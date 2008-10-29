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TSMC rakibi Chartered firmasının ağırlık hisselerini satın alabilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC rakibi Chartered firmasının ağırlık hisselerini satın alabilir
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Yarıiletken dünyasının parlayan isimlerinden biri olan ve büyüme hızıyla dikkat çeken Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), çıkan haberlere bakılırsa önümüzdeki günlerde daha sık konuşulacak gibi görünüyor. Başta AMD-ATi ve Nvidia olmak üzere endüstri içerisindeki pek çok firma adına üretim yapan TSMC'nin en büyük rakiplerinden biri olan Chartered Semiconductor firmasının %60 hissesini satın almak için Temasek Holdings ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

Bilindiği üzere Charterd firması da yine TSMC gibi özellikle fabrikası olmayan yarıiletken firmaları için üretim yapmakta. Her ne kadar iki firmadan da şimdilik bir açıklama gelmiş olmasa da Chartered cephesi, yatırıma niyetlenenlere ile masaya oturmaya hazır olduğunu daha önce dile getirmişti. TSMC'nin iddia edilen bu atağında AMD'nin fabrikalarını devrettiği, Arap sermayesi ile kurulan Döküm Firması'nın etkili olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.


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ramdeon 11 yıl
ATi ve nVidia sağolsun,adamlar iyi para kazandılar.
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
ne bu tekelleşme çabası ya
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Wilson Fisk 11 yıl
TSMC'nin iddia edilen bu atağında AMD'nin fabrikalarını devrettiği, Arap sermayesi ile kurulan Döküm Firması'nın etkili olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.


etkili olmamasi mumkun degil.dokum firmasi direkt tsmc'ye rakip olacak, tsmc de elini guclendirmek istiyor olay normaldir.
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