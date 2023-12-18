2024'te global otomobil satışlarının %2,8 artması öngörülüyor

S&P Global Mobility'nin raporuna göre, pandemi ve sonrasında tedarik zincirinde meydana gelen krizlerin ardından toparlanmanın devam ettiği 2024 yılında 88.3 milyon otomobil ve hafif ticari araç satılabilir.
Bahsi geçen sayı, satışların 86 milyona ulaşması beklenen 2023 yılına göre yüzde 2,8 ve 2022 yılına göre yüzde 8,9 artış anlamına geliyor. Buna ek olarak, Avrupa, Amerika ve Çin gibi büyük pazarlarda da 2024 yılında satışların artması bekleniyor.
Buna ek olarak Çin'deki yeni enerjili araç (%100 elektrikli, PHEV ve Hidrojenli) satışlarının da artmaya devam etmesi ve şu an toplam satışlardaki yüzde 36'lık payın yüzde 44'e yükselmesi öngörülüyor.
S&P Global Mobility, satışlardaki artışa karşın önümüzdeki yıl üretimin azalmasını öngörüyor. Aralık ayı itibarıyla bu yılki üretimin 89.8 milyona ulaşması bekleniyor ki bu da 2022 yılına göre yüzde 9 artış anlamına geliyor. Önümüzdeki yıl ise yüzde 0.4'lük küçük bir düşüşle 89.4 milyon araç üretilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.