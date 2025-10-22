Giriş
    Çinliler, ASML'nin litografi makinasını çözmeye çalıştı: Bozulunca şirketten yardım istedi

    Çip üretiminde kullanılan litografi makinalarında atılım yapmak isteyen Çinlilerin, ASML’nin DUV ekipmanlarını tersine mühendislikle çözmeye çalıştıkları sırada makineleri bozduğu belirtiliyor.

    Çinliler, ASML'nin litografi makinasını çözmeye çalıştı Tam Boyutta Gör
    Çip üretiminde kullanılan litografi makinalarında atılım yapmak isteyen Çinli mühendislerin, ASML’nin DUV ekipmanlarını tersine mühendislikle çözmeye çalıştıkları sırada makineleri bozduğu belirtiliyor. Daha sonra sorunu gidermesi için Hollandalı firmayı yardıma çağırdıkları aktarılıyor.

    Çin’in yarı iletken endüstrisi, üretim kapasitesini artırma konusunda en büyük engeli litografi ekipmanlarının eksikliğinden dolayı yaşıyor. Bu durum, SMIC gibi şirketlerin üretim hacmini belirli bir seviyenin ötesine taşıyamamasına ve uzun süredir büyük ölçekli üretime geçememesine neden oluyor. Kendi üretim araçlarını geliştirme çabalarına ek olarak, bazı Çinli mühendislerin ASML’nin DUV litografi makinelerini tersine mühendislikle çözümlemeye çalıştığı bildiriliyor. Ancak ABD'li The National Interest’in haberine göre, bu girişim sırasında ekipman tamamen bozuldu.

    Ancak bu süreçte makine zarar görünce, sonunda ASML’den teknik destek istediler. Hollandalı teknisyenler Çin’e vardığında, cihazın kendi kendine arızalanmadığını, Çinli ekibin sökme ve yeniden toplama girişimi yüzünden bozulduğunu fark etti.

    Bu olay hem şaşırtıcı hem de bir nebze komik olarak değerlendiriliyor. Haberde, olayın kaynağı tam olarak belirtilmemiş olsa da, Çin’in çip sektöründe atılım yapma isteği göz önüne alındığında, pek de imkansız görünmüyor. Şu anda bu olay ASML tarafından resmi olarak doğrulanmış değil.

    DUV makinesini tersine mühendislikle çözmeye çalışmak son derece zor bir iş. Çünkü bu sistemler, yüksek hassasiyetli alt bileşenler ve son derece kırılgan parçalar içeriyor. ASML, litografi ekipmanlarında dünyanın en ileri şirketlerinden biri, bu nedenle bu makinelerin içini çözmek sanıldığı kadar kolay değil. Üstelik sistemler kendi kalibrasyon standartlarını, test rutinlerini ve yedek parça izleme mekanizmalarını da tanıyor. Bu da makinelerin yalnızca ASML tarafından doğru biçimde onarılabileceği anlamına geliyor.

    Çin, kendi litografi araçlarını geliştirmede ilerleme kaydetmiş olsa da, hala ASML’nin sunduğu kalite ve doğruluk seviyesine ulaşabilmiş değil.

