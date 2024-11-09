TSMC, Çin'e 7nm ve altı çip tedarikini durduruyor

TSMC'nin Çinli müşterilerine gönderilen bir bildiriye göre, sevkiyatları askıya alma kararı, çiplerin aracılar vasıtasıyla Huawei'ye aktarılması da dahil olmak üzere keşfedilen usulsüzlüklerden kaynaklanıyor. ABD'li düzenleyiciler uzun süredir bu tür işbirliklerine ilişkin endişelerini dile getirerek TSMC'yi stratejik önceliklerini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Çinli müşterileri terk etmek, Çin pazarındaki potansiyel kayıplara rağmen şirketin ABD yaptırımlarından kaçınmasını sağlayacak.
Bu hamle TSMC'nin Çin'deki payını geçici olarak azaltacak, ancak şirketin önemli sübvansiyonlar ve uygun krediler almayı beklediği ABD pazarındaki konumunu ise güçlendirecek. ABD Kongresi tarafından onaylanan yarı iletken endüstrisi destek programı kapsamında TSMC, Arizona'da üç fabrika kurmak için 6,6 milyar dolar sübvansiyon ve 5 milyar dolara kadar ek kredi almayı planlıyor.
ABD sıkı kontrol uyguluyor
ABD Ticaret Bakanlığı'nın sıkı ihracat kontrolleri, TSMC tarafından üretilen ve Çin'e gönderilen her çipin Endüstriyel Güvenlik Bürosu (BIS) aracılığıyla zorunlu lisanslamadan geçmesini gerektiriyor. Bu durum Çinli şirketlerin gelişmiş üretim süreçlerine erişimi önünde ciddi engeller oluşturmakta ve yapay zeka, GPU'lar ve otonom sürüş sistemleri (ADAS) alanındaki ürünlerinin geliştirilmesini engellemekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über