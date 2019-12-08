TSMC’nin 5 nm süreci 7 nm’nin önüne geçti

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TSMC AMD’nin Ryzen yongalarını üretmesi itibariyle donanım dünyasında yakından takip edilen isimler arasında yer almayı başardı. Son dönemde üretim teknolojisindeki başarısıyla da öne çıkan firmadan iyi haberler var.

5 nm sürecinde ilk zarlar yüz güldürüyor

Rapora göre 5 nm nodu şimdiden %50’lik farkla 7 nm sürecinden daha iyi sonuç veriyor. Buna karşın her yarı iletkende 5 nm’nin 7 nm’den daha iyi konumda olacağının da garantisi yok. Yine de teknik olarak yoğunluğun 1.8 katına çıkacağı 5 nm nodu %15 performans artışı ve %30’luk güç tasarrufu vadediyor.

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Diğer taraftan AMD’nin Zen 4 mimarili işlemcileri için TSMC’den 5 nm ile üretilen zarlardan örnek alması sebebiyle zaten AMD tarafından da duyurulan yol haritası doğrulanmış durumda. Üretim kapasitesi kanadında ise TSMC çoktan limitlerini aşmış. Buna yönelik olarak üretici hem 5 nm hem de 7 nm silikonları için iç harcamalarını arttırarak talebe yanıt vermeyi amaçlıyor.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/tsmc_s_5nm_yields_reportedly_cross_7nm_amd_hinted_as_a_customer_for_zen_4_s_2021_launch/1