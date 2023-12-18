S&P Global Mobility'nin raporuna göre, pandemi ve sonrasında tedarik zincirinde meydana gelen krizlerin ardından toparlanmanın devam ettiği 2024 yılında 88.3 milyon otomobil ve hafif ticari araç satılabilir.

Bahsi geçen sayı, satışların 86 milyona ulaşması beklenen 2023 yılına göre yüzde 2,8 ve 2022 yılına göre yüzde 8,9 artış anlamına geliyor. Buna ek olarak, Avrupa, Amerika ve Çin gibi büyük pazarlarda da 2024 yılında satışların artması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Rapora göre, Avrupa'daki satışlar, elektrikli araç teşviklerinin azalmasına, ekonomik durgunluk risklerine ve yüksek seyreden fiyatlara rağmen önümüzdeki yıl yüzde 2,9 artışla 15.1 milyona ulaşacak. Amerika'daki satışların da yüzde 2 oranında artışla 15.9 milyona ulaşması beklenen analize göre Çin'deki satışlar da yüzde 4 civarında artışla 26.4 milyona yükselecek.

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Buna ek olarak Çin'deki yeni enerjili araç (%100 elektrikli, PHEV ve Hidrojenli) satışlarının da artmaya devam etmesi ve şu an toplam satışlardaki yüzde 36'lık payın yüzde 44'e yükselmesi öngörülüyor.

S&P Global Mobility, satışlardaki artışa karşın önümüzdeki yıl üretimin azalmasını öngörüyor. Aralık ayı itibarıyla bu yılki üretimin 89.8 milyona ulaşması bekleniyor ki bu da 2022 yılına göre yüzde 9 artış anlamına geliyor. Önümüzdeki yıl ise yüzde 0.4'lük küçük bir düşüşle 89.4 milyon araç üretilmesi bekleniyor.

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2024'te global otomobil satışlarının %2,8 artması öngörülüyor