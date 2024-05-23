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    Çinli SMIC, dünyanın en büyük üçüncü yarı iletken üreticisi oldu

    Yarı iletken üreticileri arasındaki kıyasıya mücadele sürüyor. TSMC halihazırda küresel ölçekte tartışmasız liderken Çin'in en büyük yonga üreticisi SMIC, üçüncü sırada yer alıyor.

    Piyasa araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Çin'in en büyük yonga üreticisi SMIC, ilk çeyrekte gelir açısından dünyanın en büyük üçüncü yarı iletken üreticisi oldu. SMIC, özellikle Huawei ile yakın ilişkisi ve Kirin yongalarının üreticisi olmasıyla son yıllarda ön plana çıkıyor.

    SMIC'te yüzler gülüyor

    Counterpoint raporuna göre SMIC (Semiconductor Manufacturing International Co.) geçen yıl aynı dönemde yüzde 5 olan pazar payını ilk çeyrekte yüzde 6'ya yükseltmeyi başardı. SMIC, bu yükselişiyle GlobalFoundries ve Tayvanlı UMC’yi (United Microelectronics Corporation) geride bıraktı.

    Çinli SMIC, dünyanın en büyük üçüncü yarı iletken üreticisi oldu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan listenin ilk iki sırasıyla SMIC arasındaki fark oldukça büyük, hatta ilk iki firmanın kendi aralarındaki fark da uçuk bir seviyede. Uzunca bir süredir dünyanın büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, ilk çeyrekte yüzde 62’lik bir pay tahsis etti. Güney Koreli Samsung Foundry ise yüzde 13 pazar payıyla ikinci sırada.

    SMIC tarafından üretilen çipler otomobillerde, akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda, IoT teknolojilerinde ve daha birçok alanda kullanılıyor. SMIC, müşterilerin çip stoklaması nedeniyle ilk çeyrek gelirinde bir önceki yıla göre yüzde 19,7 artış yaşayarak kasasına 1,75 milyar dolar koydu. Firmanın gelirlerinin yüzde 80’ini ise Çinli müşteriler oluşturdu.

    Çinli SMIC, dünyanın en büyük üçüncü yarı iletken üreticisi oldu Tam Boyutta Gör
    Raporlara göre Çin, dünyadaki yarı iletkenlerin yaklaşık yüzde 50'sini tüketiyor. Bu temelde SMIC, ABD’nin yaptırımları altındaki Çin için çok kritik bir öneme sahip. SMIC, 2020'den bu yana ABD yaptırımlarının hedefinde ve Amerikan işletmelerinin SMIC'e satış yapabilmeleri için lisans başvurusunda bulunmaları gerekiyor ve bu da SMIC'in belirli ABD teknolojilerini edinme kabiliyetini kısıtlıyor. Kısıtlamalar dahilinde SMIC’in ASML’den EUV veya artık DUV litografi makineleri alması da yasak.

    SMIC’in bantlarında Huawei Pura 70 serisinde kullanılan Kirin 9000 ve 9010 yongaları çıkıyor. Bu yongalar Çin’de 5G desteğiyle birlikte çıkıyor. Ancak ilginç bir şekilde Türkiye’deki versiyonlarda Huawei, 5G desteği sunmuyor. Bu arada SMIC’in bu işlemcileri 7nm sürecinde ürettiğini belirtelim. Son olarak ise firmanın, yakın bir zamanda 5nm üretimine de başladığı bildirildi.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/05/23/chinas-smic-is-now-worlds-third-largest-chip-foundry-counterpoint.html https://www.counterpointresearch.com/insights/global-foundry-industry-in-q1-2024/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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