TSMC ve UMC, iPhone Nano için yonga üretebilir

Tam Boyutta Gör

Temsili resim

Apple aylardır konuşulan ve üzerine sayısız spekülasyon yapılan iPhone Nano modelini Haziran ayında duyurabilir. Firma cephesinden henüz kompakt boyutlu yeni bir modele yönelik resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Çin merkezli Economic Daily News (EDN) tarafından yayınlanan rapor, iPod Nano ile ilgili bahsi geçen bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Rapora göre başta AMD-ATi ve Nvidia olmak üzere pek çok firma adına üretim yapan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve United Microelectronics Corporation (UMC) firmaları iPod Nano'da kullanılacak yongaların üretimini üstlenecek gibi görünüyor. Zira Mart ayında verilmesi beklenen üretim siparişi doğrultusunda iPod Nano modelinin en erken Haziran ayında tanıtılabileceği üzerinde duruluyor.

iPhone ve iPhone 3G modeller ile akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinen ve ulaştığı yüksek satış rakamlarıyla hatırı sayılır bir pazar payı elde etmeyi başaran Apple cephesinde gözler artık iPod Nano modelinde. Zira kullanıma sunulacak maliyet odaklı yeni bir iPhone modeliyle firmanın cep telefonu pazarındaki poziyonunu daha da ileriye taşıyabileceği yorumları da yapılmıyor değil.