AMD yanlışlıkla Radeon Boost özelliğini gün yüzüne çıkardı

AMD her yıl düzenli olarak önemli özellikler getirdiği sürücüsünde adlandırma değişikliğine gidiyor. Firmanın sürücüsünün ana sayfasında yayınlanan görsel yeni yılda gelecek sürücüye dair ipucu taşıyor olabilir.
Görsele göre AMD’nin yeni yıldaki sürücüsü Adrenalin 2020 Edition olarak anılacak. Radeon Boost özelliğiyle gelecek yeni yazılım güncel AMD ekran kartı kullanıcılarının oyun deneyimini iyileştirebilir.
HiAlgo Boost
Radeon Boost hakkında net bir bilgi bulunmasa da firmanın 3 yıl önce satın aldığı HiAlgo’nun chill özelliğini Radeon Chill olarak kullanıma sunduğu düşünülürse yine HiAlgo Boost’un kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Intel’in stok sıkıntısına çözümü: 2013 yılının işlemcisi geri dönüyor"
Oyuncunun kamera açısının değiştiği anlarda çözünürlüğü düşüren ve pasif sahnelerde çözünürlüğü normal düzeye geri çeken yazılım böylelikle tepkisellik ve akıcılık arasında bir denge sağlıyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://videocardz.com/newz/amd-adrenalin-2020-edition-teased-with-radeon-boost-technology Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yukarıda ki ise çok farklı. Dinamik kamera açılarında çözünürlük düşüyor. Doğrusal kamera açılarında orjinal haline geri geliyor. Trixx gibi performans artışı verebilir.
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Yukarıda ki teknolojiler kimi zaman çok işlevsel olur. Yalnız yüksek sistemlerde bunlar pek işinize yaramaz.
2020 yılına gelmişiz uğraşılan şeye bak
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