin kökenini anladıklarını belirtti.


40nm ye geçmeleri normalde daha kolay ve hesaplı olmuyormu onlar açısından , üretim verimliliginden kasıt ne anlamadım ki
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Reanimate 10 yıl
Anladığım kadarıyla üretimi zahmetli istedikleri ölçüde üretim yapmakta zorlanıyolar... GPU larda sorun yok. Benim anladığım
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