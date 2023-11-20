Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SK Hynix ve Nvidia, radikal bir GPU tasarımı üzerinde çalışıyor

    SK Hynix ve Nvidia'nın HBM belleği doğrudan işlem çekirdeklerinin üzerine 3D olarak yığan radikal bir GPU tasarımı üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu, yarı iletken alanında bir dönüm olabilir.
    SK Hynix ve Nvidia, radikal bir GPU tasarımı üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Kore basını tarafından aktarılanlara göre SK Hynix, CPU'lar ve GPU'lar gibi mantık yarı iletkenleri için tasarım personeli işe almaya başladı. Görünüşe göre şirket, HBM4'ü doğrudan işlemcilerin üzerine yerleştirmek istiyor. Bu, bellek birimleri ile işlem birimlerinin birbirine bağlanma şeklini değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda üretim şekillerini de değiştirecek. Aslında, SK Hynix başarılı olursa döküm endüstrisinde bir devrim başlayabilir.

    Radikal GPU tasarımı geliştiriliyor

    Günümüzde HBM yığınları 8, 12 ya da 16 bellek biriminin yanı sıra merkez görevi gören bir mantık katmanını da sürece entegre ediyor. HBM yığınları, CPU'ların veya GPU'ların yanındaki interpozer üzerine yerleştiriliyor ve 1024 bitlik bir arayüz kullanılarak işlemcilerine bağlanıyor. SK Hynix ise HBM4 yığınlarını doğrudan işlemcilere yerleştirerek ara bağlantıları tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Aslında benzer bir şeyi bir süredir deneyimliyoruz. Bu yaklaşım bir dereceye kadar AMD'nin doğrudan CPU kalıplarına yerleştirilen 3D V-Cache'ine benziyor, ancak HBM elbette çok daha yüksek kapasitelere sahip olacak. 3D V-Cache’in aksine HBM ek olarak daha ucuz ancak performans noktasında daha yavaş kalacak.

    SK Hynix'in HBM4 entegrasyon tasarım yöntemini Nvidia da dahil olmak üzere birçok fabrikasız şirketle görüştüğü bildiriliyor. SK Hynix ve Nvidia'nın çipi en başından itibaren ortaklaşa tasarlaması ve TSMC'de üretmesi, TSMC'nin de SK Hynix'in HBM4 belleğini bir wafer bonding teknolojisi kullanarak mantık çiplerine yerleştirmesi muhtemel.

    Aşılması gereken bazı zorluklar var

    SK Hynix ve Nvidia, radikal bir GPU tasarımı üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    HBM4 bellek, ana işlemcilere bağlanmak için 2048 bitlik bir arayüz kullanacak, bu nedenle HBM4 için ara bileşenler son derece karmaşık ve pahalı olacak. Bu da bellek ve mantık birimlerinin doğrudan bağlanmasını ekonomik olarak mümkün kılıyor. Ancak HBM4 yığınlarını doğrudan mantık yongalarına yerleştirmek yonga tasarımlarını bir şekilde basitleştirecek ve maliyetleri azaltacak olsa da, bu başka bir zorluk ortaya çıkaracak: termal.

    Nvidia'nın H100'ü gibi modern mantık işlemcileri yüzlerce watt güç tüketiyor ve yüzlerce watt termal enerji yayıyor. HBM belleklerin de güç tüketimi az değil. Dolayısıyla hem mantık yongalarını hem de belleği içeren bir paketin soğutulması yeni zorluklar getirecek.

    Şimdilik aşılması gereken temel engeller olsa da belleğin doğrudan işlemcilere entegre edilmesi, çiplerin tasarlanma ve üretilme şeklini de değiştirecek. DRAM'in ilgili CPU veya GPU ile aynı işlem teknolojisini kullanarak üretilmesi performansı artıracaktır. Buna karşılık bellek maliyetleri de önemli ölçüde artacak. Sektör yetkilileri "10 yıl içinde yarı iletkenler için 'oyunun kuralları' değişebilir ve bellek ile mantık yarı iletkenleri arasındaki ayrım önemsiz hale gelebilir" dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrikli kombi yorum passat 1.4 tsi bluemotion comfortline yorum imei atma google earth korkutucu yerler koordinat tek resme müzik ekleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız