TSMC, Çin'e 7nm ve altı çip tedarikini durduruyor

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Tam Boyutta Gör Tayvanlı şirket TSMC, 11 Kasım'dan itibaren yapay zeka (AI) ve grafik işleme birimleri (GPU) alanında çözümler geliştiren Çinli müşterilere 7nm ve altı proses teknolojisi kullanılarak üretilen çiplerin tedarikini durduracak. Karar, ABD Ticaret Bakanlığı'nın baskısıyla alındı ve Çin'in teknolojik hedeflerini ciddi şekilde etkileyebilecek ihracat kontrollerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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TSMC'nin Çinli müşterilerine gönderilen bir bildiriye göre, sevkiyatları askıya alma kararı, çiplerin aracılar vasıtasıyla Huawei'ye aktarılması da dahil olmak üzere keşfedilen usulsüzlüklerden kaynaklanıyor. ABD'li düzenleyiciler uzun süredir bu tür işbirliklerine ilişkin endişelerini dile getirerek TSMC'yi stratejik önceliklerini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Çinli müşterileri terk etmek, Çin pazarındaki potansiyel kayıplara rağmen şirketin ABD yaptırımlarından kaçınmasını sağlayacak.

Bu hamle TSMC'nin Çin'deki payını geçici olarak azaltacak, ancak şirketin önemli sübvansiyonlar ve uygun krediler almayı beklediği ABD pazarındaki konumunu ise güçlendirecek. ABD Kongresi tarafından onaylanan yarı iletken endüstrisi destek programı kapsamında TSMC, Arizona'da üç fabrika kurmak için 6,6 milyar dolar sübvansiyon ve 5 milyar dolara kadar ek kredi almayı planlıyor.

ABD sıkı kontrol uyguluyor

ABD Ticaret Bakanlığı'nın sıkı ihracat kontrolleri, TSMC tarafından üretilen ve Çin'e gönderilen her çipin Endüstriyel Güvenlik Bürosu (BIS) aracılığıyla zorunlu lisanslamadan geçmesini gerektiriyor. Bu durum Çinli şirketlerin gelişmiş üretim süreçlerine erişimi önünde ciddi engeller oluşturmakta ve yapay zeka, GPU'lar ve otonom sürüş sistemleri (ADAS) alanındaki ürünlerinin geliştirilmesini engellemekte.

Tam Boyutta Gör TSMC'nin kısıtlaması Çinli üreticileri yerel şirket SMIC'e yönelmek gibi alternatifler aramaya zorluyor. Ancak SMIC'in yetenekleri, TSMC'ye göre son derece sınırlı. Financial Times'a göre, SMIC'in çip maliyetleri %40-50 daha yüksek ve verim yüzdesi TSMC'nin seviyesinin yalnızca üçte biri. SMIC'in yüzde 5,7'lik küresel pazar payına rağmen, bu tür sınırlamalar onu gelişmiş çözümlere ihtiyaç duyan Çinli müşteriler için daha az cazip bir seçenek haline getiriyor.

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TSMC, Çin'e 7nm ve altı çip tedarikini durduruyor