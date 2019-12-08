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    TSMC’nin 5 nm süreci 7 nm’nin önüne geçti

    AMD’nin 2021 yılında piyasaya süreceği Zen 4 mimarili yongaları 5 nm ile gelecek. Gelen haberlere göre TSMC’de işler yolunda gidiyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    3,2b
    1
    19
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TSMC’nin 5 nm süreci 7 nm’nin önüne geçti
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    TSMC AMD’nin Ryzen yongalarını üretmesi itibariyle donanım dünyasında yakından takip edilen isimler arasında yer almayı başardı. Son dönemde üretim teknolojisindeki başarısıyla da öne çıkan firmadan iyi haberler var.

    5 nm sürecinde ilk zarlar yüz güldürüyor

    Rapora göre 5 nm nodu şimdiden %50’lik farkla 7 nm sürecinden daha iyi sonuç veriyor. Buna karşın her yarı iletkende 5 nm’nin 7 nm’den daha iyi konumda olacağının da garantisi yok. Yine de teknik olarak yoğunluğun 1.8 katına çıkacağı 5 nm nodu %15 performans artışı ve %30’luk güç tasarrufu vadediyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD yanlışlıkla Radeon Boost özelliğini gün yüzüne çıkardı"

    Diğer taraftan AMD’nin Zen 4 mimarili işlemcileri için TSMC’den 5 nm ile üretilen zarlardan örnek alması sebebiyle zaten AMD tarafından da duyurulan yol haritası doğrulanmış durumda. Üretim kapasitesi kanadında ise TSMC çoktan limitlerini aşmış. Buna yönelik olarak üretici hem 5 nm hem de 7 nm silikonları için iç harcamalarını arttırarak talebe yanıt vermeyi amaçlıyor.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/tsmc_s_5nm_yields_reportedly_cross_7nm_amd_hinted_as_a_customer_for_zen_4_s_2021_launch/1 Yorum Yaz
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    Schtroumpf Grognon 4 gün en beğenilen napolyon94
    amd girmedi, tsmc girdi. amd uretimini tsmc'ye kaydirmasi sonucu bu gelismelerden sonuna kadar faydalanabilir hale geldi (global foundries sonrasi fabrikasiz uretim), yoksa kendisi hala fx serisi verimsizliginde ilerliyordu.



    yine de 5nm takdire sayan. tik tok tok tok tok uretimi, moore yasasi hak getire intel'in tokatlanmasi insana zevk veriyor.
    amd girmedi, tsmc girdi. amd uretimini tsmc'ye kaydirmasi sonucu bu gelismelerden sonuna kadar faydalanabilir hale geldi (global foundries sonrasi fabrikasiz u...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    napolyon94 4 gün
    İntel, Senin firma buyuklugunun, imkanlarinin ceyregune sahip olmayan amd 5nm yollarina girdi, sen hala 14nm+++ diye uretime devam et.
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    Conqueror26 4 gün
    Amd işlemcileri tasarlıyor Tmsc döküm yapıyor. Apple da aynısını yapıyor. Intel ise hem tasarlıyor hem döküm yapıyor. Döküm kısmında sorun yaşadığı için de 14+++++ diye diye geçemedi bir türlü. Hatta Samsung ile anlaşma yaptılar sanırım döküm için.
    Amd işlemcileri tasarlıyor Tmsc döküm yapıyor. Apple da aynısını yapıyor. Intel ise hem tasarlıyor hem döküm yapıyor. Döküm kısmında sorun yaşadığı için de 14++...
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    DH Misafiri 2 gün
    Arkadaş yazmışsın o kadar intel şöyle büyük böyle dev diye de bir tarafta para makinesi tsmc ve intel geleceğin mimarisi arm diğer tarafta dinazorlara hitap eden x86 ve intel.Sırf arge için bile baksan apple tsmc ikilisi dünyanın en büyük para kaynağına sahip ve benchmark sonuçları bunu gösteriyor A13 bionici ne kadar biliyorsun bilmiyorum ama 7nm bu işlemciyi anandtech ve Arstechnica detaylı inceledi öve öve bitirmediğin çoğu i5 laptopu tokatlıyor aralarında i7lerde var adamla arm mimarili Mac çıkarıcaklar üretimin tamamını TSMC yapıyor tamam bende intel kullanıyorum Mac te mecburi ama yenilik iyidir masaüstü tarafta senelerdir doğru dürüst bir yenilik yok.Arm Mac ler sektöre liderlik ederse diğer firmalarda bu x86dan kurtulacaktır.Mac te kullanıyorum iphoneda normal pcde Iphone şuan için en hızlı kullanıcı deneyimini sağlayan ve güç olarakta bak ben deniyorum Anadtech Arstechica diyor başka söze gerek var mı?
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    oklawa 2 gün DH Misafiri
    X86 için bunca uygulama varken imkansız görünüyor.



    Özel alanlarda zaten kullanılıyor ama bizi ilgilendirecek kadar yaygınlaşması zor.



    Aşağıda bu konuyla ilgili Linus Tech Tips'in yeni bir videosu var.


    youtube.com/...
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    oklawa 3 gün
    Bu nm olayına bir standart getiremeyecekler sanırım.



    Aşağıdaki iki grafik transistor yoğunluğu ile ilgili. Firmaların üretim kalıpları aynı olmadığı için sanırım en mantıklı ölçü birimi transistor yoğunluğu.





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    2021 de TMSC 5nm üretime geçecekmiş, intelden de aynı yıl 7nm işlemcilerin geleceği haberleri var.



    Edit (linkler) :
    techcenturion.com/...
    fuse.wikichip.org/...
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    BoşnakAğa 3 gün oklawa
    Transistör yoğunluğunun bakılması gereken en ciddi kriter olması konusuna ben de katılıyorum.


