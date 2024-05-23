Çinli SMIC, dünyanın en büyük üçüncü yarı iletken üreticisi oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Piyasa araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Çin'in en büyük yonga üreticisi SMIC, ilk çeyrekte gelir açısından dünyanın en büyük üçüncü yarı iletken üreticisi oldu. SMIC, özellikle Huawei ile yakın ilişkisi ve Kirin yongalarının üreticisi olmasıyla son yıllarda ön plana çıkıyor.

SMIC'te yüzler gülüyor

Counterpoint raporuna göre SMIC (Semiconductor Manufacturing International Co.) geçen yıl aynı dönemde yüzde 5 olan pazar payını ilk çeyrekte yüzde 6'ya yükseltmeyi başardı. SMIC, bu yükselişiyle GlobalFoundries ve Tayvanlı UMC’yi (United Microelectronics Corporation) geride bıraktı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan listenin ilk iki sırasıyla SMIC arasındaki fark oldukça büyük, hatta ilk iki firmanın kendi aralarındaki fark da uçuk bir seviyede. Uzunca bir süredir dünyanın büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, ilk çeyrekte yüzde 62’lik bir pay tahsis etti. Güney Koreli Samsung Foundry ise yüzde 13 pazar payıyla ikinci sırada.

SMIC tarafından üretilen çipler otomobillerde, akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda, IoT teknolojilerinde ve daha birçok alanda kullanılıyor. SMIC, müşterilerin çip stoklaması nedeniyle ilk çeyrek gelirinde bir önceki yıla göre yüzde 19,7 artış yaşayarak kasasına 1,75 milyar dolar koydu. Firmanın gelirlerinin yüzde 80’ini ise Çinli müşteriler oluşturdu.

Tam Boyutta Gör Raporlara göre Çin, dünyadaki yarı iletkenlerin yaklaşık yüzde 50'sini tüketiyor. Bu temelde SMIC, ABD’nin yaptırımları altındaki Çin için çok kritik bir öneme sahip. SMIC, 2020'den bu yana ABD yaptırımlarının hedefinde ve Amerikan işletmelerinin SMIC'e satış yapabilmeleri için lisans başvurusunda bulunmaları gerekiyor ve bu da SMIC'in belirli ABD teknolojilerini edinme kabiliyetini kısıtlıyor. Kısıtlamalar dahilinde SMIC’in ASML’den EUV veya artık DUV litografi makineleri alması da yasak.

Nvidia, her yıl yeni yapay zeka çipleri çıkaracak 7 sa. önce eklendi

SMIC’in bantlarında Huawei Pura 70 serisinde kullanılan Kirin 9000 ve 9010 yongaları çıkıyor. Bu yongalar Çin’de 5G desteğiyle birlikte çıkıyor. Ancak ilginç bir şekilde Türkiye’deki versiyonlarda Huawei, 5G desteği sunmuyor. Bu arada SMIC’in bu işlemcileri 7nm sürecinde ürettiğini belirtelim. Son olarak ise firmanın, yakın bir zamanda 5nm üretimine de başladığı bildirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Diğer Donanım Ürünleri Haberleri

Çinli SMIC, dünyanın en büyük üçüncü yarı iletken üreticisi oldu