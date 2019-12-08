TSMC’nin 5 nm süreci 7 nm’nin önüne geçti

TSMC AMD’nin Ryzen yongalarını üretmesi itibariyle donanım dünyasında yakından takip edilen isimler arasında yer almayı başardı. Son dönemde üretim teknolojisindeki başarısıyla da öne çıkan firmadan iyi haberler var.
5 nm sürecinde ilk zarlar yüz güldürüyor
Rapora göre 5 nm nodu şimdiden %50’lik farkla 7 nm sürecinden daha iyi sonuç veriyor. Buna karşın her yarı iletkende 5 nm’nin 7 nm’den daha iyi konumda olacağının da garantisi yok. Yine de teknik olarak yoğunluğun 1.8 katına çıkacağı 5 nm nodu %15 performans artışı ve %30’luk güç tasarrufu vadediyor.
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Diğer taraftan AMD’nin Zen 4 mimarili işlemcileri için TSMC’den 5 nm ile üretilen zarlardan örnek alması sebebiyle zaten AMD tarafından da duyurulan yol haritası doğrulanmış durumda. Üretim kapasitesi kanadında ise TSMC çoktan limitlerini aşmış. Buna yönelik olarak üretici hem 5 nm hem de 7 nm silikonları için iç harcamalarını arttırarak talebe yanıt vermeyi amaçlıyor.
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/tsmc_s_5nm_yields_reportedly_cross_7nm_amd_hinted_as_a_customer_for_zen_4_s_2021_launch/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yine de 5nm takdire sayan. tik tok tok tok tok uretimi, moore yasasi hak getire intel'in tokatlanmasi insana zevk veriyor.