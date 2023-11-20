SK Hynix ve Nvidia, radikal bir GPU tasarımı üzerinde çalışıyor

Radikal GPU tasarımı geliştiriliyor
Günümüzde HBM yığınları 8, 12 ya da 16 bellek biriminin yanı sıra merkez görevi gören bir mantık katmanını da sürece entegre ediyor. HBM yığınları, CPU'ların veya GPU'ların yanındaki interpozer üzerine yerleştiriliyor ve 1024 bitlik bir arayüz kullanılarak işlemcilerine bağlanıyor. SK Hynix ise HBM4 yığınlarını doğrudan işlemcilere yerleştirerek ara bağlantıları tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Aslında benzer bir şeyi bir süredir deneyimliyoruz. Bu yaklaşım bir dereceye kadar AMD'nin doğrudan CPU kalıplarına yerleştirilen 3D V-Cache'ine benziyor, ancak HBM elbette çok daha yüksek kapasitelere sahip olacak. 3D V-Cache’in aksine HBM ek olarak daha ucuz ancak performans noktasında daha yavaş kalacak.
SK Hynix'in HBM4 entegrasyon tasarım yöntemini Nvidia da dahil olmak üzere birçok fabrikasız şirketle görüştüğü bildiriliyor. SK Hynix ve Nvidia'nın çipi en başından itibaren ortaklaşa tasarlaması ve TSMC'de üretmesi, TSMC'nin de SK Hynix'in HBM4 belleğini bir wafer bonding teknolojisi kullanarak mantık çiplerine yerleştirmesi muhtemel.
Aşılması gereken bazı zorluklar var
Nvidia'nın H100'ü gibi modern mantık işlemcileri yüzlerce watt güç tüketiyor ve yüzlerce watt termal enerji yayıyor. HBM belleklerin de güç tüketimi az değil. Dolayısıyla hem mantık yongalarını hem de belleği içeren bir paketin soğutulması yeni zorluklar getirecek.
Şimdilik aşılması gereken temel engeller olsa da belleğin doğrudan işlemcilere entegre edilmesi, çiplerin tasarlanma ve üretilme şeklini de değiştirecek. DRAM'in ilgili CPU veya GPU ile aynı işlem teknolojisini kullanarak üretilmesi performansı artıracaktır. Buna karşılık bellek maliyetleri de önemli ölçüde artacak. Sektör yetkilileri "10 yıl içinde yarı iletkenler için 'oyunun kuralları' değişebilir ve bellek ile mantık yarı iletkenleri arasındaki ayrım önemsiz hale gelebilir" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.