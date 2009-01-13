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TSMC ve UMC, iPhone Nano için yonga üretebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC ve UMC, iPhone Nano için yonga üretebilir
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Apple aylardır konuşulan ve üzerine sayısız spekülasyon yapılan iPhone Nano modelini Haziran ayında duyurabilir. Firma cephesinden henüz kompakt boyutlu yeni bir modele yönelik resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Çin merkezli Economic Daily News (EDN) tarafından yayınlanan rapor, iPod Nano ile ilgili bahsi geçen bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Rapora göre başta AMD-ATi ve Nvidia olmak üzere pek çok firma adına üretim yapan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve United Microelectronics Corporation (UMC) firmaları iPod Nano'da kullanılacak yongaların üretimini üstlenecek gibi görünüyor. Zira Mart ayında verilmesi beklenen üretim siparişi doğrultusunda iPod Nano modelinin en erken Haziran ayında tanıtılabileceği üzerinde duruluyor.

iPhone ve iPhone 3G modeller ile akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinen ve ulaştığı yüksek satış rakamlarıyla hatırı sayılır bir pazar payı elde etmeyi başaran Apple cephesinde gözler artık iPod Nano modelinde. Zira kullanıma sunulacak maliyet odaklı yeni bir iPhone modeliyle firmanın cep telefonu pazarındaki poziyonunu daha da ileriye taşıyabileceği yorumları da yapılmıyor değil.


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gun 10 yıl
Çıkartırlarsa bence çok kötü olur şahsen dediğiniz gibi zevki büyük ekranda hızlı parmak hareketleri yapmak. Küçük ekranda bir işe yaramaz. Ayrıca maliyet kalemleri boyutu ve ekranı değil ki, yazılımsal geliştirme, işlemci ve diğer şeyler hiç mi hiç maliyetin dramatik şekilde azalacağını sanmıyorum anca farklı bir pazar için çıkar ki bence gereksiz olur.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
iphone nano'yu merakla bekliyorum çoğunuzun aksine bence çok kullanışlı olabilir.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Yakında tüm çip yongaları TSMC tekeli altında toplanırsa şaşmayın..
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realbrutal 10 yıl
o kadar küçük ekranda dokunmatik nasıl kullanılır:S dokunmatik dediğin büyük ekran olacakki karışmasın diğer simgelerle.tuş olmalı bence bu telefonda
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max975 10 yıl
tekel olmasında..
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Pandemic 10 yıl
TSMC nin elini atmadığı çip,yonga kalmadı...
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