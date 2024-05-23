Çinli SMIC, dünyanın en büyük üçüncü yarı iletken üreticisi oldu

Piyasa araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Çin'in en büyük yonga üreticisi SMIC, ilk çeyrekte gelir açısından dünyanın en büyük üçüncü yarı iletken üreticisi oldu. SMIC, özellikle Huawei ile yakın ilişkisi ve Kirin yongalarının üreticisi olmasıyla son yıllarda ön plana çıkıyor.
SMIC'te yüzler gülüyor
Counterpoint raporuna göre SMIC (Semiconductor Manufacturing International Co.) geçen yıl aynı dönemde yüzde 5 olan pazar payını ilk çeyrekte yüzde 6'ya yükseltmeyi başardı. SMIC, bu yükselişiyle GlobalFoundries ve Tayvanlı UMC’yi (United Microelectronics Corporation) geride bıraktı.
SMIC tarafından üretilen çipler otomobillerde, akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda, IoT teknolojilerinde ve daha birçok alanda kullanılıyor. SMIC, müşterilerin çip stoklaması nedeniyle ilk çeyrek gelirinde bir önceki yıla göre yüzde 19,7 artış yaşayarak kasasına 1,75 milyar dolar koydu. Firmanın gelirlerinin yüzde 80’ini ise Çinli müşteriler oluşturdu.
SMIC’in bantlarında Huawei Pura 70 serisinde kullanılan Kirin 9000 ve 9010 yongaları çıkıyor. Bu yongalar Çin’de 5G desteğiyle birlikte çıkıyor. Ancak ilginç bir şekilde Türkiye’deki versiyonlarda Huawei, 5G desteği sunmuyor. Bu arada SMIC’in bu işlemcileri 7nm sürecinde ürettiğini belirtelim. Son olarak ise firmanın, yakın bir zamanda 5nm üretimine de başladığı bildirildi.Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/05/23/chinas-smic-is-now-worlds-third-largest-chip-foundry-counterpoint.html https://www.counterpointresearch.com/insights/global-foundry-industry-in-q1-2024/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.