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    Anlık Bildirim

    2024'te global otomobil satışlarının %2,8 artması öngörülüyor

    Aralık ayının ikinci yarısında analiz şirketlerinden otomotiv sektörünün 2024 yılındaki seyrine ilişkin tahminler gelmeye başladı.                                    

    S&P Global Mobility'nin raporuna göre, pandemi ve sonrasında tedarik zincirinde meydana gelen krizlerin ardından toparlanmanın devam ettiği 2024 yılında 88.3 milyon otomobil ve hafif ticari araç satılabilir.

    Bahsi geçen sayı, satışların 86 milyona ulaşması beklenen 2023 yılına göre yüzde 2,8 ve 2022 yılına göre yüzde 8,9 artış anlamına geliyor. Buna ek olarak, Avrupa, Amerika ve Çin gibi büyük pazarlarda da 2024 yılında satışların artması bekleniyor.

    2024'te global otomobil satışlarının %2,8 artması öngörülüyor Tam Boyutta Gör
    Rapora göre, Avrupa'daki satışlar, elektrikli araç teşviklerinin azalmasına, ekonomik durgunluk risklerine ve yüksek seyreden fiyatlara rağmen önümüzdeki yıl yüzde 2,9 artışla 15.1 milyona ulaşacak. Amerika'daki satışların da yüzde 2 oranında artışla 15.9 milyona ulaşması beklenen analize göre Çin'deki satışlar da yüzde 4 civarında artışla 26.4 milyona yükselecek.

    Buna ek olarak Çin'deki yeni enerjili araç (%100 elektrikli, PHEV ve Hidrojenli) satışlarının da artmaya devam etmesi ve şu an toplam satışlardaki yüzde 36'lık payın yüzde 44'e yükselmesi öngörülüyor.

    S&P Global Mobility, satışlardaki artışa karşın önümüzdeki yıl üretimin azalmasını öngörüyor. Aralık ayı itibarıyla bu yılki üretimin 89.8 milyona ulaşması bekleniyor ki bu da 2022 yılına göre yüzde 9 artış anlamına geliyor. Önümüzdeki yıl ise yüzde 0.4'lük küçük bir düşüşle 89.4 milyon araç üretilmesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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