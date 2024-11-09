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    Anlık Bildirim

    TSMC, Çin'e 7nm ve altı çip tedarikini durduruyor

    Lider çip üreticisi TSMC, önümüzdeki hafta, yapay zeka teknolojileri geliştiren Çinli şirketlere 7nm ve altı çip sevkiyatlarını durduracağını bildirdi.          
    TSMC, Çin'e 7nm ve altı çip tedarikini durduruyor Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı şirket TSMC, 11 Kasım'dan itibaren yapay zeka (AI) ve grafik işleme birimleri (GPU) alanında çözümler geliştiren Çinli müşterilere 7nm ve altı proses teknolojisi kullanılarak üretilen çiplerin tedarikini durduracak. Karar, ABD Ticaret Bakanlığı'nın baskısıyla alındı ve Çin'in teknolojik hedeflerini ciddi şekilde etkileyebilecek ihracat kontrollerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

    TSMC'nin Çinli müşterilerine gönderilen bir bildiriye göre, sevkiyatları askıya alma kararı, çiplerin aracılar vasıtasıyla Huawei'ye aktarılması da dahil olmak üzere keşfedilen usulsüzlüklerden kaynaklanıyor. ABD'li düzenleyiciler uzun süredir bu tür işbirliklerine ilişkin endişelerini dile getirerek TSMC'yi stratejik önceliklerini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Çinli müşterileri terk etmek, Çin pazarındaki potansiyel kayıplara rağmen şirketin ABD yaptırımlarından kaçınmasını sağlayacak.

    Bu hamle TSMC'nin Çin'deki payını geçici olarak azaltacak, ancak şirketin önemli sübvansiyonlar ve uygun krediler almayı beklediği ABD pazarındaki konumunu ise güçlendirecek. ABD Kongresi tarafından onaylanan yarı iletken endüstrisi destek programı kapsamında TSMC, Arizona'da üç fabrika kurmak için 6,6 milyar dolar sübvansiyon ve 5 milyar dolara kadar ek kredi almayı planlıyor.

    ABD sıkı kontrol uyguluyor

    ABD Ticaret Bakanlığı'nın sıkı ihracat kontrolleri, TSMC tarafından üretilen ve Çin'e gönderilen her çipin Endüstriyel Güvenlik Bürosu (BIS) aracılığıyla zorunlu lisanslamadan geçmesini gerektiriyor. Bu durum Çinli şirketlerin gelişmiş üretim süreçlerine erişimi önünde ciddi engeller oluşturmakta ve yapay zeka, GPU'lar ve otonom sürüş sistemleri (ADAS) alanındaki ürünlerinin geliştirilmesini engellemekte.

    TSMC, Çin'e 7nm ve altı çip tedarikini durduruyor Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin kısıtlaması Çinli üreticileri yerel şirket SMIC'e yönelmek gibi alternatifler aramaya zorluyor. Ancak SMIC'in yetenekleri, TSMC'ye göre son derece sınırlı. Financial Times'a göre, SMIC'in çip maliyetleri %40-50 daha yüksek ve verim yüzdesi TSMC'nin seviyesinin yalnızca üçte biri. SMIC'in yüzde 5,7'lik küresel pazar payına rağmen, bu tür sınırlamalar onu gelişmiş çözümlere ihtiyaç duyan Çinli müşteriler için daha az cazip bir seçenek haline getiriyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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