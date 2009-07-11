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TSMC Haziran ayında satışlarını arttırdı, 2008'e göre kayıp devam ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC Haziran ayında satışlarını arttırdı, 2008'e göre kayıp devam ediyor
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Aralarında AMD-ATi ve Nvidia'nın da olduğu pek çok yarıiletken firması adına hacimli üretim yapan Tayvan merkezli TSMC firması, global ekonomik krizden ciddi şekilde etkilenmiş şve özellikle yılın ilk aylarında önemli kayıplar vermişti. Son günlerde daha çok 40nm üretim teknolojisinde yaşadığı verimlilik sıkıntılarıyla gündeme gelen firma, hem geride bıraktığımız Haziran ayı hem de yılın ilk yarısıyla ilgili finansal sonuçlarını açıkladı.

Gelen bilgilere göre firmanın Haziran ayı consolide edilmemiş satışları bir önceki aya göre %5.3 oranında artarak 781 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomik krizin etkisini henüz yitirmediği bir ortamda satışların artması firma adına sevindiri bir gelişme olarak değerlendirilirken, elde edilen rakamın bir önceki yılın aynı dönemiyle yani Haziran 2008 ile kıyaslandığında ise %9.6'lık kayıp anlamına geldiği açıklandı.

Konsolide edilmiş rakamlara baktığımızda ise firmanın Haziran ayı satışlarının 800 milyon dolar civarı bir rakama ulaştığı belirtiliyor. TSMC'nin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği konsolide edilmemiş toplam satışın 3 milyar dolar civarında olduğu, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre %35.9'luk kayıp anlamına geldiği belirtiliyor. Yılın ikinci yarısı içinse beklentiler daha iyimser zira yeni nesil ekran kartlarıyla satışların hızlanacağı ön görülüyor.


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Batuist 10 yıl
çok ciddi paralar dönüyor bu piyasada.. zaten piyasadaki oyuncu sayısı da oldukça az olduğu için tüm para bir iki belli başlı yerde toplanıyor.. adam 1 milyar dolar kar edeceğine 700milyon dolar kar ediyor ve bizde vah vah diyoruz.. bırakın yahu... hergün insanın cebindeki para eriyor milyon dolarlarla oynayan insanlara üzülmek için aklımı sıyırmam lazım.. %50 kar yapacağına yapsın %20 ...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
kriz tsmc yi teğet geçmemiş anlaşılan :D
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