    Bakarsanız Intel 7nm EUV planlanan değerlerin TSMC ve Samsung'un 3nm hedeflerinden bile daha yoğun olduğu görülebilir.


    Bu neden önemli?

    Intel 7nm gerçek NM üretim süreci aynı mimari için TSMC'nin 3nm diye adlandırdığı süreçten daha iyi sonuçlar verince insanlar şaşıracak yine


    Halbuki TSMC 3nm iken Intel 7nm'de olduğunda geride kalmış bir firma olmalıydı görünüşte.


    Performans değerleri öyle olmayınca yine şaşıracak insanlar.


    İsimlendirmede standart olmayınca istediğin gibi adlandırıyorsun: 7nm, 5nm, 3nm


    İnsanlar şimdiden başladı 3nm kuantum tünelleme yakın daha da inmez diye. Halbuki transistörün bir çok uzunluğu daha 35-40nm civarlarında geziyor.
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    BoşnakAğa 3 gün
    Elini korkak alıştırma TSMC! Demişken 3nm de olsun bitsin... Pazarlama bölümün uyuyor mu yoksa!


    Elini tutan mı var 3nm de 2nm yaptık de 1nm seneye de. Nasıl olsa karışan bu nedir diyen yok


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    AMD 7nm iken Intel 10'u bile beceremiyor 1!11! diye goy goy var habire ama zaten intel 10nm = TSMC 7nm. İş Pazarlama isimlendirmesiyle bitseydi keşke


    Ha Intel EUV'yi TSMC'nin "5nm" için planladığı layer sayısından fazla adette EUV ile pişirilmiş katman sunarak getirecek. Al sana 30 günde kumdan kaliteli çekirdek. TSMC 4 katman EUV ile 60 günde üretmeye çalışsın...


    ASLM Rotterdam limanından her hafta bir EUV cihazı yolluyor Amerikaya. Çatır çatır EUV tesisi basıyor Intel. her zaman olduğu gibi en iyisi yine onlardan gelecektir. 7nm diyorlarsa 7n olacaktır. Zaten TSMC'nin verim yüzdesi 50% şu an EUV'de. Sen küçücük mobil çipleri pahallı ürün satan Apple'a üretirsin ve verisin yüksek fiyattan da 8 çekirdekli devasa PC zarları kaça gelecek 50% verimle?


    Intel yine işi en optimum noktada tutup tüketiciye sunacaktır kısa süre sonra


    Sonra bu öz hakiki gerçek EUV Intel 7nm çıktığında 'yav nasıl oluyor da Intel yine 7nm ile AMD'nin 2nm'sini geçiyor!!??' demek yok yine. Uyarı baştan geldi


    Yerden kazırız AMD'yi full sunny cove çekirdekli, bombastik L1 L2 L3 önbelleklere (thanks to Jim Keller) sahip full HT ile döşenmiş gerçek 7nm EUV ile...
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    gerbay 3 gün BoşnakAğa

    TSMC, ASML nin litografi cihazlarını kullanıyor, intel de ASML den aynı cihazları satın alıyorken nasıl oluyor da intel 10nm = TSMC 7nm oluyor..

    hocam bu kadarı da fanatikliğe giriyor artık, yiğidi öldür hakkını ver demişler..
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    DH Misafiri 3 gün
    5nm kullanan ilk firma yine AMD olacak. Kazıkçı Nvidia ve Intele geçmiş olsun
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    Musty3535123 3 gün
    vur vur inlesin, intelboylar dinlesin :D
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    DH Misafiri 3 gün
    Yazanların konuya dair bilgisi olmadığı çok açık tsmc çok büyük bir şirket öyle ki piyasa değeri Amd nin 7-8 katı Asyanın en büyük şirketi oldu piyasa değeri olarak Samsung’u geçti 262 milyar dolar piyasa değeri var ne Amd o ise 40 seviyelerinde o getir götürünü yapar.Bu başarı Amd ye ait değil Tsmc ye aittir Apple ile olan ortaklıklarından dolayı yeni nesil iphonelar için üretiyor bu 5nm a14 işlemci için 2020 iphone modelleri bunlarla gelicek samsung ve qualcomnun performans olarak 3 sene ilersindeler üstelik yine apple için 3nm geliştirmeye başladılar bunun içinde 19.5 milyar dolar para harcıyorlar.Tabi şirket bu piyasa değeri ve gelirini Apple a borçlu yoksa amd y miş Nvdia mış bunlar appleın gelirinin yanında komik rakımlar global ölçekte 3-5 nerd hariç herkesin derdi telefon apple bir çeyrek geliri 65 milyar dolar civarında.
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    deniz_sea 3 gün
    Şimdilik gidişat AMD lehine, ama şuan yarıştığı rakibi olacak intel kaza ile 7nm veya 5nm sıçrarsa o zaman tam ortalık karışır ve AMD ezilmemek için fiyat indirir mi acaba,
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    emirhanayh 4 gün
    Amdnin bu saaten sonra kendini kasmasina gerek yok ayni islemciyi tum cekirdeklerde 200mhz arttirip zen4 diye onumuze koysa yine kimsenin sikayeti olmaz
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    Sipihrz 4 gün
    Görseli görünce aklıma Kanal D nin reklam jeneriği geldi.


    youtube.com/...
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    Conqueror26 4 gün
    Amd işlemcileri tasarlıyor Tmsc döküm yapıyor. Apple da aynısını yapıyor. Intel ise hem tasarlıyor hem döküm yapıyor. Döküm kısmında sorun yaşadığı için de 14+++++ diye diye geçemedi bir türlü. Hatta Samsung ile anlaşma yaptılar sanırım döküm için.
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