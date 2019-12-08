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    AMD yanlışlıkla Radeon Boost özelliğini gün yüzüne çıkardı

    Son yıllarda sürücü alanında kaydadeğer ilerleme kateden AMD görünüşe göre yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    5,3b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD her yıl düzenli olarak önemli özellikler getirdiği sürücüsünde adlandırma değişikliğine gidiyor. Firmanın sürücüsünün ana sayfasında yayınlanan görsel yeni yılda gelecek sürücüye dair ipucu taşıyor olabilir.

     

    Görsele göre AMD’nin yeni yıldaki sürücüsü Adrenalin 2020 Edition olarak anılacak. Radeon Boost özelliğiyle gelecek yeni yazılım güncel AMD ekran kartı kullanıcılarının oyun deneyimini iyileştirebilir.

    HiAlgo Boost

    Radeon Boost hakkında net bir bilgi bulunmasa da firmanın 3 yıl önce satın aldığı HiAlgo’nun chill özelliğini Radeon Chill olarak kullanıma sunduğu düşünülürse yine HiAlgo Boost’un kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

    AMD yanlışlıkla Radeon Boost özelliğini gün yüzüne çıkardı
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    Ayrıca Bkz. "Intel’in stok sıkıntısına çözümü: 2013 yılının işlemcisi geri dönüyor"

    Oyuncunun kamera açısının değiştiği anlarda çözünürlüğü düşüren ve pasif sahnelerde çözünürlüğü normal düzeye geri çeken yazılım böylelikle tepkisellik ve akıcılık arasında bir denge sağlıyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://videocardz.com/newz/amd-adrenalin-2020-edition-teased-with-radeon-boost-technology Yorum Yaz
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    Deswaaa 4 gün en beğenilen
    Helal olsun şu amd bizleri intel ve nvidia tekelin den kurtardığı için
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    IVBACK 4 gün aschil
    Hocam insanlar okumuyor ki... haberde çözünürlüğün dinamik olarak sadece kamera hareketli iken düşürüldüğü söylendiği halde hala Trixx'den farkı yok vs diyorlar. Ayrıca bu ek bir yazılım ile değil doğrudan sürücü seviyesinde olacağından çok daha verimli olacaktır.
    Hocam insanlar okumuyor ki... haberde çözünürlüğün dinamik olarak sadece kamera hareketli iken düşürüldüğü söylendiği halde hala Trixx'den farkı yok vs diyorla...
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    1 Avatar
    crazywinner3 3 gün
    Çoğu oyunda kullanılıyor zaten bu tür hileler. Pek performans farkı olacağını düşünmüyorum.
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    SEO19 3 gün
    zaten stabil olan bir sürücüde bu opsiyon olur :)
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    SEO19 3 gün
    zaten stabil olan bir sürücüde bu opisyon olur :)
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    Psikobat 3 gün
    Önce stabil adam gibi sürücü çıkar, sonra ek özellikleri konuşalım eyy amd..
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    DH Misafiri 3 gün
    Bir firma yanlışlıkla bir şeyi yayınlamaz, yanlışlık gibi yayınlanır ki tepkiyi görmek için, yoksa yanlışlık yapanın gözünün yaşına bakmaz firma... Adam yanlışlıkla gelecek yıl çıkartacağı GPU/CPU sızdırmış diyorlar fasa fiso... Reklam kokan hareketler ama AMD yazılım için çok iyi ilerliyor. Nvidia artık yazılımda hantal seviyeye geldi. Game Exp. yazılımı ize benzer şeyi yapıyor ama yapmak için sürekli oyundan kırpıyor.
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    aschil 4 gün
    Trixx: Çözünürlüğü düşürerek, RiS ile upscale deneyimi sunar. Ciddi performans artışı alırsınız. Özellikle düşük sistemlerde hayat kurtarır.
    Yukarıda ki ise çok farklı. Dinamik kamera açılarında çözünürlük düşüyor. Doğrusal kamera açılarında orjinal haline geri geliyor. Trixx gibi performans artışı verebilir.

    ---------

    Yukarıda ki teknolojiler kimi zaman çok işlevsel olur. Yalnız yüksek sistemlerde bunlar pek işinize yaramaz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    IVBACK 4 gün aschil
    Hocam insanlar okumuyor ki... haberde çözünürlüğün dinamik olarak sadece kamera hareketli iken düşürüldüğü söylendiği halde hala Trixx'den farkı yok vs diyorlar. Ayrıca bu ek bir yazılım ile değil doğrudan sürücü seviyesinde olacağından çok daha verimli olacaktır.
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    B-2 Spirit 4 gün
    sapphire trixx'de de var bundan bir halta yaramıyor gibi çözünürlüğü düşürerek elbette fps artar ama görsellik her şekilde düşüyor ne anladım bu işten sanki

    2020 yılına gelmişiz uğraşılan şeye bak
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    GüvenlikMurat 4 gün B-2 Spirit
    trixxdeki işe yarıyor hocam. monitörüm bozuldu eskiden kalma 21,5 inç 1080p monitör kullanıyorum. papci de kart %99 olmuyordu. trixxden ayar yaptım kart hem %99 oluyor hem görüntü baya güzelleşti hemde fps artışı oldu.
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    TheNewAtilla 4 gün
    Pcde pek kullanılmıyorda konsollarda işe yarıyor bu teknolojiler
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    Deswaaa 4 gün en beğenilen
    Helal olsun şu amd bizleri intel ve nvidia tekelin den kurtardığı için
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    warchief46 4 gün
    Özelliği daha yayınlamadı. Yıl sonu güncellemesiyle geleceğini sehven gösterdi.
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